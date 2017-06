– Færre vestlige krigere vil gi mindre terror

Harvard-professoren er blant de fremste innenfor den realpolitiske – eller realistiske – skolen i studiene av internasjonal politikk. Dens talsmenn er som regel allergiske mot humanitære intervensjoner, avsettelse av diktatorer med påfølgende forsøk på å bygge nye regimer og annen verdibasert utenrikspolitikk.

I grove trekk ser de verden som et anarkisk system der stater kjemper for egne interesser, basert på økonomiske og militære ressurser. Andre staters eller internasjonale organisasjoners forsøk på å endre systemet, vil føre mer galt enn godt med seg, mener realistene.

Deres motpoler mener – i like grove trekk – at det finnes verdier verdt å kjempe for, om nødvendig også med intervensjon i andre stater, som demokrati og menneskerettigheter.

Stephen M. Walt har markert seg som kritisk til alt fra NATOs østutvidelse, via krigene i Afghanistan, Irak og Libya til USAs politikk overfor Iran og Israel. Mest kjent er han kanskje for en bok om Israel-lobbyens sterke innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk.

Jeg traff ham på den sikkerhetspolitiske konferansen Globsec 2017 i Bratislava og ba om det realpolitiske perspektivet på terror. Dette var etter bomben i Manchester, men før det siste angrepet i London.

Terrorfaren er liten

Walt fremhevet to aspekter: – For det første må vi minne alle om at faren for å bli rammet er meget liten. Terrorisme må møtes med politikk, ikke panikk. Terrorismen bør ikke engang dominere agendaen vår slik den gjør.

Jeg innvendte at dette er hva jeg selv har skrevet og fått kjeft for. Mange mener frykten er velbegrunnet og at forsøk på å relativisere jihadistisk terror innebærer et slags medløperi.

Walt smilte, ristet på hodet og sa: – Faren ved å gi terroren så stor oppmerksomhet er dels at viktigere problemer kommer i bakgrunnen, dels at vi risikerer å reagere på en måte som gjør problemet større.

Det brakte ham over på det andre aspektet: Slutt på all unødig vestlig krigføring.

Delvis Vestens skyld

– Vestlig utenrikspolitikk er en av flere årsaker til terrorisme. Slik USA og andre har gått frem i Midtøsten de siste årene, er det ikke overraskende at et isolert og fremmedgjort lite antall mennesker har bestemt seg for å slå tilbake, sa Walt.

Så ingen nye kriger av typen Afghanistan, Irak og Libya, spurte jeg. Walt nikket. Jeg fulgte opp med å si at jeg er enig med ham om Irak og Libya, men ikke om Afghanistan. Sidestiller han virkelig den krigen med de to andre?

– Ja og nei, svarte Walt. – Etter angrepet på USA 11. september 2001, var det riktig å slå til mot terrorgruppen Al-Qaida og Taliban-regimet som ga terroristene ly. Problemet oppsto da USA og de allierte ble stående i Afghanistan for å bygge et nytt regime.

Lite til overs for Trump

Vesten kan ikke styre Afghanistan og burde ha kommet seg ut mye tidligere, mente professoren, selv om det ville innebære en fare for at Taliban kom tilbake til makten.

Samtalen vendte tilbake til den dagsaktuelle terroren. Ut over det som er nevnt, mente Walt botemiddelet er hva vestlige regjeringer allerede gjør: Overvåking, politiarbeid, kamp for bedre integrering og helst assimilering, samt holdningsarbeid.

Harvard-professoren har intet til overs for Donald Trumps retorikk mot muslimer og for hans hastige forsøk på nærmest å stenge grensene helt for dem: – Terroristene kunne ikke fått en større gave enn denne bekreftelsen på at muslimer anses som fiender, sa Walt om Trumps innreiseforbud, som ble avvist av amerikanske domstoler.

Sterke samfunn

Men hvor mange terrorangrep tåler et land egentlig før noe brister, lurte jeg på. Walt svarte at vestlige samfunn heldigvis viser seg sterkere enn mange tror de er: – Jeg bodde i byen under attentatet mot Boston maraton. Det var en fæl hendelse for oss alle, men vi kom oss raskt over det. Jeg har sett det samme i Paris og andre steder, en sunn holdning om at livet må gå videre, svarte Walt.

– Politikerne svikter stadig ved å utnytte hendelsene til å blåse opp frykt og fremme sin egen agenda, fremfor å fortelle folk at de egentlig er trygge, la professoren til.

Etter det seneste angrepet i London, sendte jeg en e-post og ga Stephen M. Walt muligheten til å endre eller utdype. Han svarte at London bare bekrefter hans syn: – Faren ligger ikke i hva ekstremistene gjør, men i hvordan vi reagerer. Media blåser angrepet ut av alle proporsjoner, hensynsløse politikere utnytter det. Dermed gjør de dessverre jobben for terroristene.

