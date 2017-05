SV har takket nei til en invitasjon om å gjeste landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi, som representerer 60.000 arbeidsfolk innenfor olje og industri. Da er det mye som tyder på at partiet ikke har kampen for norsk industri på toppen av sin gjøreliste.

Mangler troverdighet

På SVs landsmøte tok man flere skritt i retning av å jobbe mot dyre og unødvendige utenlandskabler. Vedtaket løfter partiets industripolitikk, som alt i alt ikke er så verst. Imidlertid hjelper det hele lite når man mangler troverdighet. Ikke siden SVs forløper Sosialistisk Folkeparti, har partiet hatt oppslutning å snakke om i industrien. Dagens variant ville derimot neppe vært på Stortinget dersom det var opp til velgere i privat sektor.

Det kan sikkert skyldes mange ting, men det ville hjulpet om man fra tid til annen bidro med mer enn å vise hva man er imot av industriell utvikling. I det hele tatt er det vanskelig å komme på anledninger der partiet har løftet saker som bidrar til statsbudsjettets inntektsside.

Partiet må gjøre omfattende og bevisste grep hvis man igjen ønsker troverdighet i industripolitikken. Det bør man ha ambisjoner om hvis man ønsker et solidarisk land og en verden som løser klimakrisen.

Klimapolitisk virkemiddel

Når industri forsvinner fra Norge er det for det første dårlig for klimaet. Produktene vi er best på i Norge selges på globale markeder, med rimelig stabil etterspørsel. Når ren produksjon legges ned i Norge vil andre land, med langt lavere miljøkrav, trappe opp sin produksjon.

Norske industribedrifter endrer seg i rekordfart. I tillegg til å være gode bidragsytere til inntektssiden av statsbudsjettet, utgjør spesielt landindustrien et viktig klimapolitisk virkemiddel.

Arbeiderbevegelsens bastioner

Industrien er også nøkkelen for å beholde et samfunn med små forskjeller. Industribedriftene er arbeiderbevegelsens bastioner. Det er også her fagbevegelsens makt ligger. Det er i privat sektor streikevåpenet har makt i form av at bedriftene kan trues økonomisk.

Med den høye særskatten i oljen kan ansatte offshore i tillegg være en mektig trussel for statskassen, så sant man klarer å unngå tvungen lønnsnemnd.

Når partier til venstre i politikken tar til ordet for nærmest full stans i olje- og gassvirksomhet bør man i det minste reflektere rundt at det også innebærer en nedbygging av arbeidsplasser der omtrent alle er fagorganiserte.

Økte forskjeller

Det er en makt også offentlig ansatte nyter godt av. Gjennom at ansatte i konkurranseutsatt industri forhandler om lønnen først, setter man et grunnlag for lønnsoppgjøret som resten av samfunnet forholder seg til.

Når godt organiserte industriarbeidere forhandler om lønn er det med utgangspunkt i den faktiske bunnlinjen til bedriftene de jobber i. I dårlige tider kan man vise moderasjon, men over tid går en god del av verdiskapningen til de som faktisk gjør jobben. Slik fungerer en av de kanskje viktigste mekanismene mot Forskjells-Norge.

En fremtid med mindre industri er ikke bare en fattigere fremtid. Det er også en fremtid med økte forskjeller og en svakere arbeiderbevegelse.

