De diametrale motsetningers duell | Frank Rossavik

Strengt tatt er det et sjokk og et jordskjelv og hva man nå ellers kan komme på av kraftuttrykk: Begge de tradisjonelle folkepartiene ble danket ut i første runde av det franske presidentvalget.

To outsidere vant: Sentrumskandidaten Emmanuel Macron med sitt eget, nystartede parti og ytre høyres Marine Le Pen.

På den annen side var dette i tråd med meningsmålingene. Dessuten er hverken Macron eller Le Pen bare outsidere. De er også insidere.

Ytre høyre-partiet Front National har vært med siden 1970-tallet. Det er ikke første gang dets kandidat tar seg til andre runde. Pappa Jean-Marie Le Pen gjorde det i 2002, hvorpå han tapte stort.

Eliten personlig

Macron er personifiseringen av fransk elite: Tradisjonell topputdannelse, bankmann, tidligere statsråd, og med alle meningene som var dominerende for bare et par år siden: For EU, for NATO, for frihandel, for relativt fri innvandring.

Valgkampen frem mot andre runde 7. mai vil gå mellom to kandidater som knapt kunne være mer ulike:

En nokså ung mann nesten hele verden av etablerte politikere og andre makthavere håper på mot en litt eldre kvinne de samme frykter.

Nasjonalisme mot åpenhet

En sentrumskandidat mot en populist fra den ene ytterkanten, skjønt sistnevnte vil si tvert imot: For henne er det å være for EU, frihandel og innvandring nettopp ytterliggående og ødeleggende for Frankrike.

Le Pen vil forsvare den franske nasjon mot det hun ser som islams og frihandelens ødeleggelser – og fremstille motkandidaten som uerfaren og svak.

Macron vil svare med en positiv visjon for et åpent Frankrike, som ikke vender ryggen til verden. Han vil tegne bildet av Le Pen som den ekstremisten hun jo er.

Uklart tak for sinne

Valgets tredje vinner var meningsmålingsbyråene. De traff med sine prognoser for valgutfallet. De samme byråene sier at Macron vil slå Le Pen klart i andre runde, med anslagsvis 60 mot 40 prosent.

Det er da også sannsynlig. Le Pen kan ha mobilisert det som er å mobilisere av sinte franskmenn. Lite tyder på at landet er klart for en så ytterliggående kandidat som Le Pen.

Likevel er det ikke så lett å sette et «tak» for forbitrelsen i deler av velgermassen over store sosiale forskjeller og mange muslimer. Macron er uerfaren. Et nytt stort terrorangrep de neste to ukene kan også bidra til å gjøre valget 7. mai spennende.

Kan vinne uansett

Søndag kveld var det uklart om Macron ville få flest stemmer, selv om prognosene ga ham et lite overtak. Om Le Pen fikk flest eller kom likt, vil det gi henne ekstra oppdrift.

Dessuten kan Marine Le Pen vinne selv om hun ikke vinner. Kommer hun klart over 40 prosent, vil det i seg selv være en liten seier og legge grunnlaget for en ny kampanje neste gang. Selv om hun er eldre enn ham, er hun ikke mer enn 48.

For selv om Emmanuel Macron skulle vinne presidentvalget, blir han ikke uten videre en effektiv og vellykket president. Første test blir valgene til nasjonalforsamlingen i juni. Klarer han å bygge et slagkraftig parti i tide, eller må han innrette seg på samarbeid med helt andre krefter?

