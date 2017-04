Bare så det er klart, det eneste vi vet med sikkerhet så langt er at Sana er hovedkarakteren i siste sesong av Skam, som begynner mandag kl. 13.28. Men man trenger ikke ha et topptrent serieøye for likevel å komme med noen kalkulerte påstander før sesongstart.

For i likhet med de fleste andre store kvalitetsserier har også Skam budt på en rekke hint underveis om hvordan serien kommer til å utvikle seg.

Det er særlig to velbrukte dramaseriegrep som gir en tydelig pekepinn på hva som kommer til å skje fremover. Det ene er såkalte lange historielinjer, altså handlingsforløp som strekker seg over flere sesonger, og det andre er det man gjerne kaller frampek.

Det siste er mye brukt, fordi det både tilfredsstiller seerens forventninger samtidig som det gir muligheten til å se tidligere scener i nytt og mer oppklarende lys.

At den verdenskjente manusforfatterguruen Robert McKee i tillegg hevder at omtrent alle elementer i en god historie fungerer som et slags frampek, gjør at dette trolig er det mest nyttige virkemiddelet i jakten på Skam-slutten.

1. Hva kommer til å bli det store tema denne gang?

Allerede i første sesong ble det tydelig at Sana er en muslimsk jente som det ikke går tretten av på dusinet – i hvertfall ikke på skjermen. Hun er en uttalt troende muslim, som avstår fra alkohol, hooking og kjærester, og som bruker hijab til daglig.

Men samtidig har hun ingen problemer med å være med på en russebuss, skvise en solariumskjede for mest mulig penger og feste med venninnene sine. Hun er heller ikke redd for å utfordre den konservative tolkningen av koranen når den går på bekostning av minoritetsgrupper i samfunnet, som f.eks. homofile.

Alle de tre foregående sesongene har vært pepret med frampek som tyder på at møtet mellom kultur og religion på flere plan vil bli hovedtema for denne sesongen. Både møtet mellom norsk hverdagskultur og islam på et generelt plan, men også møtet mellom Sanas personlige religionsoppfatning og kulturen i det muslimske miljøet rundt henne.

2. Hvilke konflikter vil denne sesongen by på?

Allerede i andre sesong ble det gjort et poeng ut av at Sana hadde en dypere pågående konflikt med en muslimsk venninnegjeng, hvorav ett av medlemmene er forlovet med broren hennes. Denne historielinjen ble kun teaset, så det er naturlig at den spilles ut nå i siste sesong. At denne konflikten mellom ulike miljøer strekker seg helt inn i hennes innerste familiekretser kan tyde på at den er av den meget betente sorten.

Sana ble også shamet i sosiale medier i andre sesong, etter at hun la ut bilder på Instagram av at hun rullet med Penetrators-guttene. Den hemmelige Instagram-profilen Allah9753 uttrykte sterkt misnøye med dette og kommenterte «slut» på alle bildene hennes. Sana tror den kommende svigerinnen står bak og går til motangrep. Dette viser seg riktignok å være feil, men da er det likevel for sent.

Begge disse pågående historiene tyder på at muslimsk æreskultur vil bli en av de store konfliktene i denne sesongen.

3. Vil Sana oppleve noen utvikling på det personlige plan?

Skams serieskaper Julie Andem har i flere intervjuet uttalt at hun i stor grad har bygd sine Skam-karakterer på klassiske arketyper, blant annet inspirert av Julie Hutzler, en forfatter, foredragsholder og manusforfatter, som har skrevet flere bøker om dette temaet.

På Nordiske Mediedager i fjor sa Andem i et sceneintervju at Sana «først og fremst er veldig strategisk og viljesterk». Utfra det er det naturlig å tro at Sanas karakter er bygd rundt arketypen som er drevet av vilje.

Det betyr at Sana er overbevist om at det er viktig å kjempe for det man tror på, at det alltid er den sterkeste som vinner og at hun derfor er svært ukomfortabel med å vise sin egen sårbarhet.

Med disse personlighetstrekkene som utgangspunkt, er det lite som tyder på at Sana kommer til å inngå noen kompromisser underveis, hverken på sin ytre eller indre reise i denne sesongen. Det ligger altså an til å bli sesongen med den høyeste temperaturen og det høyeste konfliktnivået i hele Skams historie.

4. Blir det plass til noen andre historier i denne sesongen?

Sana vil garantert få mest skjermtid siden dette er hennes sesong, men siden Skam opprinnelig hadde åpnet for flere sesonger (trolig seks sesonger, så de kunne følge dem gjennom hele videregående), så ligger det fortsatt noen løse tråder og slenger som må rulles opp.

Den tydeligste er Vilde og hennes spiseforstyrrelser og syn på egen kropp. Denne historien er stor og kompleks og luftet i alle de tre foregående sesongene. Hadde det blitt en femte sesong av Skam, så tyder mye på at den ville handlet om Vilde, men siden dette er siste sesong, så er det naturlig at Vilde blir en av de mest markante bihistoriene.

Det er også naturlig at historien om Isak og Even får en form for avslutning. Dessuten tyder promovideoen på at vi også kommer innom den siste jenta i gjengen, Chris, som det har vært veldig stille fra de siste to sesongene.

5. Hvordan kommer siste scene av Skam til å være?

Vi vet egentlig ikke så mye om hvordan serien kommer til å slutte, men vi kan med ganske stor sikkerhet si på hvilket tidspunkt serien slutter. Skam har hele veien gjort et poeng ut av å være en serie som kan følges i sanntid, og ingenting tyder på at siste sesong er noe annerledes.

De foregående sesongene har vært på mellom 10 og 12 episoder. Hvis siste sesong følger samme mønster, så slutter den i løpet av de siste to ukene i juni. Dette sammenfaller med skoleferien, altså avslutningen på det andre skoleåret på Hartvig Nissen for de fleste i Skam-gjengen.

Selv om dette er starten på sommerferien, så er det er på samme tid også starten på det som skal bli russetiden for denne gjengen.

Siden russebuss har vært en rød tråd gjennom hele serien, er det naturlig å gjette seg til at jentenes bussdrøm endelig har gått i oppfyllelse og at vi kanskje kan runde av dette fantastiske eventyret med å rulle en tur med Skam-gjengen inn i solnedgangen for aller siste gang.

Kilder: Robert McKee: Story, Laurie Hutzler: Nine Character Types/ The Power of Will.

