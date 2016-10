Ap i støtet | Harald Stanghelle

Det er den naturlige tolkningen av torsdagens meningsmåling som Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende og Aftenposten.

For nettopp fremleggelsen av den blåblå regjeringens statsbudsjett for 2017 er den dominerende nyheten fra vår hjemlige politiske arena siden forrige måling.

Og velgerne er ikke synderlig begeistret for det de der fikk presentert. Det bekreftes også av onsdagens Infact-måling i VG.

Samlet tilbake

«Det vesentlige er hvordan folk der ute oppfatter budsjettet» sa Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, til Klassekampen mandag. Han kjente seg overbevist om at det ville løfte partiet.

Nå kommer svaret og der ser vi intet av det løftet Nesvik trodde så sterkt på.

Både Høyre og Frp går markert tilbake. Og denne gangen gjør de det samtidig.

Ofte viser målingene at det ene høyrepartiet går frem på det andres bekostning. Slik er det ikke nå.

Begge partiene lekker velgere i flere retninger, men kan finne en viss trøst i at ganske mange setter seg på gjerdet nå i oktober. De kan uten altfor stor innsats fort vinnes tilbake.

Sprik for Frp

Samtidig spriker målingene stort når vi ser på hvilken oppslutning de enkelte partiene får.

Eksempelvis fikk Frp elendige 11,5 prosent på gårsdagens Infact-måling for VG, mens partiet på Norfaktas måling for Klassekampen/Nationen mandag ble notert til 12,9.

På dagens måling her i avisen er tallet 14,0.

Dette siste resultatet er slett ikke verst etter tre regjeringsår for et protestparti som ved stortingsvalget i 2013 fikk en oppslutning på 16,3 prosent.

Når Frps oppslutning følges med et spesielt blikk henger det selvsagt sammen med at partiet høsten 2015 opplevde sterkt velgertilstrømning som følge av flyktningkrisen. Den kom etter et katastrofalt dårlig kommunevalg for partiet.

Derfor er det spennende å se om oppslutningen holder seg relativt høyt også når innvandring ikke står så høyt på samfunnets dagsorden.

Så langt gir ikke målingene noe entydig svar.

Forslitt tåkefyrste-strategi

Arbeiderpartiet gjør det godt på alle oktobermålingene så langt.

Bakgrunnstallene fra Respons Analyse viser at Ap tar velgere fra alle de andre partiene, men på oktobermålingen tar det mer enn tidligere fra de to regjeringspartiene.

Ap er utvilsomt i støtet og har hatt en god høst som opposisjonsparti. Partiet er tydeligere, og Høyres «tåkefyrste-strategi» – dokumentert her i Aftenposten – fungerer ikke lenger så effektivt.

Den virker snarere noe forslitt.

Men på dagens måling er det likevel ikke grunnlag for regjeringsskifte hvis dagens samarbeidskonstellasjoner legges til grunn. Det sørger et SV under sperregrensen for.

Og igjen illustreres det hvor avgjørende det kommer til å bli hvilke partier som kommer seg over denne magiske grensen ved neste års valg.

Avgjørende sentrumshøst

SV er åpenbart det partiet som lever farligst, men heller ikke KrF og Venstre kan føle seg helt trygge. Disse to partiene står dessuten foran en spesielt spennende høst.

KrF arbeider med avklaringen om hvordan partiet skal plassere seg med tanke på samarbeidsmuligheter etter neste års valg. Venstre spiller et meget høyt spill når det gjelder å få en markert grønnere profil på det fremlagte statsbudsjettet.

Dette kan i sin ytterste konsekvens ende med regjeringskrise, selv om de færreste tror det er sannsynlig.

Uansett vil vi i løpet av et par måneder vite hvordan velgerne ser på det som nå foregår i og rundt de to sentrumspartiene. Det kan vise seg å bli avgjørende nettopp når det gjelder hvilken side av sperregrensen KrF og Venstre ender ved stortingsvalget.

Det tredje av partiene som en gang gjorde seg fortjent til navnet «sentrumskameratene», altså Senterpartiet, har en tendens til å befinne seg litt under radaren når målinger presenteres.

Det er synd, for partiet gjør det stort sett veldig bra for tiden. Sakte, men systematisk har Trygve Slagsvold Vedum gjenreist partiet som et sterkt og klart alternativ til både regjeringens og Aps politikk.

Slik er fremstår Sp, selv etter de åtte rødgrønne årene, som den tydeligste forvalteren av sentrumsposisjonen i norsk politikk.

Og nettopp slik er det Senterpartiet trives best.