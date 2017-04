Angelica Heggelund ble bare 13 år gammel. Hun var avmagret da hun døde på hytta på Beitostølen. Hvordan er det mulig?

Den alvorlige tiltalebeslutningen omfatter grov omsorgssvikt og grov mishandling med dødelig utfall. Mishandlingen består etter aktoratets oppfatning av det faktum at moren ikke sørget for at hennes anoreksiplagede datter fikk nødvendig helsehjelp og behandling.

Strafferammen er 15 års fengsel.

Avslo hjelpetilbud?

I tiltalebeslutningen er det nevnt flere episoder og hendelser som påtalemyndigheten mener danner grunnlag for at moren vanskeliggjorde at Angelicas helsetilstand kunne oppdages av offentlige myndigheter.

Moren skal blant annet ha avslått tilbud og anbefalinger om behandling fra spesialhelsetjenesten, hun skal ha avslått å ta med datteren til helsekontroller hos fastlege, hun skal ha tatt Angelica ut av skolen, flyttet henne til hytta på Beitostølen og unndro henne fra ordinær skolegang.

Tok av 20 kilo.

Videre skal hun ha oppgitt uriktige adresser til skolen og andre offentlige myndigheter. Aktoratet mener at hun de siste dagene før Angelica døde på hytta 31. desember 2015 unnlot å kontakte lege til tross for at hun visste at datteren ble svakere og svakere, at hun tok til seg lite eller ingen næring og var i livsfare.

Hun kunne dø når som helst.

Da Angelica døde, veide hun 21 kilo. I løpet av de siste fire månedene mistet hun 20 kilo.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Slår tilbake.

Det er ingen tvil om at det er en stor påkjenning for den 45 år gamle moren å forklare seg her i Valdres tingrett. Gjennom sin frie forklaring må hun stadig ha pauser; gråten tar henne.

Men sett fra hennes ståsted, greier hun seg bra. Hun slår tilbake mot aktoratets påstander. Hun har sin klare oppfatning om hvor ansvaret for datterens så altfor tidlige død ligger: Skolen, helsevesenet og barnevernet. Selv gjorde hun hva hun kunne for datteren.

- Jeg forstår ikke hvordan man kan behandle et barn på en så kald og kynisk måte, sier hun.

Mobbing får liten betydning.

Hun er krystallklar på at årsaken til datterens spisevegring er mobbing.

Hva en eventuell mobbing kan ha betydd for Angelicas helse, er umulig å si for oss utenforstående. Både statsadvokat Arne Ingvald Dymbe og forsvarer Aasmund O. Sandland har innstevnet vitner som skal forklare seg om dette senere under hovedforhandlingen.

Mobbing eller ikke; spørsmålet får trolig liten betydning for rettens behandling av skyldspørsmålet.

Retten må ta stilling til hva tiltalte har foretatt seg – eller burde ha foretatt seg – i forbindelse med datterens sykdom og dødsfall. Ikke hva som eventuelt var årsaken til Angelicas spisevegring.

Hvordan kunne det skje?

Et spørsmål vi på tilhørerbenkene stiller oss, er hvordan en ung pike på 13 år kan dø som følge av avmagring. Hvordan kan det gå så langt at en 13-åring kan dø av sult uten at noen myndighet fanger henne opp i tide?

Så er det opp til Valdres tingrett å avgjøre om moren saboterte myndighetenes forsøk på å hjelpe datteren.