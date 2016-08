Vi hater ikke menn, vi hater voldtektsmenn | Tegnehanne

Det har vært mye debatt om voldtekt i mediene, og jeg føler diskusjonen har tatt en litt stygg vri. Det som diskuteres fremstår som hvor langt man kan gå uten å bli anklaget for overgrep, og at kvinner som anmelder voldtekt må være flinkere til å passe på seg selv.

Det er dette som er voldtektskultur, og jeg nekter å stå og se på at det skjer.

For å nå den gruppen jeg ønsker å nå, så skjønner jeg at jeg må frem med teskjeen. Derfor skal jeg nå gå gjennom en rekke påstander jeg ofte ser når voldtekt blir debattert.

Bare for å gjøre det klart først: Både menn og kvinner kan voldta, og både menn og kvinner blir voldtatt.

MEN menn som voldtar er regelen, og kvinner som voldtar er unntaket som bekrefter regelen, så det er det jeg kommer til å gå ut ifra her.

e-mail

Nei. Jeg har ikke plass til å gå gjennom hele straffeloven her, men for å parafrasere så betyr en voldtekt at en person har utført seksuelle handlinger på en annen person som ikke har gitt samtykke.

Dette bør være enkelt å forstå, og handler ikke om enkeltindividers personlige definisjon. Det er ikke som at voldtekt er noe du tilfeldigvis utfører uten å mene det.

Jeg forstår ærlig talt ikke motivasjonen bak å kverulere på dette.

Nei. Du er ikke immun mot å begå kriminelle handlinger fordi du er full. Hvis du stapper penisen din eller andre objekter inn i noen som ikke er i stand til å gi samtykke, så er du en voldtektsmann uansett hvor mange tequilashots du har tatt på forhånd.

Tips: Er vedkommende f.eks. så full at de sliter med å gå selv, så er de heller ikke i stand til å ta standpunkt om hvorvidt de vil ligge med deg.

Du er ikke et rovdyr på jakt etter det svakeste byttet, så slutt å oppføre deg sånn.

Samtykke trenger ikke nødvendigvis være muntlig, men er du i tvil så skader det ingen å spørre. Dette burde ikke være et problem. Jeg er sikker på at dette aldri har skjedd:

Og et nei er et nei, uansett hvor mye du vil at det skal være et ja. Og nei, dette gjelder åpenbart ikke om dere sammen har en slags avtale om at nei betyr ja og at et annet ord betyr nei, og det er deres greie som dere har snakket om og avtalt sammen. Som sagt, så må dette inn med teskje.

Nei. Folk flest lyver ikke om å ha blitt voldtatt. Noen gjør det nok, slik som med alt annet, men det betyr ikke at alle som anmelder en voldtekt skal bli mistenkt for å lyve, slik jeg opplever at de blir i dag.

Jeg hater å sammenligne voldtekt med andre forbrytelser, fordi det setter fokus hvor det ikke skal være, men jeg gjør det nå likevel:

Det er ingen som automatisk antar at et offer for blind vold lyver.

Ingen setter spørsmålstegn ved om du er blitt ranet, hvis du sier at du har det.

Ingen spør om du egentlig ville det om du blir utsatt for en kredittkortsvindel.

Nei. Kroppen min er ikke et objekt som noen kan stjele, så slutt å bruke den analogien. Kvinner vet altfor godt hva som må gjøres for å være helt sikker på å ikke bli voldtatt. Her er oppskriften:

Vi har hørt alle forholdsregler før, så å anta at du finner opp kruttet ved å si at vi ikke må gå noen steder alene er intet mindre enn definisjonen på mansplaining.

Nei. Vi hater ikke menn, vi hater voldtektsmenn, fordi de begrenser friheten vår, og du støtter det ved å legge ansvaret på oss i stedet for dem.

Vil du hjelpe, så stå frem og si at du ikke tolererer voldtekt, slik at beskjeden vi gir til de som vokser opp og finner ut av seksualiteten sin i dag er dette:

Å få ligge med noen medfører et ansvar for at begge har lyst.

I stedet for den triste stereotypen om at kvinner elsker å lyve om voldtekt og at menn er dyr som ikke kan kontrollere seg selv.

Vi er bedre enn det.

Twitter: @tegnehanne

Få med deg flere tegneserier og debattinnlegg - følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Komiker Trine Lise Olsens komikerkronikk om voldtekt er sett og lest ca. 1.5 millioner ganger! Voldtekt er absurd handling, mener hun.