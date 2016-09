Sykkelveien medfører en utvidelse av veitraseen og hugging av trær, men ingen rasering av kulturlandskapet, slik det blir påstått av Anette C. Badendyck i Aftenposten 24. august og av Aksjonsgruppen mot ny sykkelvei på Bygdøy. Det er mange på Bygdøy som ønsker den nye sykkelveien velkommen.

Trafikksikkert

Den nye sykkelveien med fortau er først og fremst et trafikksikkerhetstiltak. I dag går fortauet vekselvis på høyre og venstre side av veien og tvinger fotgjengerne til å krysse den sterkt trafikkerte veibanen på utsatte steder.

Enkelte helger står trafikken helt fast fra Huk til Bygdøylokket. Liv kan gå tapt, og noen av våre mest verdifulle kulturminner kan gå opp i røyk hvis alarmen går på et slikt tidspunkt. Den nye sykkelveien vil gi bedre plass for biler å svinge ut, slik at utrykningskjøretøyer kan passere.

Musebakken blir ikke borte

Det skal asfalteres noen meter langs de store jordene på Bygdøy. Men Musebakken blir ikke borte, slik det hevdes. Barna som leker der når det ligger snø, er morgendagens syklister og fotgjengere. Vi vil at disse skal ferdes sikkert langs hovedveien ut til Bygdøy!

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra vedtak om fredning på visse vilkår. Alleen i Bygdøyveien mellom Dronningberget og Kongsgården er sterkt skadet og skal nyplantes. Den nye sykkel- og gangveien vil føre til etablering av en ny, livskraftig allé der den gamle lå.

Grusveiene er ikke transportetapper for travle syklister

Denne er et godt alternativ hvis man skal besøke museene, men en omvei til strendene. På regnværsdager og i vårløsningen er den så gjørmete at syklister blir tvunget til å velge hovedveien. Det er ønskelig at grusveiene på Bygdøy brukes til fredelig ferdsel og rekreasjon, ikke som transportetapper for travle syklister.

Det har vært arbeidet med å få sykkelvei ut til Bygdøy i mange år. Bygdø Vel har vært pådriver, og lokalpolitikere har gjort sitt. Sykling gir helse- og miljøgevinst. Vi gleder oss!