Dagens kortinnlegg | mandag 29. mai

MIFFs forsvar for rasisme

I svaret på min kronikk unnlater Conrad Myrland (MIFF - Med Israel for Fred) å kommentere hovedsaken, Israels tortur av barn. Han vil avvise at Israel er en kolonial settlerstat.

Han hevder at jødene er en urbefolkning og derfor ikke kolonister i Palestina. Slik gjør han staten Israel til representant for alle jøder. Men selve urbefolknings-forestillingen hans, er tøvete. Jøder er ikke en rase og dagens jøder har ikke et felles genetisk opphav i Midtøsten. «Jøde» er en etno-religiøs identitet med store variasjoner. Derfor er ikke alle jøder israelere. Mange er amerikanere, franskmenn, russere, noen er nordmenn, svensker osv.

Sionismen er en ideologi basert på 1800-tallets nasjons- og raseforestillinger. Disse forestillingene er feilaktige, men ble likevel grunnlaget for sterke ideologiske bevegelser. Slik ble den moderne nasjonalismen en politisk drivkraft i det 19. og 20. århundre. Den politiske sionismen satte seg fore å samle (alle) jøder i en stat. Nasjonalismen var en europeisk ide og sionistene henvendte seg til europeiske jøder for å realisere sitt statsbyggingsprosjekt – i en annen verdensdel.

For å få til dette, måtte man alliere seg med en kolonimakt. Dette ble Storbritannia som tok kontroll over Palestina i 1917. Gjennom samarbeid med britene kunne sionistene gjennomføre et storstilt koloniseringsprosjekt, i den hensikt å bygge en stat i Palestina – på palestinernes bekostning. Sionistene kalte selv sitt prosjekt for kolonisering. Den moderne kolonialismen var basert på forestillinger om at noen (hvite europeere) har større rett til et territorium enn den innfødte befolkningen selv. Dette er rasisme – og slik ble også Israel etablert som en rasistisk stat. Og at russiske, polske, franske etc. jøder, med europeiske røtter gjennom flere hundre år, skulle være en urbefolkning i Midtøsten, enn si Palestina, faller på sin egen urimelighet.

Lars Gule Midtøstenforsker, HiOA og styremedlem, BDS Norge

Enten - eller - tidsalderen

Aftenposten trykket den 16. mai en lengre tekst av Lars Saabye Christensen om litteratur, kontroverser og ytringsfrihet, et manuskript til en tale holdt ved festivalen Bokstavelig Talt. Christensen skriver blant annet mye om ytringsfrihetens og litteraturens kår i dagens samfunn, at det frie ordet er under press fra flere kanter. Han beskriver dette som en «hvitvasking av kunsten som skal forsikre om at ingen blir krenket, støtt, ukomfortabel, skjelven, mo i knærne, ekskludert, i det hele tatt ille berørt.» En ideologisk tyngdekraft som knapt ligner noe man har sett tidligere.

I denne tyngdekraften faller alt fra «trigger warnings» via karikaturkritikk til vold og trusler mot kunstnere. Det vil føre for langt å gå inn på alt dette, men det er en ganske stor forskjell på førstnevnte og sistnevnte trussel. Hvis «trigger warnings» truer det frie ord, må det samme gjelde TV-nyhetenes kommentarer om at «den neste reportasjen inneholder sterke bilder». De har samme funksjon, begge foreteelser.

Men jeg vil utvide rammene: Det er en trend i tiden å være opprørt over at det frie ord er truet. Fra tid til annen virker det som om ytringsfriheten er erstattet med en ytringsplikt, at det er syndig hvis man ikke sier noe støtende, krenkende om andre. At de som ikke vil støte andre er feige og ikke tar et ytringsansvar. Slik opplevde jeg det som skjedde etter Charlie Hebdo-angrepet. I det nye språket er det å være kontroversiell nå et varsel, ikke en dyd, skriver Christensen videre. Men det å være kontroversiell gjør deg ikke pr. definisjon fredløs og bannlyst. Noen ganger snarere tvert imot. Thomas Knarvik har fått plass til å stille ut og gi ut bok av sine tegninger. Hege Storhaug, som har skrevet bok om islam som den ellevte landeplage, er informasjonsleder for en tenketank som får millionstøtte av Justisdepartementet. Opplaget til Charlie Hebdo har vokst kraftig siden angrepet i 2015.

Sosiale medier gir kontroversielle stemmer en plattform som ikke må undervurderes. Skribenter når ut til massene på en helt annen måte nå enn før. Og medier, enkelte mer enn andre, løfter frem innlegg som er mye delt på nettopp sosiale medier – herunder kontroversielle stemmer. Er du kontroversiell og provoserer, kan du bli bejublet for å bruke din ytringsfrihet og for å være modig og løfte debatten.

Christensen skriver at vi lever i forbeholdenes tid. Jeg vil si at jeg fra tid til annen heller føler at jeg lever i enten-eller-tidsalderen. Det er ikke enten full ytringsfrihet og alle er fritt vilt for hvem som helst sine ytringer, eller full sensur og redsel for å gjøre noen lei seg. Det er et vell av nyanser i midten som forsvinner, drukner i debatten. Det gjelder ikke bare når det diskuteres ytringsfrihet. For det er stort sett de som er for og de som er mot som inviteres til eteren for å formidle sine argumenter.

