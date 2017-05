Da Cannesfestivalens elegante åpningsvignett introduserte den andre filmen i hovedkonkurransen, Wonderstruck, ble den etterfulgt av logoen til Amazon Studios. Det var ikke noe spesielt ved det: hovedfinansiøren pleier å ha logoen sin der.

Likevel buet mange av kritikerne i storsalen Lumiere. Enda mer buing ble det dagen etter da logoen til Netflix viste seg foran fortekstene til Okja, en ny eventyrlig film fra en annen Cannes-yndling, koreanske Bong Joon Ho.

Har ikke tatt det nådig opp

På denne måten fortsetter konflikten som ble utløst ved at festivalen valgte å innlemme filmer fra Amazon og Netflix i hovedkonkurransen. Særlig den franske kinobransjen har ikke tatt det nådig opp og har fått festivalen til å kreve at fra og med neste år må alle filmene i konkurransen ha kinodistribusjon.

Følelsene for kinoen er sterke i Cannes, der særlig generasjonen som vokste opp med kino som ukentlig rituale fortsatt kan bite hardt fra seg. For kinobransjen handler det om å forsvare en forretningsmodell som fortsatt er levedyktig, og det er ingen grunn til å klandre dem for det. For kritikerne som buet handler det om noe mindre matnyttig: nostalgi.

Den nyvalgte president Macron utfordrer filmen

Festivalen kunne i så måte ikke ha plukket ut en mer passende film enn Wonderstruck. Amazon har her gitt regissøren Todd Haynes økonomisk armslag som kinobransjen ikke lenger kan gi ham. I en påkostet kostymefilm veksler han mellom stumfilmepoken og søttitallets skitne og energiske New York. Haynes skildrer mennesker som forsøker å løsrive seg fra fortiden, men sitter fast i den. Som i Martin Scorsese Hugo, også den basert på en bok av Brian Selznick, berører Haynes filmens røtter, men ikke bare det: filmen er en vakker hommage til det som er Cannesfestivalens kongstanke – å kuratere.

I Cannes tonet Amazon og Netflix ned den innledende ordkrigen til fordel for noen forsonende ord om hvor viktig kinofilmen fortsatt er, og hvilken respekt de har for festivalens historiske rolle som kurator av verdensfilmen. Men det har ikke gjort inntrykk på den franske kinobransjen som er presset fra flere kanter. Den nyvalgte presidenten, Emmanuel Macron, har signalisert at han vil modernisere den nåværende finansieringsmodellen av film. Tv-kanalene har lobbet hardt for å slippe å finansiere mer fransk kinofilm, og ordningen kan stå for fall. Den franske filmbransjen, som har det mest omfattende støttesystemet for kinofilm i verden, har tatt til orde for at strømmetjenestene bør arve denne avgiften. Men hvordan kan de det når de ikke en gang har adresse i Frankrike?

Dette vil få konsekvenser for norsk film

Uansett hva som skjer, så vil det også få konsekvenser for norske filmelskere og filmskapere. Frankrike har i flere tiår stått i bresjen i EU for «det kulturelle unntaket» som handler om vern for kulturprodukter. Om Macron ikke lenger vil stå på barrikadene for denne politikken som møter voksende motstand innad i EU, vil den europeiske filmindustrien stå overfor store utfordringer. Det vil også berøre norsk filmproduksjon som får støtte gjennom en rekke europeiske ordninger. Om Macron velger å innføre en avgift for strømmetjenestene vil det kunne redde den europeiske filmen ut av floken. Det vil også kunne gjenopplive den norske kulturministerens mest slumrende tiltak, nemlig arbeidet med å få de norske strømmetjenestene til å bidra med finansiering av norsk film. Norsk filminstitutt presenterte nylig en analyse der man pekte på mulighetene for den typen avgift. Men fra politisk hold har man foreløpig ikke valgt å ta stilling til rapporten man selv har bestilt, og momentumet for den synes nå nesten over. Men i Cannes håper altså den norske filmbransjen på at et utspill fra franske kulturmyndigheter vil kunne endre på det.