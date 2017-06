Vi foreslår at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst

Vi velger å starte med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.

Av flere grunner som vi vil argumentere for i artikkelen, foreslår vi at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst, TFO, med tilsvarende tittel på den nye loven som kommer.

Barnevernets rolle

Blant de forhold vi vil kommentere og inkorporere på alvor i vårt nye oppvekstfokus, er at de stadig sterkere formuleringer om barnevernets rolle i forebygging med tiltenkt ansvar for alle kommunens barn med henblikk på en trygg og forsvarlig oppvekst, blir realisert.

Vi vil hevde at det er et faktum at dette aldri er blitt tatt til følge.

For bare å ta ett eneste eksempel her, kan vi nevne at barnevernet ikke har hatt så meget som en lillefinger med i kampen som førte til nedgangen fra 101 barn som ble drept i trafikken på 70-tallet, til 1 – ett – barn i 2015!

Rettsmedisinerne har drevet systematiske studier av skademekanismer. Sammen med ingeniører har de en nullvisjon for dødsulykker. Resultatet er en radikalt forbedret trygging av barn i bil. Foreldreopplysning om riktig montering av barnesetene og sikker pakking av bilen inngår som en viktig del av dette initiativet.

Moralsk og politisk fundament

Målet med forslaget om nytt navn, og dermed storsatsing på det viktigste i vårt ansvar for nasjonen barn, har et moralsk og et politisk fundament.

Det moralske handler om at barn skal ha det bra fordi de er barn og derved er de vårt ubetingede ansvar.

Dernest vil forslagsstillerne understreke at våre fremste økonomer, både nasjonalt og internasjonalt, har argumentert for at det å sikre gode oppvekstforhold hører til de mest lønnsomme investeringer i det moderne samfunn.

Vi har valgt å understreke at vi alltid må ha med begge perspektiver, og derfor har vi kalt det dobbeltsporet.

Felles forstått ansvar

Vern og forebygging er to ord som har fulgt samtalen vår om beskyttelse av barn i mer enn femti år.

Vern er nesten blitt parallelt med autovern. Å forebygge gir assosiasjoner til tunge sandsekker før flom, så vi kan gå og legge oss og sove trygt.

Det nye forslaget skal fronte en proaktiv kamp for barns beste, ta ansvar for tidens nye og banebrytende kunnskap om barns utvikling og helse og at barn skal få den beste hjelpen til rett tid.

Det skal handle om et felles forstått ansvar for alle barn i nasjonen Norge.

Samtidig som vi understreker oppvekstperspektivet som faglig og daglig fundament for vår offentlige beskyttelse av nasjonens barn, vil vi signalisere at vi vil komme med nye utspill om form og innhold for det formål.

Blant annet vil vi utarbeide et forslag om å tredele dagens satsing:

Hjelpeseksjonen skal bistå familiene i stort og smått og følge nøye med i alle barns levekår i kommunen.

Myndighetsseksjonen skal være tungt faglig rustet til det vanskeligste arbeidet når oppveksten skal vurderes som ikke god nok og barnet hentes ut av familien.

Til slutt vil vi ha en egen seksjon til den mest forsømte gruppen, nemlig ungdommene, det vil si en egen ungdomsseksjon med spesialiserte medarbeidere.

Familiemelding

For å åpne opp kommunikasjonen mellom familiene og de styrende, vil vi utarbeide et forslag til en «familiemelding». Det vil si melding fra barnefamiliene til kommunen om både godt og dårlig, forslag til bedring og endringer av levekårene for barna og mulighet for selv å be om hjelp.

Vi tenker oss at familiene får et nokså åpent og lettfattelig skjema som de anonymt eller navngitt, etter eget valg, kan sende til kommunens oppvekstseksjon (det nye barnevernet), og seksjonen skal i sin tur sammenfatte «årets familiemelding» og sende den til kommunestyret. Vi kommer tilbake med detaljene.

Videre vil vi foreslå at det etableres et oppvekstfond av en betydelig størrelse i det såkalte oljefondet, med retningslinjer for kommunene for å søke tilskudd.

Helt til slutt i denne omgang vil vi understreke at vi ser for oss at arbeidet med en Trygg og Forsvarlig Oppvekst for nasjonens barn styres faglig og strømlinjet fra staten, og med statens penger alene.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.