Erik Iversen, jurist

Hetsen mot Kina

I en kronikk 15. mai retter professor Stein Ringen skarp kritikk mot regimet i Kina. Hans konklusjon er at verden «har vært altfor tolerant med det kinesiske regimets» opptreden. Om Norge skriver han at «Norge har måttet svelge en stor porsjon ydmykelse for å komme på talefot igjen med» dette regimet og at utfordringen for den norske regjeringen nå er «å bruke sin autoritet til å forsvare demokratiets verdier i møtet med en maktstat». Ifølge Ringen, er regimet på vei til å bli det «perfekte diktatur», fordi det klarer ikke bare å gjøre folk lydige, men også å overbevise dem til å tro at diktaturet er til deres eget beste.»

Etter Ringens oppfatning er det et resultat av at kineserne er «utsatt for aggressiv meningspåvirkning ovenfra.» Siden Ringen erkjenner at kinesere «er ikke mer godtroende enn andre», er det imidlertid god grunn til å anta at det er en annen forklaring på befolkningens tilfredshet: Det er et faktum at regimets politikk har ført til at mange hundre millioner kinesere i løpet av få år er brakt ut av fattigdom. Det finnes intet annet regime som så raskt i slik grad har greid å bedre sitt folks levekår.

Denne utviklingen var kommet langt allerede da den norske Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til Liu Xiaobo, som var dømt til 11 års fengsel for dissidentvirksomhet. Det er god grunn til å ha sympati med ham, men mange dissidenter i andre land er blitt behandlet verre. Å gi fredsprisen til en dissident i det landet som i størst grad har bedret levevilkårene for sitt folk var derfor lite skjønnsomt.

Det er virkelighetsfjernt når Ringen mener at Norge bør belære det kinesiske regimet om menneskerettigheter. Det vil bare føre til en ny forverring av forholdet mellom landene, til skade for befolkningen i dem. På tross av at Ringen mener at verden har vært altfor tolerant overfor det kinesiske regimet, har han ikke opplyst hva han mener at verden bør foreta seg. All erfaring viser imidlertid at vestlige forsøk på å påtvinge land demokrati langt fra har ført til noen bedring av befolkningens situasjon. Krigføringen i Afghanistan kan ikke anses å ha ført til noe positivt resultat og i Irak og Libya ble resultatet kaos og at IS fikk fotfeste.

Roar Bjerknes, H.r. advokat emeritus

Ingen grunn til å frykte for rypejakta

Viltforvalter i Agder, Tor Punsvik trekker frem Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som en del av trusselbildet mot rypebestandene. Vi kan forsikre Punsvik om at NJFF er opptatt av rypas ve og vel. Så langt vi vet har rypebestandene alltid svingt. Rypa er mat for mange. Et moderat jaktuttak påvirker ikke bestandene negativt. Forsøk med fredning av store områder har ikke gitt større rypebestander. Rypejegerne er helt avgjørende for at vi i det hele tatt har kunnskap om rypene. Tusenvis av dugnadstimer legges ned hvert år for å kartlegge bestandene før jaktkvoter fastlegges. Altså helt i tråd med Naturmangfoldloven. Grunneiere som Statskog og Finnmarkseiendommen bidrar med betydelige ressurser i forskning og forvaltning. Blant annet «Hønsefuglportalen», hvor resultatene av takseringene offentliggjøres. Vi er enig med Punsvik i at rypebiotoper trues av hyttebygging, vannkraftutbygging og lignende. For å ta vare på rypa, må vi derfor først og fremst ta vare på naturgrunnlaget. Når NJFF mener det er viktig å legge til rette for at flest mulig skal få drive rypejakt, er dette nettopp for å sikre en størst mulig interesse for å ta vare på rypa. Vi tror dette også er viktig for å sikre jaktens fremtid.

Espen Søilen, generalsekretær i NJFF

Nina Karin Monsen er vår tids Søren Kierkegaard

Den danske filosofen Søren Kierkegaard (1813–1855) «satte bjella på katten» som vi sier. Det vil si han brukte et språk om diverse forhold i samfunn og kirke som gjorde at «folk flest» fikk tak i hva han mente. For eksempel kunne han avkle og sette på plass den kirkelige geistlighet med all dens pompøse staffasje. Han fikk frem det unaturlige og komiske når danske biskoper og prester sto på talerstolen i pomp og prakt og proklamerte: «salige er de fattige!» Filosof Monsen har fått mye «pepper» i Aftenpostens debattspalter for sine synspunkter om samliv, og nå nylig i Dagsnytt 18 på grunn av syn på og språkbruk om unaturlig sex. Det har falt noen tungt for brystet det hun sier om onanering mellom homofile og lesbiske, for eksempel. Monsen er ikke redd for å beskrive unaturlig seksualliv med ord som avslører hva det egentlig er. Men dette faller selvsagt ikke i god jord hos alle. I Dagsnytt 18 pekte Aftenpostens debattredaktør på nødvendigheten av «takhøyde» i debattene. Takk skal han ha for det. Vi må gjerne få en ny debatt om hva som er «kontroversielt». Å hevde at seksuelt samliv mellom mann og kvinne er naturlig, praktisert globalt og følger skaperordningen, kan jeg ikke på noen måte se er et kontroversielt standpunkt!

Norvald Yri, forsker og misjonær

