Arv og miljø er en rasende roman som det er umulig å ikke bli berørt av. Utgangspunktet for romanen er et vanskelig arveoppgjør i familien til Bergljot. Uenighetene fører til at gammelt agg kommer opp til overflaten, spesielt gjelder det den mørke hemmeligheten i familien: at den avdøde faren skal ha misbrukt Bergljot.

Mange har reagert på fremstillingen av et arveoppgjør, som ser ut som det ligger svært tett opp til virkeligheten, og mange har hatt betenkeligheter med det se leser som anklager mot faren. Mot dette har både forfattere og kritikere stått opp og sagt klart ifra om at dette er litteratur og må vurderes deretter, og at det eneste ukrenkelige i denne sammenheng er forfatterens rett til å skape og dikte, fritt etter virkeligheten.

Men la oss da vurdere romanen som litteratur, og der prøve å finne svaret på det sentrale spørsmålet: Har Bergljot blitt misbrukt? Hvor godt fundert er anklagene mot faren, i romanen?

Fakta: Aftenposten inviterer til debatt «Litteraturen er på villspor. Forfattere fråtser i selvbiografiske familiekonflikter. Det gir en tvilsom litteratur og en unnvikende litteraturkritikk», skrev Ingunn Økland i Aftenposten. Det ble starten på en stor litteraturdebatt som har pågått siden. Mandag 24. oktober spør vi: Tar forfatterne og forlagene sitt etiske ansvar alvorlig nok? Kan man skrive hva man vil bare man kaller det en roman?

Tvilsomme fortellere

Her er vi ved et merkelig fenomen: Selv om hovedpersonen, og sannsynligvis også forfatteren, er glødende overbevist om at Bergljot har rett, har hun likevel mange av kjennetegnene på en typisk upålitelig forteller. Arv og miljø og ligger og vipper mellom to sjangre, mellom den semi-biografiske virkelighets-romanen og kriminalromanen. Innenfor virkelighets-litteraturen er vi vant til å stole på forfatteren og hans eller hennes bekjennelser, den brutale ærlighet er nettopp en del av kontrakten.

Lesere av moderne krim (les: Gillian Flynn som blant annet har skrevet romanen Gone Girl) har tvert imot lært seg til å mistro førstepersonsfortellere, spesielt dersom de insisterer på å fortelle sannheten, viser tegn på å være ustabile, og ikke minst om de er forfattere og kvinner!

Bergljot er i så måte prototypen på en upålitelig forteller. Hun er ensidig, dramatisk anlagt, ustabil, smått paranoid. Hun drikker for mye, og har til tider et kaotisk kjærlighetsliv. Hun tenker nå og da: hva er det som er galt med meg?

Så hvorfor stiller ikke flere spørsmålstegn ved fortellingen hennes? Vel, det blir ikke ansett for å være god kutyme å mistro historien til et incestoffer. Dessuten kan Bergljots nevrotiske oppførsel nettopp tolkes som et resultat av misbruket. De dramatiserende, ustabile egenskapene hennes, som kunne ha undergravd historien, blir i stedet en bekreftelse av den: Det er overgrepet som har gjort henne slik.

I tillegg kommer den ekspressive, insisterende tonen, som krever å bli tatt på alvor. Bergljots historie kan forstås som et modig svar på menneskenes manglende tiltro: Hør meg! Tro på min fortelling!

Ingen bevis

Nå er det ikke slik at en fortelling automatisk blir mer troverdig av insisterende repetisjoner, av rent volum, heller tvert imot. I Arv og miljø sniker mistanken seg gradvis inn: Hvem er det hun prøver å overbevise? Er det leseren? Er det familien? Eller er det seg selv?

Det finnes som sagt ingen bevis for overgrepene. Bergljot selv blir klar over hva som har skjedd på en underlig måte, ved det hun kaller en «sannhetshendelse». I en vanskelig periode i livet oppdager hun at hun har skrevet noe på PC-en. På skjermen kan hun lese at hun er blitt misbrukt av sin far. Hun kan ikke huske å ha skrevet dette. Dermed slutter hun at hun har fortrengt det, og at denne setningen altså må være sann.

