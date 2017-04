Orbán står støtt i Ungarn | Frank Rossavik

Den ungarske regjeringens lov som i praksis vil gjøre det umulig for Central European University (CEU) å operere i landet, har gitt støtet til de største demonstrasjonene mot regjeringen på årevis.

Også enkelte støttespillere for landets høyrepopulistiske leder, Viktor Orbán, har denne gangen kritisert ham.

Det er det positive i den nye situasjonen, men effekten på lengre sikt kan fort bli negativ for dem som håper på endringer: Igjen viser det seg nemlig at det ikke står klar noen ledere som kan bygge videre på den brede protesten.

Demonstrantene har ingen sterke ledere. Den politiske opposisjonen fremstår også like svak og splittet som før.

Orbáns høyrepopulistiske parti Fidesz har fortsatt rundt femti prosents oppslutning i meningsmålinger. På mange av dem er høyreekstreme Jobbik nest størst, med nesten 20 prosent.

Med Russland som ideal

Partiene i sentrum og til venstre har altså bare cirka 30 prosent til sammen. Siden mulighetene til å vinne valg er så små, våger ingen ledere med tyngde å ta et tak heller.

Orbán nyter reell popularitet, ikke minst fordi han stenger grensene for innvandring ganske ettertrykkelig.

Han misbruker så sin stilling til å ta stadig sterkere kontroll over medier, domstoler og andre institusjoner som må være frie for at et land skal kunne kalle seg demokratisk.

Det skjer i åpenhet. Statsministeren har selv sagt at han vil avvikle det liberale demokratiet til fordel for et system som likner på det russiske eller tyrkiske. Orbán er den eneste lederen av et EU-land som har gratulert Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med «seieren» i den sannsynligvis manipulerte folkeavstemningen sist helg.

«Utenlandske agenter»

Et nytt fremstøt fra regjeringen i Budapest rammer ikke-statlige organisasjoner av de fleste typer: Mottar de utenlandsk støtte på mer enn 25.000 dollar årlig, må de registrere seg i en database. I tillegg må de ha et banner på hjemmesiden og på annet materiell som forteller om denne finansieringskilden.

Hensikten er at det skal fremstå som om organisasjonene arbeider for utenlandske interesser, ikke for ungarske og ikke for eksempelvis universelle menneskerettigheter.

Regjeringens kamp mot CEU handler om det samme. Det anerkjente universitetet har mye av sin finansiering fra den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros. Institusjonens mål har fra starten vært å hjelpe frem åpne, demokratiske samfunn i det postkommunistiske Sentral- og Øst-Europa, altså presis hva Orbán ikke vil ha.

Større apati

Også prosessen med å drive CEU ut av Ungarn går sin gang, tross protester fra EU, fra det akademiske miljøet verden over og altså fra folk som trekker på gatene.

Ungarn tilfredsstiller ikke kravene for medlemskap i EU, og knapt nok for NATO eller Europarådet, men står ikke i fare for å bli kastet ut noe sted.

Regimet i Budapest er for sterkt og har for mange likesinnede venner.

Dermed kan konsekvensen av større demonstrasjoner mot regjeringen i praksis bli større apati blant dens motstandere.

