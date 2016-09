Visk ut grensene i kollektivtransporten | Tomm O. Bråten

Oslo kan være stolt av disse resultatene. Men vi må også se fremover. Det må utvikles bærekraftige transportløsninger i takt med befolkningsveksten – en vekst som også i fremtiden vil være betydelig. Allerede i 2030 er det ventet at vi er to millioner mennesker i hovedstadsområdet, over halvparten vil bo utenfor Oslo kommunes grenser.

Alle disse skal ha et effektivt og miljøvennlig transporttilbud. Samtidig ser vi allerede i dag mangel på kapasitet på togene inn mot og gjennom Oslo.

Osloregionen omfatter mer enn 30 kommuner:

Også på T-banen bruker vi allerede i dag all den kapasiteten som vogner og tunnel gir mulighet for. Det er behov for å finansiere og gjennomføre en rekke store utbyggingsprosjekter i årene som kommer. Det har politikerne våre forstått.

Krysser syv fylkesgrenser

En sentral utfordring når vi skal utvikle fremtidens kollektivtransport, er at vi må bygge for stadig flere grensekryssende reiser. Ruter påpeker i sin strategiplan at kundene reiser uavhengig av fylkes- og forvaltningsgrenser. Fra Oslo sentrum kan man nå så mange som syv østlandsfylker innen én times reisetid.

De geografiske grensene kan skape trøbbel for effektiv prosjektgjennomføring, noe blant annet Fornebubanen er et eksempel på. Men investeringer, fornyelser og vedlikehold av kollektivtrafikkens infrastruktur må ta utgangspunkt i at det er ett sammenhengende transportsystem. Skjer det noe ett sted, får det store konsekvenser i resten av systemet. Dette gjelder i like stor grad for de T-banevognene og trikkene som i fremtiden skal frakte kundene våre. Skinner uten rullende materiell har ingen verdi.

Behov for et felles eierselskap

Når kundene ikke bryr seg om kommune- eller fylkesgrenser, kan ikke vi som lager kollektivtransport la streker på et kart stå i veien for fremtidens løsninger. Dette snakker våre politikere mye om. Men slike debatter tar lang tid. Så hvorfor ikke finne løsninger som er raske å implementere? Løsninger som spiller på lag med den regionale planleggingen og markedsføringen av kollektivtransport samt enigheten om finansieringen av de viktigste kollektivinvesteringene som Oslo og Akershus har kommet til i Oslopakke 3?

Hvorfor kan ikke skinnene som skal graves ned i bakken på Oslo- og Akershussiden av dagens fylkesgrenser, eller de T-banevognene og trikkene som skal kjøre på dem, være eiet i et fellesskap mellom Oslo og Akershus?

Følg svenskenes eksempel

I Sverige har man gjort nettopp dette. Siden 1999 har svenskene hatt et felles eierselskap for de togene som kjører i alle fylker og som til sammen danner landets regionale togtrafikk. Selskapet kjøper inn og sørger for forvaltningen av tog, og sørger for god verdiforvaltning. Aktørene blir samlet i en større og mer slagkraftig enhet.

Kan Oslo og Akershus etablere en lignende modell for eierskap, hvor Ruter sørger for kundene, uansett hvor du befinner deg? Sveriges 20 fylker klarer det. Da klarer vi også det.