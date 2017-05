Straffepåstandene fra aktoratet er omtrent som ventet.

Skal først en erfaren og merittert politimann dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj, så er lovens strengeste straff naturlig.

En straffepåstand på 21 års fengsel er derfor langt fra overraskende.

Eirik Jensen selv så ikke det minste overrasket ut, selv om han avviser alle beskyldninger. Han hadde nok ventet en påstand i denne størrelsesorden.

Cappelens rabatt.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim tar også utgangspunkt i 21 års fengsel for Gjermund Cappelen, men innvilger ham rabatt på tre år – ett år fordi han har tilstått og to år fordi han snakket Eirik Jensen inn i saken.

Les nyhetssaken: Aktor krever 21 års fengsel for Eirik Jensen og 18 år for Gjermund Cappelen

Dette er nok ikke Cappelen fornøyd med. Han hadde nok sett for seg en langt større rabatt, trolig opp mot seks-syv år. Det vil vi få høre mer om når hans forsvarere mandag skal holde sine prosedyrer.

Ny straffeutmåling.

Til høsten skal Asker og Bærum tingrett avsi dom i oppbevaringsdelen av denne omfattende saken. Cappelen ble i 2015 kjent skyldig i oppbevaring og videresalg av 1,4 tonn hasj, men utmålingen av straff ble utsatt til denne del av saken er ferdig behandlet i Oslo tingrett.

Dermed kan hele eller deler av Cappelens rabatt ryke. Uansett kan han ikke få mer enn 21 års fengsel til sammen i disse to sakene.

Offensiv prosedyre.

Det var Kristine Schilling fra Spesialenheten som holdt prosedyren om Jensens skyld. Hun var offensiv og befriende klar i sin tale til retten.

Schilling gikk rett i strupen på Jensen og nedsablet alt han har avgitt av forklaringer her i rettssal 250.

Samtidig ber hun retten legge Gjermund Cappelens forklaring til grunn for domfellelse av Jensen – det er han som snakker sant. Aktor begrunner sitt syn med at store deler av Cappelens forklaring har latt seg etterprøve og verifisere.

En kynisk kriminell.

På den annen side legger ikke Schilling skjul på at hun mener at Cappelen er storkriminell og en kynisk og farlig person.

Det er fornuftig gjort av aktor. Det ville ikke ha vært særlig smart å hevde at storforbryteren har en troverdighet nærmest på linje med mor Theresa eller en offiser i Frelsesarmeen.

Eirik Jensens forklaring er etter aktors oppfatning derimot konstruert og tilpasset virkeligheten.

Klokke-korrupsjon.

Aktor Schilling har en enkel tilnærming til spørsmålet om Jensen er korrupt.

Jensen har erkjent at han mottok en klokke til 17.000 kroner i gave fra Cappelen, en gave han hevder at han senere leverte tilbake til hasjbaronen.

- Han hadde ingen grunn til å ta imot en gave fra Cappelen; dette er korrupsjon – og jeg mener at Jensens egen forklaring er en innrømmelse av det. Det har ingen betydning om klokken ble levert tilbake, mener Schilling.

Men det er åpenbart at aktor ikke stoler på Jensen her heller. Hun mener Jensen beholdt klokken.

Dårlig hukommelse.

Spesialenheten hevder at det er bevist at Cappelen sørget for oppussing av Jensens bad i 2005. Cappelen betalte håndverkerne; det er korrupsjon. Ingen vitner har støttet Jensens versjon – det er en liten troverdig forklaring, hevder aktor.

Jensens manglende hukommelse når det gjelder penger, mener Schilling ikke kan forklares på annen måte enn at han ønsker å skjule at han mottok kontanter fra Cappelen. Det er bare kriminelle som har en kontantøkonomi lik Jensens.

Det er gjennom mange år avdekket omfattende kommunikasjon mellom de to på tiltalebenken. Opplysningene avdekker en korrupt politimann. Kontakten var så tett at det åpenbart var noe langt mer enn en tilfeldig kontakt mellom en politimann og en kilde.

Visste ikke om smuglingen.

Eirik Jensen har hele tiden benektet kjennskap til Cappelens mangeårige hasjimport. Aktor Schilling mener at Jensen forklarer seg slik fordi det er en forutsetning for at han kan frifinnes.

Her har aktor åpenbart et godt poeng. Etter min oppfatning er det en vesentlig svakhet ved Jensens forklaring. Med en så tett kontakt dem imellom, er det merkelig at ikke Jensen har bedre oversikt over Cappelens gjøren og laden.

Ingen rabatt.

Dersom den tidligere politimannen blir bli dømt, kan han se langt etter strafferabatt. Det finnes i så fall ingen formildende omstendigheter.

At Jensen skal få rabatt, er like utenkelig som at jeg skulle få rabatt på Polet.