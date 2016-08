Vil du at mora di skal brekke lårhalsen når hun faller gjennom gratisstolen fra Finn.no? | Guri Idsø Viken

Mange tusen har det siste døgnet delt Aftenpostens svært positive video om Manglerud sykehjem, hvor de beboerne har egen bar og bruktmøbler som de ansatte har kjøpt og fått på Finn.no.

Jeg tviler ikke på at det kan være kjekt å ta en dram til kveldsmaten, men det er på sin plass å minne om noen fakta.

Ingen velgjører

Videoen kan kanskje gi inntrykk at av sykehjemmet drives av idealistiske velmenere som har mer kos på landets eldrehjem som sitt fremste formål, men så er altså ikke tilfelle.

Sykehjemmet er konkurranseutsatt og drives av Unicare. Et privat selskap med eiere som tar ut store milliongevinster fra driften.

I 2013 tok Unicares eiere ut 35 millioner kroner. En del av pengene ble investert i ferieleiligheter på høyfjellet, ikke for eksempel i fine og gode møbler for beboerne på sykehjemmet, slik at disse kunne sitte trygt.

Det er nemlig en grunn til at omsorgsmøbler ser ut som de gjør, og den er blant annet knyttet til sikkerhet.

Vil du at mora di skal brekke lårhalsen når hun faller gjennom gratisstolen fra Finn.no fordi ingen hadde fått med seg at den ikke holdt den nødvendig kvaliteten andre sykehjem betaler for? Spiller det noen rolle om stolen så ut som om den hørte hjemme i Mad Men da?

Sosial dumping

Jeg har ikke inngående kjennskap til arbeids- og lønnsvilkår på denne arbeidsplassen, men jeg ser at Unicares betingelser er kritisert av blant andre Fagforbundet, så jeg regner med ikke alle som jobber der er fornøyde. Når de likevel gjør en gratisinnsats for sjefen, er det ikke å regne som dugnad.

Man jobber ikke på dugnad for kommersielle aktører som putter de pengene som blir til overs på egen bankkonto, man jobber gratis. Og gratis bør ingen behøve å jobbe i Norge i 2016.

Å misbruke dugnadsbegrepet på denne måten er i beste fall uvitende utnytting av sine ansattes arbeidsmoral. I verste fall er det en legitimering av sosial dumping.

Jeg har ingen problemer med å tro på at de ansatte syns det var gøy å shoppe rundt på Finn.no og lage fotballpub. Sannsynligvis gjorde de en stor innsats fordi de brydde seg om beboerne på sykehjemmet, akkurat som en lærer gjør så godt han eller hun kan for sine elever, uavhengig av om vedkommende er fornøyd med læreres arbeidsvilkår generelt.

Men det er jo ikke til å komme unna at om ledelsen faktisk er så fornøyd med de ansatte, burde de betale for innsatsen deres, ikke forvente at også flere stiller opp gratis på innsats som ligger utenfor deres arbeidsområde.

Å hevde at de ansatte har gode vilkår fordi de gjør det beste ut av situasjonen er en sirkelargumentasjon som bidrar til å opprettholde skjevheter i arbeidslivet og ta ansattes høye arbeidsmoral og ansvarsfølelse for gitt.

Kvalitet på omsorg

Det burde kanskje være unødvendig å si det, men kvaliteten på omsorg måles ikke i antall tilbudte alkoholenheter og koselige, gamle møbler.

Jeg er helt sikker på at beboerne på Manglerud sykehjem syns puben og restauranten (som vi andre ville kalt ei kantine) er hyggelig, det kan til og med hende det bidrar til å holde dem i godt humør. Men jeg er også sikker på at om de ikke får den omsorgen de har krav på, vil det ikke hjelpe med en øl i baren og duk på bordet, hverken for dem eller de pårørende.

Hvis jeg en gang skal velge omsorgshjem til min mor, vil jeg i hvert fall legge vekt på omsorgstilbudet, ikke på barkartet, men det kan jo hende andre tenker annerledes.

Redelig dekning

Jeg skal ikke kritisere alle som delte denne videoen. Jeg skjønner at det er koselig med en solskinnshistorie om eldre som går på neglespa. Men når Aftenposten lager reklamefilm for en privat aktør som akkurat nå er i konflikt med byrådets ønske om å gjøre sykehjemmet deres kommunalt igjen, er det ingen tvil om at de blir nyttige idioter for en part i saken. Jeg hadde forventet mer research fra en av landets største aviser.

Kanskje kunne journalisten da for eksempel ha funnet ut at de pengene som faktisk ble brukt til spa og restaurant på Manglerudhjemmet, kom fra det kommunale prosjektet «bedre hverdagsliv», ikke fra Unicare selv. Og kanskje kunne vi fått et litt mer nyansert bilde som gjorde det verdt å betale for avisen.

Heller ikke aviser bør lages på dugnad, nemlig. I hvert fall ikke når de gjør jobben sin.

