Blå burde ikke ha fått skjenke videre | Andreas Slettholm

Jeg får neppe mange nye venner i Oslos uteliv av dette, men likevel: Blå fortjente å miste skjenkebevillingen sin.

Tre måneder etter at Næringsetaten varslet avslag på søknaden om fortsatt bevilling, har de nå gjort full retrett.

Det er vanskelig å se hva som har endret seg, annet enn at saken har skapt masse bråk. Den mest nærliggende tolkningen er at næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) har hatt mer enn én finger med i spillet.

Det verste stedet

Blås posisjon som kulturinstitusjon er velkjent. Selv har jeg utallige gode minner fra stedet – jeg har opptrådt der flere ganger, festet der enda flere, og hatt mer interessante musikkopplevelser på Blå enn nesten noe annet sted i byen.

Men også en kulturinstitusjon må forholde seg til realitetene, og det sentrale i saken er dette: Det er altfor mye vold, ordensforstyrrelser og annen kriminalitet på klubben ved Akerselva, og det fortsetter helg etter helg.

Blå var det eneste stedet politiet ville stenge i forbindelse med fornying av skjenkebevillinger i år. Med andre ord: Av nesten 400 utesteder i Oslo, er Blå det verste når det kommer til vold og bråk.

Selv etter at klubben fikk kniven på strupen i slutten av juni, har Blå beslaglagt politiressurser nesten hver eneste helg.

I den ferske, oppdaterte politirapporten kan man lese at ordensvaktene ser ut til å underrapportere straffbare forhold, og dessuten ikke er profesjonelle nok når det gjelder konfliktløsning og kommunikasjon. Vaktene er blitt anmeldt, de har fått drapstrusler, det har vært flere slåsskamper, og en gjest har også viftet med en pistol utenfor Blå, bare i sommer.

Rolf Øhman

Slipper å ta grep

Nå har Næringsetaten og næringsbyråden i praksis sagt ja til at disse tilstandene kan fortsette.

Riktignok får de bare bevilling for ett år, og ikke fire. Det blir en slags prøveperiode der Næringsetaten krysser fingrene og venter på at volden går ned. På den måten slipper de å fatte et upopulært vedtak nå.

Men kommer etaten virkelig til å gjøre det om ett år, om situasjonen er omtrent som nå? Jeg tviler. Det er lenge siden Blå fikk klar beskjed om å få bukt med bråket, og utviklingen så langt er ikke oppløftende. Å holde tett om bråk er ikke tillitvekkende. En reell vilje til å revurdere profilen og konseptene som skaper mest bråk nattestid i helgene, er også vanskelig å få øye på.

Utestedene sier at de ikke ønsker å ringe politiet: Det er tillitskrise i Utelivs-Oslo

Kunne fått et bedre Blå

Det er ikke slik at bråk og vold er konstant i Oslos uteliv. Volden har gått ned i totalt sett i Oslo, og muligheten for sanksjoner i form av skjenkestopp er en del av denne pakken. Da må det også gjelde alle.

Slik Geir Lippestad tidligere har uttalt seg i denne saken, var det ikke overraskende at resultatet ble fornying. Han har gått langt i å antyde at Blå får beholde bevillingen.

Det reiser spørsmål om Blå får spesialbehandling sammenlignet med andre utelivsaktører. For klubber som har jobbet hardt med sine utfordringer og faktisk klart å forbedre seg, må det føles urettferdig at Blå får skjenke videre bare fordi det er Blå.

Mange glemmer også at et avslag på skjenkebevilling for dagens eiere neppe ville betydd kroken på døra for klubben ved Akerselva. Mer sannsynlig ville andre overta driften, fått skjenkebevilling og drevet på en måte som resulterte i mindre vold, mindre vinningskriminalitet og mindre ordensforstyrrelser. Vi kunne rett og slett fått et bedre og mer profesjonelt Blå.

Slik gikk det altså ikke.