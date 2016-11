Vi trenger elevundersøkelser | Kristina Jullum Hagen

NHO mener at nasjonale prøver og de internasjonale undersøkelsene som PISA og TIMSS er en svært viktig del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan opplæringen fungerer. Konstituert direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen, gir i Aftenposten 15. november en god oversikt over hva som kommer ut av prøvene. Det påpekes at de ikke gir noe fullstendig bilde, men kunnskap om hva vi skal satse på.

Moment Studio

Én ting er sikkert – engasjementet og bevissthetsnivået om norsk skole hadde vært et annet uten nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser.

Kvalitet i grunnopplæringen

Hvorfor er norsk næringsliv opptatt av kvaliteten i grunnopplæringen? Den økende teknologiske utviklingen vil fjerne jobbmulighetene for store deler av de med bare grunnskole. Det er særlig de jobbene uten krav til formell utdanning som på kort sikt vil bli erstattet av teknologiske løsninger. Statistisk sentralbyrå anslår at arbeidsmarkedet i 2030 vil ha et overskudd på 147 000 personer med fullført grunnskole som høyeste utdanning.

Da er det alvorlig at så mange faller fra i videregående opplæring, blant annet fordi de mangler grunnleggende lese- og matematikkferdigheter. Særlig stor er utfordringen i yrkesfagene. Norsk næringsliv etterspør flere med denne utdanningen, og mulighetene er store for dem som gjennomfører.

PISA-resultatene som ble presentert i desember 2013, viser at Norge fremdeles bare ligger på OECD-gjennomsnittet. Til tross for at vi bruker store ressurser på utdanning, scorer vi bare gjennomsnittlig på kvalitet innen de områdene som måles.

Realfag og teknologi

Realfaglig og teknologisk kompetanse blir stadig viktigere i alle yrker. NHOs Årskonferanse 2016 satte søkelyset på denne utviklingen. Norske elevers relativt svake realfagsferdigheter og lave motivasjon som avdekkes i de internasjonale undersøkelsene, gjenspeiles i antallet studenter i disse fagområdene i høyere utdanning. I Tyskland og Finland er det mer enn dobbelt så stor studentandel som velger realfag og teknologi som i Norge. All kunnskap vi har om behovet for denne type utdanning i fremtiden, er entydig. Vi må derfor øke interessen for realfag og teknologi. Dette arbeidet må starte i grunnskolen. NHOs ambisjon er at norske elever bør være blant de ti beste landene i OECD-området på alle relevante faglige tester av basisferdigheter.