Et symboltungt bilde: En statsminister og hennes utfordrer sammen i en førerløs buss på vei til digitaliseringsdebatt, så langsomt at selv krokryggede, demente rullatorbrukere ville vist dem ryggen, hadde de vært der. Men det var de ikke, for dette var de dresskledde nerders dag, IKT-Norges årskonferanse.

Hvordan har vi det i dag?

Både Solberg og Støre gjentok flere ganger i sine innlegg at Norge er blant de beste nasjonene i verden på digitalisering. Jeg antar at de sikter til Verdens økonomiske forums indeks fra i fjor, som måler i hvilken grad nasjoner bruker informasjonsteknologi til å bedre levestandarden og øke konkurransekraften. Norge fikk ikke pokal, men en fin fjerdeplass, diplom og klapp på skulderen.

Slike rangeringer er ingen eksakt vitenskap. Året før lagde forskerne ved Fletcher School at Tufts University en digital evolusjonsindeks, der det går frem at Norge har fått en god start på digitaliseringen, men har fremdrift omtrent på nivå med den nevnte selvkjørende bussen.

Norge havner i en «pass på»-kategori, fordi resten av verden, inkludert rullatornasjonene, er i ferd med å passere.

Forandring fryder (ikke alltid)

Uansett hvilken indeks som stemmer, er det i alle fall riktig å si at det er avgjørende for vår felles fremtid at statsministeren, hvem som enn blir valgt 11. september, forstår at verden digitaliseres enten norske byråkrater vil eller ei. Noen strukturer kan få stå inntil videre, andre må brennes ned til grunnen. Da er det bedre å være brannstifter enn å løpe desperat rundt for å slukke stadig nye branner.

Problemet er at brannstiftere ofte blir upopulære. Det er årsaken til at hverken Solberg eller Støre nevnte i duellen at også det offentlige, med sin tredjedel av norske arbeidstakere, vil bli «rammet» av digitalisering. Vi som jobber i mediene vet at det betyr store omstillinger, nedbemanninger, gråt og tenners gnissel.

Ingen politikere med forstanden i behold vil si at de er mot digitalisering. Men det er vanskelig å snakke om hvordan de vil digitalisere. Der var Støre tydeligst i duellen.

Her skiller de lag

Solberg virket tilfreds over å ha etablert koding som valgfag i grunnskolen. Støre vil ha det inn i den obligatoriske utdanningen. Det kan sørge for rekruttering til IT-fagene og gi den fremtidige arbeidsstokken evner til å skape digitale verdier, ikke bare konsumere dem.

Støre lover 1000 nye IT-studieplasser. I Solberg-regjeringen har Venstre klart å presse gjennom 500 nye plasser i siste liten i budsjettforhandlinger. Da IKT-Norge tok en opptelling i går, klarte de bare å finne 140 av dem.

Solberg sier at hun ikke opplever at regjeringen mangler teknologiforståelse. Støre sier at han vil sørge for å styrke kompetansen betraktelig i det øverste beslutningsnivået. Ettersom de fleste offentlige IT-skandalene skyldes manglende kompetanse hos oppdragsgiveren, er det åpenbart en god ide.

Støre begynner nå å høste fruktene av å ha tilegnet seg kompetanse og rekruttert teknologer til sin innerste krets. Ingen knockoutseier i denne runden, men altså en forholdsvis komfortabel poengseier til utfordreren i det røde hjørnet.