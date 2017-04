Aftenpostens nyhetsredaktør svarer: «Sprer det frykt når omtalen blir så massiv? Åpenbart»

Nora (13) sendte denne e-posten til oss tirsdag 11. april.

Da var hele Aftenpostens redaksjon prioritert til jobbing med terror.

Fra Sverige rapporterte vi om fengslingen av Rakhmat Akilov, som er siktet for å ha drept fire mennesker og skadet 22. I Oslo jobbet vi med å dokumentere og belyse mulig radikalisering av den 17 år gamle gutten som sitter varetektsfengslet etter at han gikk rundt med en bombelignende gjenstand på Grønland.

I Porsgrunn var politiets bomberobot på jobb for å undersøke en mistenkelig gjenstand. Også denne saken ble fortløpende oppdatert på ap.no.

Jeg svarte Nora: «Du trenger ikke være redd. Jeg synes ikke du skal bekymre deg for terrorangrep i Norge. Når vi i mediene skriver om slike angrep, kan det virke som om det skjer veldig ofte. Men her i Skandinavia skjer det svært sjelden.»

«Bensin på bålet»

Samme dag som Nora skrev, sendte også forfatter Gert Nygårdshaug oss et innlegg. «Nyhetsredaktører er bensin på bålet til terroristene», skriver han.

Nygårdshaug mener vi kjøper oss inn i terroristens visjon om å få skape stor oppmerksomhet, ved å dekke hendelsene så grundig.

Han mener også at vi skaper frykt med dekningen.

Relevante og gode spørsmål, som bør besvares av oss med åpenhet om vurderingene vi gjør.

Utgangspunktet for Aftenpostens nyhetsformidling er at vi skal oppleves relevante for leserne våre hver dag. Abonnentene våre fornyer kontrakten med oss dersom vi leverer innsikt, forklaringer og oppdateringer – en redigert versjon av det som skjer i verden.

Ved store hendelser går leserne til mediene de stoler på, viser all erfaring de siste årene.

Det ønsker vi at de skal fortsette med.

For alternativet er ikke at folk i Norge eller i Sverige ikke leser om terror. Alternativet er at de får informasjon om hendelsene fra kilder som ikke er redaktørstyrte og som ikke har de samme kravene til etterrettelighet og presseetikk. Disse kildene florerer på sosiale medier. De poster på Twitter og på Facebook. Sant og usant. Mer og mindre etterrettelig. Fabrikkerte historier eller tendensiøse historier.

Forstyrrende nærbilder av døde

Etter terrorangrepet i Stockholm ble det for eksempel postet svært forstyrrende nærbilder av døde og skadede mennesker på sosiale medier. Dette er bilder de fleste redaktørstyrte medier ikke ville publisert.

Vi har også en viss erfaring med at det blir spekulert og konkludert på gjerningspersonens opprinnelse og identitet lenge før det faktisk er bekreftet. Presseetikken tvinger redaktørstyrte medier til å vente til dokumentasjonen finnes.

Totalinntrykket blir massivt når alle redaktørstyrte medier jobber med den samme hendelsen.

Terror får stor oppmerksomhet, fordi det er en dramatisk nyhetshendelse som får konsekvenser på individ- og samfunnsnivå.

Sprer det frykt når omtalen blir så massiv? Åpenbart. Nora på 13 er bare et av mange eksempler på det.

Derfor har mediene også et ansvar for å balansere informasjonen. Ja, en terrorhendelse er dramatisk, men totalt sett er det svært få slike hendelser i vestlige land. Det rapporterer vi om, og det må vi fortsette med.

Redaktørstyrte medier ønsker seg kritiske lesere som etterspør akkurat dette. Balanse i dekningen, forklaringer og sammenheng.

Det gir tross alt et slags felles utgangspunkt for et offentlig ordskifte, også om terror.