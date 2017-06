Det er ikke mange dagene siden det kom et skjermbrev fra en godt voksen politimann i en mindre sørlandsby. Hele livet hadde han stemt Høyre. Det skulle han ikke gjøre til høsten. Nå ble det Senterpartiet. Motvillig, riktignok, men han så ingen annen mulighet for å protestere.

Vi lette etter den nye Sp-velgeren. Her er velgerprofilen.

Og grunnen: En politireform som «hans» distrikt kom dårlig fra.

Sakene som utløser overgang til Sp er høyst forskjellige, men fellesnevneren er tydelig: En politisk kurs som forandrer dagens samfunnsorganisering. Fremtidsrettet og til det bedre, ifølge den blåblå regjeringen. Tvert om, sier Sp-lederen, folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt.

Over 300 000 velgere er enig med ham. Mer enn dobbelt så mange som ved forrige valg, skal vi tro dagens tallmateriale fra Respons Analyse. Og analysen av de nye Sp-velgerne tyder på at partiet lykkes i å kapre tilhengere i «nye» områder. Som i Østlandsområdet og de litt større kommunene.

Dessuten er det ikke flyktige førstegangsvelgere og hjemmesittere som nå strømmer til partiet. De nye Sp-velgerne er godt voksne og vant til å møte frem ved stemmeurnene. Det skaper et mer solid fundament for fremgangen.

Ikke Trump-effekt

Sentrum-periferi-aksen har ofte vært helt sentral tolkningsdimensjon for velgeroppførsel her i landet. Den har skapt vinnere og tapere. I år er den igjen aktivert og kan komme til å avgjøre valget.

Det er fristende å sammenligne det som skjer med internasjonale trender. Noen har da også gjort forsøk på å slå Senterpartiet i hardtkorn med strømningene som har skapt Trump-fenomenet og Brexit-sjokket. Men slikt er en altfor lettvint analyse.

Men det som kan tolkes som noe av en internasjonal trend, er at tilsidesatte velgergrupper nå mer aktivt bruker stemmemakten. Gjennom flere år har vi her er i Norge sett kraftige, men lokale opprør mot mer sentralistiske måter å organisere offentlige tjenester på. Nå ser vi en mer kraftfull samling og det er Senterpartiet som innkasserer velgergevinsten.

Lukten av suksess

Det burde ikke være så vanskelig å forstå. Både Høyre og Arbeiderpartiet har gjennom årtier ivret for reformer som bærer sentralisering i seg. Senterpartiet har stort sett vært et nei-parti ved alle slike korsveier. Slik skapes langsiktig troverdighet som nå gir uttelling. For Sp er ikke dette populisme. Partiet har stått for det samme helt siden starten. Det samme gjelder den nasjonale tone som Senterpartiet alltid har spilt. Nå er den igjen kommet på moten.

Summen av dette lukter velgersuksess.

Det er lett å hovere over Senterpartiet med sitt velfortjente hestehandlerrykte og sin retronostalgi. Det blir da også gjort. Knapt noe parti er så upopulært i urbane strøk. Men vi med bygdebakgrunn gjenkjenner den avmaktsfølelse mange i dag kjenner på. Og nettopp ulvedebatten ble en katalysator for denne stemningen.

For rett eller galt: I dagens distrikt-Norge er det noen hundretusener som ser en trussel mot den livsform de selv er en del av. For dem som ikke forstår dette, kommer Sps suksess alltid til å være en gåte.

På meningsmålingene i mai var det nesten dødt løp mellom blokkene på Stortinget.

Seier kan bli nederlag

Så er selvsagt det åpne spørsmålet om denne trenden fortsetter helt frem til valget. Sp har gjort store innhugg i Aps velgermasse. Også Høyre, Frp og sentrumspartiene mister distriktsvelgere.

Sps store seier er at de andre partiene nå bidrar til å skyve partiets hjertesaker oppover på den nasjonale dagsordenen. Slik har det allerede påvirket norsk politikk

Denne seieren kan imidlertid også bli partiets nederlag. For det er jo heldigvis ikke slik at Senterpartiet er de eneste som er opptatt av levende bygder og rural livsstil. Spørsmålet er mer hvem velgerne tiltror den politiske forvaltningen av protesten som Sp-fremgangen er et uttrykk for.