Som bevis er dette noe tynt. Bergljot begynner følgelig i terapi for å komme til bunns i saken, egentlig for å bekrefte overgrepshistorien. Hun kan fortsatt ikke huske noe, men via psykoanalyse over flere år blir hun overbevist om at hun må ha blitt misbrukt. På typisk freudiansk manér blir drømmer og feilsnakkinger tatt til inntekt for denne tolkningen.

Nittitallet, Bjugn og Quick

La oss nå heve blikket, og se på tiden dette er snakk om. Nittitallet var en tid der offentligheten var besatt av incest, av overgrep mot barn. Mange vil huske Bjugn-saken, der store deler av en trøndersk bygd ble mistenkt for å drive med systematisk pedofili, før anklagene svant hen i løse luften og endte med full frikjennelse.

På TV gikk Twin Peaks, om en tilsynelatende normal småby der det foregikk unevnelige ting under overflaten, og Laura Palmer hadde blitt drept av sin far.

Stereotypiene om grums under den perfekte overflaten, om demoniske fedre, gikk gjerne hånd i hånd med misforstått psykoanalyse. Et av de groveste eksemplene på terapi på ville veier er skjebnen til Sture Bergwall, eller, som han fortsatt er best kjent som: Thomas Quick.

I terapi tilsto Bergwall at han hadde drept tenåringsjenter i hopetall. Ikke engang da drapstallene nærmet seg førti, var det nok til å få terapeutene til å tvile. Bergwall har i ettertid innrømmet at han tilsto mord etter mord fordi det ble forventet av ham, han ga psykologene det de ville høre.

Den anklagende talen

Et annet utslag av tidsånden bidrar Bergljot med. Den danske filmen Festen fra 1998 er den viktigste kulturelle referansen i romanen. En rik og mektig mann voldtar og mishandler sine to barn, en sønn og en datter. Datteren tar livet av seg. Sønnen tar hevn ved å reise seg i farens sekstiårslag og holde en tale der han avslører farens ugjerninger.

Filmen er båret frem av en voldsom indignasjon som kommer fra regissørens overbevisning om at han forteller en sann historie. Filmens regissør Thomas Vinterberg hørte selv historien på radio der en innringer i detalj berettet om sin dypt tragiske oppvekst.

Bergljot er svært opptatt av de to søsknene i filmen, hun identifiserer seg med dem. Ja, hun går faktisk så langt at hun prøver å gjenskape den sentrale scenen i filmen, talen i sekstiårslaget, ved å holde en tilsvarende tale om sin egen opplevelse av incest, i arvefordelingsmøtet med familien og revisoren.

Møtet oppløser seg forståelig nok i kaos, og bekrefter inntrykket av arveoppgjøret fra helvete. Konstruktiv er talen til Bergljot neppe. Til gjengjeld er den desto mer dramatisk, nettopp som en typisk teatralsk eller litterær skandale. Som scene fungerer den like ypperlig i romanen som den ville ha vært katastrofal i virkeligheten.

Historien var oppspinn

Her er det imidlertid en liten detalj som Bergljot ikke nevner: Historien bak Festen er også et falsum. En reporter fant etter noen år innringeren med den tragiske bakgrunnen, som ganske snart måtte innrømme at alt var oppspinn. Søsteren hans hadde ikke tatt livet av seg, han hadde ikke engang hatt en søster. Han hadde aldri blitt mishandlet eller misbrukt. Alt var dikt, en løgnhistorie tilpasset lytternes forventninger om den onde far og den traumatiske barndom.

Så hvordan stiller det seg med Bergljot? Ut ifra opplysningene vi har i romanen vil jeg si at det klart mest sannsynlige er at Bergljot, med sin dikteriske fantasi, har innbilt seg overgrepene i barndommen.

Om enkelte nå skulle bli rasende over at det går an å hevde noe slikt, bør de tenke over at dette er en tilnærmet lykkelig slutt, så lykkelig som det er mulig i denne sammenheng. Det betyr at Bergljot ikke er et incestoffer, og at faren hennes ikke er en overgriper, noe man trygt kan kalle gode nyheter.

Men så er det kanskje ikke en lykkelig slutt man ønsker seg? Naturligvis forandrer et slikt syn romanen radikalt og gjør den til en helt annen historie enn om man godtar fortellerens uttalte versjon. Og selvsagt gjør det vondt å gi slipp på den deilige stereotypien om rikmannen som forgriper seg på sine barn.