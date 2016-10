Clinton bør gi velgerne et løft | Frank Rossavik

New York by, mandag 17. oktober

De fleste meningsmålingene tyder nå på at Trump er på vei mot et klart nederlag i presidentvalget 8. november. Det finnes antagelig ikke flertall blant velgerne for en bølle uten selvkontroll i verdens mektigste embete.

Tiden begynner å renne ut for ham. Selv toppfolk i Trumps eget parti konsentrerer seg nå om å redde stumpene, det vil si flertallet i Kongressen.

Som kommentator har jeg skrevet mye om valgkampen. Det har vært særlig to utfordringer: Hvordan kan det ha seg at Donald Trump, den verste republikanske kandidaten i alle fall i nyere tid, likevel er så populær at han fortsatt ikke kan utelukkes helt? Og hvorfor er erfarne og kvalifiserte Hillary Clinton likevel så upopulær?

Jeg har flere ganger prøvd å besvare både det første og det siste. Én grunn til at Trump har en sjanse, er nettopp at han har Clinton å mobilisere mot. Hun er så kontroversiell at enhver motkandidat får en del gratis.

Ville Støre ha sluppet unna?

Det negative bildet av Clinton er ikke bare et resultat av ondsinnet republikansk propaganda. Hun er en velhavende elitist med rike og mektige venner, noe ferske Wikileaks-dokumenter underbygger. Hun har dessuten ord på seg for å være arrogant.

Noen av sakene hun er i søkelyset for, er mer alvorlige enn jeg har inntrykk av at mange norske lesere tar inn over seg.

For å ta en av dem fra en alternativ vinkel: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har omtrent den samme profilen som Clinton, i manges øyne. La oss si at det hadde kommet frem at han i sin tid som utenriksminister brukte en privat e-postkonto til å sende, motta og slette tusenvis av eposter som slett ikke var private, men knyttet til jobben – hinsides sikkerhetsprosedyrer og offentlighetslov.

Ville noen da ha tvilt på at saken var alvorlig? Ville Støre ha sluppet unna med det, slik Clinton ser ut til å gjøre?

Bekrefter negativt inntrykk

Clintons store og små skandaler har det ved seg at de også bekrefter det allmenne inntrykket mange har av henne. Det er derfor hun har slitt.

I nominasjonskampen fikk hun det i utgangspunktet lett, kun utfordret av et lite B-lag av godt voksne, hvite menn fra nordøst. Likevel tapte hun nesten mot outsideren Bernie Sanders. Han personifiserte nettopp et grunnplansopprør mot elite-Clinton.

I den første tv-debatten var strategien hennes å terge Donald Trump slik at han begynte å ødelegge for seg selv. Det lyktes. I den andre tv-debatten sto Trump midt i stormen etter offentliggjøringen av griseprat i et lydbåndopptak fra 2005. Clinton hadde ingen åpenbar strategi annet enn å la Trump rote med sitt. Det lyktes delvis i en forferdelig debatt, men hun kom ikke like bra fra det som i den første debatten.

Hva vil hun for USA?

I ingen av debattene ble det åpenbart hva Clinton egentlig vil med USA. Det virker som om alt handler om å fremstå som kompetent og «ikke som Trump». Mangelen på et klart budskap har bekymret mange, lenge.

Et talende eksempel fra materialet Wikileaks har offentliggjort, kommer i en e-post fra en av hennes nærmeste strateger til andre i staben under primærvalgkampen i vinter: «…har vi noen idé om hvilket kjernebudskap hun tror hun har eller ønsker å ha?».

Som The Economist påpeker i en lederartikkel: Hvis Clinton vinner, vil hun komme til Det hvite hus «vel vitende om at titalls millioner amerikanere mener hun heller burde ha vært i fengsel». Polariseringen som rir USA i dag vil bli enda verre under henne. Man kan gjerne si at en seier for Donald Trump blir enda verre i så måte, men det hjelper egentlig ikke så mye.

Hvis det ikke alt er for sent, bør Hillary Clinton bruke den siste debatten til å gi skeptiske amerikanere gode grunner til å stole på henne og like henne.