Bondevik gir KrF sin velsignelse til å «se seg rundt» etter nye partnere. Det er usikkert om det vil tjene partiet.

Ingen har større historisk autoritet i dagens Kristelig Folkeparti enn Kjell Magne Bondevik. Bare ved å vise seg minner han KrF-erne om 90-tallets storhetstid da valgresultatene var tosifret og partiet hadde statsministeren i en sentrumsregjering.

Det hadde KrF også fra 2001 til 2005, også da med Bondevik som statsminister. Det var en gullalder for partiet, selv om den knapt fortjener en gjevere betegnelse enn bronse.

Uansett blir da også Kjell Magne Bondevik møtt med trampeklapp når han entrer talerstolen på KrF-landsmøtet her i Trondheim. Og budskapet hans er krystallklart:

Todelingen av norsk politikk er avleggs. Høyre-venstre-aksen gjelder ikke lenger. Aps allianse med Sp og SV og Høyres regjeringssamarbeid med Frp har opphevet de klassiske skillelinjene. Nå står KrF helt fritt «til å se seg rundt etter valget».

OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

Helhjertet støtte

Det er spennende å høre at KrF-nestoren på denne måten gi sin helhjertede støtte til partiledelsens strategi. Det minnet om en velsignelse, et ord som nettopp i dette partiet har en spesiell betydning. Ikke fordi det er så overraskende, men fordi det bekrefter en strategisk dristighet vi ikke på mange år har sett hos KrF. Partiet er nå i ferd med å gå i Senterpartiets fotspor.

Det vil forandre norsk politikk. Ikke minst ved at det vil dra Arbeiderpartiet mot sentrum. Dessuten må Ap dempe sin Israel-kritikk og sin homoretorikk. Dessuten må Ap gi KrF noen bioteknologiske seire. Det takler nok en fleksibel Jonas Gahr Støre. Mer usikkert er det om en slikt linjeskifte vil øke oppslutningen om KrF.

KrF har vedtatt en politikk som er så dyr at selv ledelsen er usikker på om den lar seg gjennomføre.

Mer «kristelig» enn» folkeparti»

For helgens landsmøteparti sliter med oppslutningen. Det er nesten komisk å tenke på at Valgerd Svarstad Haugland i 2004 gikk av grunnet et lokalvalgsresultat på 6,9 prosent året før. I dag ville dette bli feiret som en stor seier. For nå er KrF lykkelige hver gang en meningsmåling havner på den øvre delen av 5-tallet.

Kristelig Folkeparti står fortsatt mer frem som «kristelig» enn som et «folkeparti». Derfor er det en viss bekymring for at partiet mister en del velgergrunnfjellet i jakten på makt. For KrFs grunnfjell er ikke like pragmatisk som partiledelsen. Maktbevisstheten er ikke like sterk og de «rene og ranke» ikke like entusiastiske.

Det er Knut Arild Hareides dilemma. Og ingen vet det bedre enn ham som leder et parti som priser «den hellige arven vi eier» i partisangen.