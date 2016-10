Statsbudsjettet er svært godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa Siv Jensen da hun åpnet porten utenfor huset sitt torsdag morges.

NRKs politiske kommentator sa det slik: Regjeringen har lagt frem et blå-blått budsjett.

Jeg vil si det annerledes enn både Siv Jensen og NRKs kommentator: Regjeringen har lagt frem et budsjett som er svært godt tilpasset at det er stortingsvalg i 2017.

Og det er ikke blå-blått, men et rød-blått budsjett.

Ja, det er skattelettelser, som vi venter av partier på høyre side. Men det er også store økninger i utgiftene, som vi oftest forbinder med partiene på venstresiden, de røde partiene.

Det er rødfargen som skinner sterkest.

Budjettet for deg og meg: Slik påvirker det lommeboken

Problemet er grønt

Det er likevel ikke rødfargen som er Regjeringens største politiske problem akkurat nå. Det er mangelen på grønnfarge som skaper problemer. Samarbeidspartiene, særlig Venstre, raser.

Økningen i drivstoffavgifter er ikke stor, men forslaget legges frem av en finansminister som også er leder i Fremskrittspartiet. Derfor skal bileierne kompenseres med andre avgiftslettelser.

Slik er politikken. Det er ikke totalbildet, men hjertesakene som skaper størst problemer.

Hvor lenge kan oljepengene redde en finansminister?

Det har vært mindre oppmerksomhet mot at Siv Jensen har lagt frem et budsjett som ikke går opp. Kombinasjonen av betydelig vekst i utgiftene og litt lavere skatter muliggjøres bare ved å forsyne seg vesentlig mer av Oljefondet enn noen gang, 226 milliarder kroner.

Sparegrisen betaler for mer enn en sjettedel av utgiftene.

Regjeringen Solberg fortsetter dermed på den veien den la ut på straks den tiltrådte: Økningen i bruken av oljepenger har vært større enn under tidligere regjeringer.

Den årlige overføringen fra Oljefondet til statsbudsjettet vil i løpet av stortingsperioden ha økt fra 137 til 227 milliarder kroner, altså nesten en dobling.

Dette har selvsagt ikke Fremskrittspartiet noe i mot. Men det er ikke like greit for Høyre.

Partiet har tradisjonelt konkurrert med Arbeiderpartiet om å få fremstå som ansvarligheten selv i den økonomiske politikken.

Velferdsstaten krever sitt, i gode og dårlige tider

Begrunnelsen for å pøse på med penger i 2017 er ikke like god som i år, da tilbakeslaget i oljevirksomheten slo inn for fullt.

Økonomien under Siv Jensen: Fra nedtur mot lysere tider

Tiltak mot økende arbeidsledighet på Vestlandet forklarer dessuten bare en bitteliten del av utgiftene på budsjettet neste år - og ingen ting av økningen.

Hovedlinjen på budsjettet for 2017 er mer til det meste - det er jo valg.

Utgiftsveksten på budsjettforsalget for 2017 er likevel klart lavere enn i 2016.

Forklaringen er i grove trekk slik

En god del får Regjeringen gratis ved at den voldsomme økningen i asylsøkere plutselig er historie. Mer interessant er det at bevilgningene til forsvaret øker litt mindre enn prisstigningen, og det er, i hvert fall midlertidig, slutt på den langvarige, voldsomme veksten i bevilgningene til samferdsel.

Den politiske kalkylen ser ut til å være at Regjeringen kan tåle dette, siden disse områdene er blitt tilgodesett i tidligere år.

Det er slik - og ikke ved å kutte i helse eller velferd - at utgiftsveksten i 2017 tross blir lavere enn i år.

Regjeringen - og ikke minst samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti - ser ut til å være like glad i velferdsstaten og en sterk stat som partiene på venstresiden. Det koster - mer for hvert år.

Dette er den tverrpolitiske konstanten i norsk politikk.