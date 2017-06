Mimir Kristjánsson er smart og morsom. I gårsdagens flammende innlegg om innovasjonspolitikk i Klassekampen snublet han imidlertid over i det ufrivillig komiske, under overskriften «Destruksjon Norge». Han hadde vært på besøk hos Innovasjon Norge (derav ordspilltittelen) og hørt Anita Krohn Traaseths årlige innovasjonstale. Hun mente at produktiviteten må opp også i offentlig sektor. Ikke spesielt kontroversielt, for å uttrykke det forsiktig. Men Kristjánsson ble opprørt likevel.

Advarer mot slanking

«Å øke produktiviteten i offentlig sektor kan høres harmløst ut. Men når hovedmålet er å spare staten for penger, er det slett ikke sikkert resultatet blir så vakkert å se på», skrev Kristjánsson, og ba Traaseth og hennes «stat i staten» holde fingrene fra fatet.

Dagen etter hadde Abelia, NHO-organisasjonen som samler landets teknologi- og kunnskapsbedrifter, sin årskonferanse. «I 2016 vokste offentlig sektor seg større enn privat sektor. Dette bekymrer oss. Nå setter vi samspillet mellom staten og næringslivet på agendaen», skrev de i invitasjonen. Overskriften kunne ikke misforstås: Størst av alt er staten.

For ordens skyld: Abelias bekymring over størrelsesforholdet mellom offentlig og privat sektor er litt konstruert. Den balansen avhenger av om helsevesenet er offentlig eller privat. I Norge er det offentlig, og det funker jo ganske bra. Men produktiviteten i helsevesenet må økes likevel.

Her kommer vinter’n

De store kullene fra etterkrigstiden og fremover vil øke presset på helsevesenet i tiårene som kommer. Vi kan selvsagt løse alt som før og bare pøse på med mer av fellesskapets penger til det er tomt og det verdensberømte norske velferdstilbudet er historie. Men det er bedre å øke produktiviteten. Få til mer uten å bruke mer penger. Selvsagt er det rom for det. Hvis Mimir ikke tror meg, kan han lese Menon Economics ferske rapport Helsenæringens verdi.

Vi snakker ikke nødvendigvis om færre varme hender. Helsevesenet må opptre som en krevende kunde, slik at de kan konsentrere seg om pasientene, og privat næringsliv kan utvikle løsninger som kan øke produktiviteten. For eksempel vil sporing av bortkomne sykehustraller kunne spare 100 millioner årlig, som Traaseth sa i talen sin. Og helsevesenet er ikke den eneste delen av offentlig sektor som kan øke produktiviteten:

Kristjánsson nevner nedlegging av NAV-kontorer som eksempel på brutal effektivisering. Selv min beskjedne erfaring med NAV er tilstrekkelig til å slå fast at brukerne kan få langt raskere og bedre tjenester dersom de slipper å poste papirskjemaer eller oppsøke et fysisk kontor. Skjemaveldet og ventetiden som møter nybakte foreldre er et godt eksempel på det. Og skal fellesskapet virkelig punge ut med 30 millioner for at pensjonister skal få lønnsslippen på en papirlapp i postkassen hver måned? Byråkratiet eser ut, selv med Frp i regjering. Offentlig sektor konkurrerer med privat sektor i stedet for å være en god kunde.

Kom igjen, tjukken. Du klarer bedre.

Kristjánsson har rett i én ting. Innovasjon er også destruksjon. Noe gammelt skrotes for å gi plass til noe nytt. Det er ikke alltid populært. Spørsmålet er om politikerne våre tør prioritere riktig.