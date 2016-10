Alle som tror løpet er kjørt, bør huske Brexit | Frank Rossavik

Chicago, Illinois, 23. oktober

Jeg glemmer aldri en kveld i juni i år. Da satt jeg på en valgvake på London School of Economics. Det var 20 minutter før valglokalene stengte, britene skulle si ja eller nei til fortsatt medlemskap i EU. På podiet satt noen akademikere, blant dem Matthew Goodwin, professor i statsvitenskap ved universitetet i Kent.

De siste meningsmålingene var ikke entydige, men de fleste viste overtak for EU-tilhengerne. Fremfor alt var forventningen klar: «Alle» trodde på seier for «Remain», inkludert bookmakerne og aksjemarkedet.

Også jeg var nesten helt sikker på at det ville gå slik.

Goodwin advarer

Men så tok Goodwin ordet og sa at han regnet med seier for «Leave». Han poengterte at vi som var i salen ikke måtte la det han sa slippe ut i sosiale eller andre medier før valglokalene var stengt. Det forelå ingen resultater, men professoren baserte seg på blant annet tall for oppmøte i ulike distrikter.

Goodwin hadde som kjent rett og fikk forsterket gurustatus.

For en uke siden skrev han en artikkel i Politico, der han pekte på parallellene mellom folkeavstemningen i Storbritannia og det amerikanske presidentvalget. Trump-velgerne har mange likhetstrekk med Brexit-velgerne, skriver Goodwin her, og deres evne og vilje til å strømme til valgurnene kan bli undervurdert igjen.

Trump i tet ett sted

Dessuten er det verdt å merke seg at ett bestemt byrå i går bekreftet det de har meldt i flere uker, nemlig at løpet er jevnt og at Trump har litt fremgang. IDB/TIPP måler seg nå til at Trump leder mot Clinton med 42 mot 40 prosent, mens Det libertarianske partiets Gary Johnson og Det grønne partiets Jill Stein har ettsifret oppslutning.

Dette bryter med de fleste andre byråenes bilde av en klar ledelse for Clinton, men IDB/TIPP har truffet best (delt førsteplass) i de tre siste presidentvalgene sett under ett.

Skrekken hersker nok blant amerikanske meningsmålingsbyråer. Alle vet om Brexit og ingen vil ramle i den fellen, men med metodene de bruker, kommer de fleste til en klar ledelse for den demokratiske kandidaten. Hun leder på nasjonale målinger og i de fleste vippestatene.

93 prosents sjanse?

Tilsynelatende har Trump så godt som ingen utsikter til å nå Det hvite hus. New York Times anslår at det er så mye som 93 prosents sannsynlighet for at Clinton vinner.

Den republikanske kandidaten kjører en ytterst spesiell kampanje. Han gjør ingenting for å vinne tvilere og satser åpenbart kun på å mobilisere kjernevelgere. De voldsomme angrepene på Clinton skal i tillegg svekke henne, slik at hun ikke klarer å mobilisere sine grupper godt nok.

Konvensjonell visdom tilsier at dette ikke kan holde. Den konstant negative mediedekningen av Trump – som han jo legger opp til selv – skal også skade ham, ifølge samme type visdom.

Selvmord i debatten?

De fleste, også mange i hans eget parti, tror at Trump kastet bort enhver mulighet til å vinne da han i den siste tv-debatten nektet å love å godta tallenes tale 8. november. Det er mulig, men jeg er ikke så sikker. Tiden vil kanskje gi et svar.

Fortsatt er det ikke kommet målinger som i sin helhet er gjennomført etter debatten, men det er kommet indikasjoner på at Trump mobiliserer ved å hevde at valget er rigget i hans disfavør.

For meg er situasjonen den samme som før folkeavstemningen i Storbritannia. Jeg både håper og tror på favoritten, men jeg sier det til meg selv hele tiden: Glem ikke Brexit.