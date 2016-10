Byrådets sentrumsforslag: Oslos bilfrie revolusjon ligner mer på et teselskap | Andreas Slettholm

«Revolusjonen er ikke noe teselskap», het det hos formann Mao i Folkerepublikken Kina.

Og kommunismeanklagene satt løst fra høyresiden da visjonen om et bilfritt sentrum ble en av de heteste sakene i fjorårets valgkamp. Det var ikke måte på hvor menneskefiendtlig tanken om et bilfritt sentrum var den gang.

Et drøyt år senere nærmer visjonen seg praktisk utforming. Det ser ikke ut som noen revolusjon i det hele tatt. Bilene skal ikke tvinges ut av sentrum, men parkeringsplasser skal fjernes, det blir flere gå- og flerbruksgater og forbud mot gjennomkjøring mellom de nye kjøresonene i sentrum. En hel haug av kjøretøy - fra varetransport til Kvadraturbeboernes privatbiler - får unntak fra bilforbudet. Og både Vippetangen, Oslo S, Aker Brygge og Bjørvika er unntatt fra definisjonen av «sentrum».

To måter å tolke forandringen på

«Bilfritt byliv», som det nå heter, ligner mer på et teselskap enn en revolusjon. Det kan man analysere på to måter:

• Enten er det et bevis på at byrådet var helt på jordet med sine visjoner og endelig har fått seg en realitetsorientering.

• Eller at politiske motstandere overdramatiserte konsekvensene av et bilfritt sentrum, og at hele omleggingen tross alt bare er en naturlig videreføring av prinsippene for gatebruk i Oslo sentrum, som det har vært relativt stor enighet om i mange år.

Slik var diskusjonen i fjor høst: Ni spørsmål og svar om hva det betyr at Oslo sentrum skal bli bilfritt

Har vært ønsket siden 2003

Det finnes gode argumenter for begge deler. De mange unntakene, den begrensede viljen til faktiske bilforbud og selve bruken av ordet «bilfritt» gjør at det er nærliggende å tolke konkretiseringen som mindre ambisiøs enn de opprinnelige planene.

På den andre siden: Med tanke på hvor forsvinnende få privatbiler som kjører innenfor Ring 1 er det nesten uforståelig hvor mye oppmerksomhet denne saken fikk sist valgkamp. Ap og SV har ønsket «bilfritt sentrum» i godt over ti år, og har vært tydelig på at det ikke har handlet om et totalforbud. I denne perioden har bilens posisjon i sentrum blitt mindre sentral, flere gater er stengt eller tilrettelagt med utgangspunkt i andre transportformer enn bilen, slik Torggata er et eksempel på.

At både høyresiden og Oslo Handelsstands forening nå er positive til forslaget, gir næring til begge de to tolkningsmulighetene. Fasiten ligger nok et sted midt i mellom de to alternativene.

Ubesvarte spørsmål

Byrådet har nå lansert sine prinsipper for den bilfrie delen av slagordet «bilfritt byliv». Men det er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Det aller viktigste: Hvordan skal gatene fylles med «byliv»?

Byrådets fremste argument for å få vekk bilene har hele tiden vært at plassen de opptar, kan brukes til andre og triveligere ting. Hva dette skal bestå i, og ikke minst hvordan byrådet skal få det til, gjenstår å se.

Noen av byrådets mest ivrige miljøvelgere blir kanskje skuffet over hvor puslete «bilfritt sentrum» i praksis vil se ut. For noen ganske få bilbrukere i sentrum livet bli litt vanskeligere.

Men når et nær samlet bystyre signaliserer at de er fornøyd med byrådets plan, er det et tegn på at Oslo har omfavnet ideen om at bysentre først og fremst må utformes etter de gåendes behov. Det er ikke noe dårlig utgangspunkt for å skapende mer levende sentrum.

Men noen revolusjon er det ikke.

