«Nelia elsker sin dukke allerede og har lekt masse med den siden hun fikk den og jeg både håper og tror at dette er en leke hun kommer til å sette pris på lenge.»

Dette skriver blogger Caroline Berg Eriksen i innlegget «Miss mini me», som hun la ut på bloggen sin tirsdag. Teksten er reklame for en ny type dukke du kan få i så mange varianter at det er fullt mulig å finne en som er prikk lik ditt eget barn.

Bloggposten beskriver hvordan datteren på tre og et halvt år elsker å leke med denne dukken. Innlegget er ledsaget av oppstilte og lyssatte bilder av datteren i lek på barnerommet, ikledd samme rosa kjole som dukken.

Barn er god butikk for bloggerne

For svært mange av Norges mest leste bloggere er barna blitt big business. De fungerer som leser- og likes-magneter, de kan brukes til å vise frem sponsede produkter. Og som Berg Eriksen nå demonstrerer: De kan sogar bli til levende reklameplakater.

Caroline Berg Eriksen har i en årrekke vært en av Norges mest leste bloggere. Ifølge Blogglisten når hun oppunder 50.000 unike brukere daglig.

Hun lever av å skrive om hverdagen sin, ofte i form av kommersielle tekster der hun reklamerer for ulike sponsede produkter. Etter at bloggeren ble mor, har også barna blitt faste innslag på bloggen. Særlig den eldste datteren, som svært ofte er blitt avbildet i gjenkjennelige positurer, og som i en rekke sammenhenger har brukt klær og utstyr hennes mor har fått betalt for å vise frem.

Når barnet blir en reklameplakat

Denne gangen går bloggeren ett skritt lenger. Datteren er ikke lenger til stede i bakgrunnen, men er blitt til hovedpersonen i teksten. Selve salgsplakaten. Det er hennes liv, hennes barnerom, hennes leker og tanker som vises frem. Ikke morens.

Her er barnet selv blitt annonsen. Hvilke regler har vi for det? Svaret her er at lovgivningen setter noen grenser for bruk av barn på denne måten. Men resten må vi som foreldre ta ansvar for selv.

Barn har rett på en særlig beskyttelse

Det er strenge regler for reklame rettet mot barn i Norge. Mindreårige har et særskilt vern i markedsføringsloven, fordi de i mindre grad enn voksne er i stand til å forstå forskjellen på reklame og annen kommunikasjon. Denne loven regulerer imidlertid barn som mottager av reklame. Ikke som avsender.

Her er det personvernlovgivningen som slår inn. FNs barnekonvensjon konstaterer at barn har rett til et vern og ikke skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i hjemmet eller i korrespondansen sin.

Denne retten gjelder også på nettet. Og det er vår jobb som voksne å sørge for at dette ivaretas. Hovedregelen er at du skal be om samtykke fra dem som er avbildet, før du publiserer bilder. Er det snakk om barn under 15 år, er det foreldre eller foresatte som skal gi dette på vegne av barna.

Mengden bilder er avgjørende

I sin veiledning til bruk av bilder av barn på nett vektlegger Datatilsynet også konsekvensen av mengden bilder vi legger ut. Det er forskjell på å dele enkelte bilder på en privat Instagramkonto og det å poste hundrevis på en åpen blogg som leses av titusener. Da oppstår det fort et totalbilde som det kan bli vanskelig å holde oversikt over.

Over tid dannes det hos leserne et bilde av dette lille mennesket som det senere kan bli vanskelig for barnet selv å endre på. Inntrykket av hvem denne personen er, har allerede satt seg. De færreste av oss som er voksne i dag, har måttet ta med oss en bagasje som dette inn i voksenlivet. Det gjelder dessverre ikke barn som nå får barndommen daglig delt med titusener av lesere.

Til det beste for lommeboken, ikke barnet

I praksis skal det mye til å gripe inn mot foreldre med personvernlovgivningen i hånd. Det er det også mange gode grunner til. Det er grenser for hvor detaljert jusen bør gå inn i familielivet og den private råderetten.

Foreldrene vil også i de aller fleste tilfeller være de mest kompetente til å vurdere hva som er best for eget barn. Det er vanskelig, for ikke si umulig, å stå på utsiden av en familie og hevde at det er direkte skadelig for at barn å bli eksponert på sosiale medier eller en blogg.

Samtidig slår barnekonvensjon fast at det ikke er nok at en handling ikke er direkte skadelig. Spørsmålet vi som foreldre skal stille oss er om det er til barnets beste.

Når foreldre tolker og eksponerer barns følelser og privatliv for å selge et kommersielt produkt, er det som leser vanskelig å vurdere hvor foreldrenes lojalitet ligger. Hos barnet? Eller hos annonsøren? Hvis behovet for å i det hele tatt stille dette spørsmålet dukker opp, bør det ringe en høy og tydelig alarmklokke. Som voksne er det vårt ansvar å sørge for at ungene våre fortsatt får det vernet de har krav på, også i den digitale tidsalder.