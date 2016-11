Vi ønsker private, ideelle barnehage-aktører | Bjørnar Moxnes

I en kommentar om barnehagepolitikken som Rødt og byrådet er blitt enige om, skriver Aftenpostens Andreas Slettholm om «private» når det handler om kommersielle aktører.

Vi er ikke mot private

Han refererer målinger som «viser stor oppslutning til at private får konkurrere om å utføre kommunale tjenester» og at mange sentrumsvelgere «har et ganske pragmatisk forhold til private innslag i kommunal tjenesteyting».

Men Rødt og byrådet er ikke mot private. Vi ønsker flere ideelle, som Kanvas-barnehagene. De er private, ikke kommunale.

Det vi ikke ønsker mer av, er kommersielle. Her er mange enige med oss. Blant KrFs velgere sier 59 prosent seg enig i at «Private tilbud innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle».

Bare 7 prosent er uenig.

Blant Aps velgere er 54 prosent enig i dette, mens 14 prosent er uenig.

I befolkningen som helhet ønsker 88 prosent å begrense selskapers mulighet til å ta ut profitt fra velferdstjenester, eller forby dette helt.

Profittmotivert velferd

Profittmotivert velferd er ikke noe folkekrav. Det er drevet frem av kommersielle selskaper og deres politiske allierte. Nettopp derfor skyver de ideelle aktører foran seg. Kirkens Bymisjon, Kanvas og Frelsesarmeen nyter stor tillit. Det er denne tilliten Norlandia og Espira prøver å utnytte for egne formål når de snakker om «private aktører». Som om det å drive for profitt og det å drive non-profit er to sider av samme sak.

Jeg tror mange gjennomskuer denne tilsløringen av sakens realiteter. Snart gjør kanskje Aftenposten det og?

Twitter: @bmoxnes