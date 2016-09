Blodrødt basketak om barnehager | Andreas Slettholm

Det brygger opp til splid på venstresiden i Oslo bystyre. I ett år har samarbeidsavtalen mellom Rødt og det rødgrønne byrådet sikret arbeidsro og forutsigbarhet, samt visshet om at kommunebudsjettet vil få flertall. Nå er alt i spill.

For en av Rødts viktigste seire under forhandlingene i fjor høst er i ferd med å bli torpedert av Oslos egen kommuneadvokat – tidligere Ap-statsråd Hanne Harlem. Det er all grunn til å tro på Bjørnar Moxnes (R) når han i Klassekampen truer med å bryte ut av avtalen.

Kjemper mot «velferdsprofitører»

Striden dreier seg om private barnehager. Rødt fikk med seg byrådet på det som må kunne kalles et ganske mørkerødt standpunkt i norsk politikk: Kommersielle aktører i barnehagesektoren skal nektes å etablere nye barnehager. De eksisterende skal få drive videre, men alle nye barnehager skal enten være kommunale, eller drives av ideelle aktører.

For Rødt er dette en naturlig forlengelse av kampen mot dem de kaller velferdsprofitører, altså de som beriker seg ved å drive omsorgstjenester. Selv om denne kampen har sympatisører på hele venstresiden, har barnehagesektoren vært et unntak.

SV la de ideologiske motforestillingene til side under Kristin Halvorsen, og resultatet ble en massiv barnehageutbygging over hele landet. Private utbyggere har vært ansett nødvendig for å møte veksten i barnehagebehovet, og debatten i SV og Arbeiderpartiet har begrenset seg til hvordan man kan hindre de private aktørene å ta uanstendig stort utbytte.

Derfor satt det langt inne for Arbeiderpartiet å gå med på dette punktet. Det rimet også dårlig med Raymond Johansens uttalelse før valget om å «slippe alle krefter til» - også de kommersielle - når han lovet bygging av 3000 nye barnehageplasser. Likefullt fikk Rødt forhandlet seg frem til en slik seier, riktignok med forbehold om at det måtte skje «i tråd med gjeldende lov- og regelverk».

Kommuneadvokat til unnsetning

Med dette bakteppet var det veldig beleilig for barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) at kommuneadvokaten satte foten ned før sommeren. Det ville være lovstridig å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle aktører, konkluderte Hanne Harlem.

Å utelukke ideelle aktører er uaktuelt for byrådet, og da ble det med ett vanskelig å se hvordan de skal få gjennomført politikken Rødt trumfet gjennom.

Men fløypartiet gir seg ikke. De har hentet inn en 18 siders juridisk betenkning som ikke overraskende konkluderer stikk motsatt av Kommuneadvokaten. Etter Rødts syn bør kommunen uansett nekte kommersielle å etablere seg, og heller ta en rettssak hvis noen vil saksøke.

Det er neppe en aktuell vei å gå for byrådet. Selv om Tellevik Dahl nå har sendt de 18 sidene over til kommuneadvokaten for vurdering, er det lite trolig at noen av dem kommer til å endre syn. Og at Oslo kommune skulle oppføre seg på en måte som kommunens egen advokat mener er ulovlig, ville være uklokt, for å si det forsiktig.

Varsler brudd

Rødt har varslet at de vil anse samarbeidsavtalen brutt den dagen en kommersiell barnehage får godkjenning fra barnehagebyråden. De mener dette er et spørsmål om politisk vilje, ikke juss.

De har jo rett i at viljen hos Arbeiderpartiet er beskjeden. Men Rødt burde forutsett juridiske komplikasjoner. Og når politiske avtaler blir såpass vanskelige, ender det ofte med at de som sitter i posisjon får det slik de ønsker til slutt.

Stor avstand

Basketaket viser også at avstanden mellom Rødt og byrådet er stor på sentrale politikkområder i Oslo. Barnehagepolitikken i Oslo har tatt en tydelig venstredreining under dagens byråd, men fortsatt er Arbeiderpartiet mer pragmatiske enn ideologiske: Det handler om å skaffe nok plasser til byens mange småbarnsfamilier.

Byrådet er neppe villige til å snu for å redde samarbeidsavtalen. Så verdifull er den tross alt ikke. Rødt har vist seg som et ganske uregjerlig støtteparti, og byrådet kan ha overvurdert hvor mye ekstra arbeidsro avtalen egentlig gir dem. Raymond Johansen vet også at Rødts vilje til å kaste byrådet er liten, ettersom alle alternativene er borgerlige. Entusiasmen minner mer om et fornuftsekteskap enn en kjærlighetsaffære.

Et Rødt i fri dressur kan like fullt skape nok av trøbbel, spesielt i budsjettprosessen. Derfor jobbes det i byrådsgangene for å blidgjøre samarbeidspartneren på en eller annen måte. Men det er vanskelig å se for seg hva Rødt kan godta i kompensasjon mot et barnehagenederlag.

Rødt er liksom ikke partiet som har til vane for å inngå kompromisser om privatisering.