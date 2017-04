Byrådet har fått konklusjonene de ønsket seg | Andreas Slettholm

Byrådets overordnede fremstilling av fadesen bekreftes til fulle av Deloittes granskningsrapport: Renovasjonsetaten som gjorde et for dårlig forarbeid, undervurderte risikoen ved å satse på ett lite selskap for hele Oslo, oppfattet ikke faresignalene før oppstart tydelig nok, innså ikke alvoret da klagestrømmen fosset inn og rapporterte for dårlig når krisen var et faktum.

Rapporten underbygger til og med at det var riktig å sparke renovasjonsdirektør Pål A. Sommersnes i januar, hvis stempel som syndebukk blir forsterket med rapporten.

Bestillingsverk

Det finnes nok en og annen medarbeider i Renovasjonsetaten som oppfatter hele rapporten som et bestillingsverk.

Granskningen oser jo av etterpåklokskap og vurderinger med fasit i hånd, fra folk som ikke har inngående erfaring fra renovasjonens forunderlige verden. Fra Sommersnes-leiren mumles det fortsatt om boikotter og gå-sakte-aksjoner som mulige årsaker til kaoset, som i deres øyne uansett ble hausset opp av mediene.

Slike holdninger er imidlertid både konspiratoriske og virkelighetsfjerne. Det er et ubestridelig faktum at søppelinnhentingen gikk på trynet i høst. Deloitte-rapporten er det grundigste forsøket på å komme til bunns i hva som gikk galt. At svikt hos Renovasjonsetaten utgjør en vesentlig del av forklaringen, er ikke veldig pussig.

Ni kritiske punkter ble listet opp sommeren før Veireno overtok søppelhåndteringen i Oslo

Kunne kanskje ha gått bra

For det er nå en gang de som er ansvarlig fagetat. Og vil man bruke rapporten til læring heller enn å klage over skyldfordelingen, finnes det helt åpenbart «forbedringspunkter», som det heter på byråkratisk.

At anbudsrunden ble gjennomført uten etterfølgende forhandling, slik den ble i tidligere runder, fremstår som uheldig. Spesielt når valget falt på en leverandør som ville revolusjonere innhenting ved å innføre skiftordning og ta over hele Oslo. I praksis ble kommunen da tvunget til å håpe på det beste.

Veireno viste heller aldri frem noen konkrete planer for hvordan søppeltømmingen skulle gjennomføres i tråd med deres anbud, med dimensjonering av ruter, biler og personell.

Så skal det sies at dette ikke er en rettferdig og fyllestgjørende oppsummering av etatens forarbeid.

Man må holde muligheten åpen for at dette kunne ha godt bra, tross alt. Små detaljer kan skille suksess fra fiasko, og mye kunne vært annerledes om Veireno hadde fått litt bedre tid og klart å sortere de 8000 nøklene i riktig rekkefølge før sjåførenes første arbeidsdag, for eksempel.

Kan påvirke

Også for politikerne går det an å trekke noen kritiske lærdommer av rapporten. For eksempel at Energigjenvinningsetaten, som også ligger under byråd Lan Marie Nguyen Berg, ikke akkurat var overvettes samarbeidsvillige for å få leveringene til gjenvinningsanleggene til å gå enklest mulig. Å få underliggende etater til å samarbeide med hverandre er åpenbart noe politikere både kan og bør påvirke.

Men først og fremst er nok Berg fornøyd med at granskningsrapporten bekrefter byrådets historiefremstilling. Som forventet.