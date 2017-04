Vi vil fremme god forskning ved Universitetet i Oslo | Hans Petter Graver og Inger Sandlie

Nils Chr. Stenseth og Aksel Braanen Sterri spør i Aftenposten 7. april om Universitetet i Oslos (UiO) nye rektor vil fremme god forskning. De kommer også med noen konkrete utfordringer.

Spørsmålene som de stiller, er komplekse og krever svar som går langt ut over det som er mulig å gi innenfor rammene av et avisinnlegg.

Vårt korte og generelle svar er at vi vil stå fast på UiOs nåværende strategiske mål om at UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet.

Dette betyr også å fremme god forskning.

Skal være et breddeuniversitet

Det er mange måter å fremme god forskning på. Stenseth og Sterri bygger på noen premisser som vi ikke uten videre deler.

For det første skriver de om å prioritere ned mindre gode forskningsmiljøer.

UiO skal være et breddeuniversitet. Breddeuniversitet er både en følge av vårt samfunnsoppdrag og av selve universitetsideen til forskjell fra et «Center of Advanced Studies» eller lignende.

Aksepterer man at UiO skal være et breddeuniversitet, må man med nødvendighet også akseptere at ikke alle miljøer kan være ledende.

Dette betyr at et miljø ikke kan nedprioriteres alene av den grunn at det presterer under gjennomsnittet.

Beslutninger om hvilke miljøer som skal få midler og hvilke som skal nedprioriteres, må foretas med utgangspunkt i fagmiljøenes egne vurderinger.

Dette må skje ut fra et bredt spekter av faglige vurderinger av hva universitetet skal være og kan ikke skje ut fra kvalitetskriterier alene.

Vi tror for øvrig at bredde fremmer kvalitet. Bredde og heterogenitet motvirker konsentrasjon og sentralisering og fremmer kreativitet og nyskapning.

Gjennom å spenne over disipliner på tvers av skillene mellom naturvitenskapene, samfunnsfag og humaniora har UiO og andre breddeuniversiteter sin særlige styrke.

Sentralt å dyrke frem talenter

Vi er enige om at UiO bør sørge for å være attraktiv og offensiv for å tiltrekke seg noen av de beste internasjonale talentene gjennom rekruttering. Like viktig er det å dyrke frem gode talenter og sterke fellesskap.

Det heter seg at stabile samfunn er utviklet rundt sterke fellesskap. På engelsk sier man «it takes a village». For at forskning og innovasjon skal lykkes, trenger man et tilsvarende fellesskap – et miljø.

Vi tror derimot ikke at løsningen for å fremme UiO som et ledende forskningsuniversitet er å hente inn seniorforskere som krever ekstraordinære betingelser. Men gjesteforskerprogram for å knytte kontakter med slike kan være et godt virkemiddel.

Det å dyrke frem og holde på dyktige, unge mennesker som kan utvikle seg til beste for universitetet og samfunnet, ser vi som helt sentralt.

I vårt langvarige arbeid med forskning og veiledning av unge talenter har vi sett at de alle har noen fellestrekk:

1. De elsker forskningsprosjektene sine. Noen sier faktisk at prosjektet er babyen deres.

2. De lar seg ikke stoppe av motgang og har en enorm stå-på-vilje. De har guts og glød.

3. De vil se resultater som får betydning for samfunnet. De sier de vil sette fotavtrykk.

Dette er egenskaper vi må ta vare på.

For at UiO skal bli i stand til å gjøre det på en bedre måte, er det nødvendig å tenke nytt både når det gjelder rekruttering, stillingsstruktur og karrièreløp for unge forskere.

Dette er sentralt i vårt program og har vært en viktig del av vår valgkamp.

