Svend Wam er gått bort, 71 år gammel. Det er lenge siden hans siste film Sebastian hadde norsk kinopremiere i 1995, og de siste 20 årene levde han et tilbaketrukket liv, både av helsemessige årsaker og i et slags kunstnerisk eksil.

Men for dem som husker norsk film på 1970- og 80-tallet var han en personlighet som skapte overskrifter i dagspressen og mye leven i filmbransjen (prøv et søk i Nasjonalbibliotekets arkiver og du kan sitte og lese avisoppslag resten av uken).

Sammen med sin faste makker, produsent Petter Vennerød, utgjorde han det som lenge var film-Norges mest dynamiske duo, Wam & Vennerød.

Med debutfilmen Lasse og Geir (1974) skilte de seg ut i et filmmiljø som satt fast i datidens konforme venstreideologi. Som noen anarkistiske påfugler tok de sats og introduserte oss for det som i ettertid er blitt omtalt som både «karneval» og «sirkus».

Hvil i fred Svend Wam. Tenker på de fantastiske filmene han laget med P. Vennerød, mange den gang latterliggjorte verk, som vil bli stående. — Audun Vinger (@AudunVinger) May 8, 2017

Kritikerne hadde ikke sett noe liknende før og måtte kanskje derfor ty til slike utflytende beskrivelser. Men at det var ekstraordinært og fargerikt, det kunne alle enes om, selv om kritikerne aldri lot seg helt overbevise og ofte havnet i klinsj med duoen.

I klinsj med kritikerne

Noen av sammenstøtene er gått inn i filmhistorien. Som den gangen de trakk filmen Lakki fra kinodistribusjon etter at VGs anmelder hadde slaktet den, eller da Wam i bokform beskrev sine fantasier om at han gikk fysisk løs på Dagsavisens kritiker Harald Kolstad.

Verken Wam eller Vennerød forventet å bli elsket av kritikerne, men forholdet til dem kunne iblant minne om en krigstilstand. Likevel ble filmene ofte mottatt som friske pust, både i stil og tematikk, og viljen til å ta pulsen på samtiden ble nesten alltid fremhevet.

Når populærkulturen opphøyer scenene dine til nær ikonisk status, har du oppnådd mer enn noen norsk filmskaper har lov til å drømme om.

Kanskje var det slik Wam selv hevdet, at de ofte rørte ved en nerve i den norske selvforståelsen som var ubehagelig. De slapp til outsidere som ikke passet inn. I filmtrilogien Åpen Framtid, Drømmeslottet og Adjø solidaritet gikk de løs på den største romantiske illusjonen i denne perioden, det ideologiske byggverket sekstiåtterne hadde reist rundt sin generasjon.

Filmene skapte stor debatt.

Brøt grenser i norsk film

Wam var i utgangspunktet regissøren, Vennerød produsent, men de jobbet så tett sammen at de alltid presenterte filmene som en enhet. Selv om de flørtet med samtidens anarkistiske underskog i norsk kulturliv, var det få i norsk filmbransje som jobber hardere eller bedre forsto produksjonsapparatet og mediekulturen som omgav filmen.

Mange norske filmfolk fikk sin filmskole her, fra produsent Thomas Robsahm til klipper Inge-Lise Langfeldt.

Wam & Vennerød var kjent for sin effektivitet under filmopptak, men var også åpne for det uforutsette. Det var blant annet derfor skuespillerne likte så godt å jobbe med dem. Her fikk de mulighet til å ta situasjonene og replikkene helt ut, langt over grensene for hva filmbransjen vanligvis tillot.

Ikonisk status

Og det er kanskje hva som er blitt stående for senere generasjoner: den outrerte og nesten teatrale spillestilen som er gjengitt i alle de scenene som er lagt ut av nye fans på YouTube. Replikker som «Snurp igjen smella, du maser som et lokomotiv» er blitt en del av norsk populærkultur, ikke minst gjennom komikerne Harald Eia og Bård Tuftes gjenbruk av dem.

Denne nye statusen, løsrevet fra den opprinnelige konteksten, var nok ikke bare en velsignelse for Wam som tok sin filmografi på stort alvor. Men som han også visste: Når populærkulturen opphøyer scenene dine til nær ikonisk status, har du oppnådd mer enn noen norsk filmskaper har lov til å drømme om.