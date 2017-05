Arthur Arntzen synliggjorde den mangfoldige nord-norske identiteten og drev stoltheten over den frem fra blanke berget. Han omfavnet mytene så grundig at han knuste dem. Slik lærte han også oss søringer en lekse om våre egne fordommer.

I dag fyller Arthur Arntzen – den viktigste nordlending i sin generasjon – 80 år.

Og nettopp hans tekst om den hjemvendte sønn som knapt får frem et ord i det overveldende møtet med sin så kjære, kjære mor, er så typisk for Arthur Arntzen historier.

Vi aner situasjonen. Vi skjønner famlingen etter de riktige ordene. Men resultatet kommer likevel så overraskende i all sin motsetningsfylte direkthet:

«Du mor, du mor, du helvetes mor!»

Det er gloser det lukter svidd av. Og det fra et folkeferd som som har det med «flittig bruk av hjelpeverb», for å sitere Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås.

Med 4 års folkeskole

Så er da også Arthur Arntzen et overflødighetshorn av et menneske. Fra han som lespende unggutt på 50-tallet begynte med diktopplesning i det frilynte ungdomslaget og til han fire tiår senere ble kåret til Norges morsomste mann. Som Dagbladet-journalist gjorde han nordnorsk virkelighet til et nasjonalt tema. Oluf-skikkelsen er legendarisk. Det samme er forestillingen «Den fordømte nordlendingen» som NRK sørget for at et helt folk fikk med seg. Bøkene hans er solgt i enorme opplag, 675 000, opplyses det i biografien «Han Arthur».

Og alt dette fra en mann med bare fire års folkesskole.

Arthur Arntzen står på sokkel i Tromsø, meislet ut av den geniale Nils Aas. Han er prisgrossist med St. Olav som den kanskje gjeveste. Hvis det da ikke er Folkehelseprisen han ble tildelt i 1997 med den begrunnelse at godt humør stålsetter deg til bedre helse.

Men fenomenet Arthur Arntzen sto ikke frem på den nasjonale scenen i et vakuum. Han er uløselig knyttet til 70-tallets nordnorske vårløsning i form av visebølge og politisk protest, fotballsuksess og ny selvbevissthet.

Bare Arthur er Arthur

Mange gjorde en stor innsats, men bare Arthur er Arthur.

Han ble både klovn og medmenneske. Profet og observatør. Forteller og ambassadør. Ikon og flirolog.

I en salig blanding av journalistikk og underholdning. Humor og poesi. Bannskap og folkeliv. Det elleville og det dypt alvorlige.

Alt som en del av det Ivan Kristoffersen i sin biografi beskriver som Arthur Arntzens livslange prosjekt:

«Å vriste nordlendingen ut av grepet til de gamle mytene, og lære dem den gode latteren.»

Det dreier seg om å rette ryggen. Kjenne stoltheten. Kaste åkene. Og kjenne etter hvem man er.

Eller som Arthur Arntzen på sitt karakteristiske vis har formulert det:

«Her nord bruke vi humoren tell mye meir enn å flire av, nei, han er førr alvorlig til det.»

Humorens nødvendighet

For dette dreier seg ikke om noe så teoretisk som humorens plass i samfunn og hverdag. Det dreier seg om humorens nødvendighet. Men også om å forfremme det folkelige til norm. Ofte en forutsetning for det mot som skal til for å være seg selv.

Det fortelles at den forferdelige snøvinteren 1997 sto en mismodig gjeng passasjerer ved utgang 27 på gamle Fornebu og ventet på å gå ombord i «Vegard Viking» til Tromsø. Folk skubbet og grudde seg. Tanken på å komme nordover til snøkavet var et mareritt.

Da var det en av passasjerene som plutselig ropte over hodene til de like tungsindige som ventende passasjerene:

«Hørte dokker ka han Arthur sa? Med et par gode somra e deinne snøen førssvuinne».

Sinnets gråvær forsvant. Livsmotet kom tilbake. Igjen skulle nordlendingen «stå han av». Og referansepunktet var «han Arthur».

Skapt til å le

Men den som plasserer Arthur Arntzen på det Kjell Aukrust lettere oppgitt kalte for «morohylla», ja, den hverken kjenner eller forstår noe av dagens jubilant.

Arthur Arntzen vet hva fattigdom er. Han vokste opp i den. I tyskerbrakken i Tromsdalen der brødboksen ofte var tom. Så ille var det at foreldrene under krigen, da alt var svart, snakket om å sette guttungen bort. Ingen trengte fortelle Arthur Arntzen hvordan de som satt nederst ved samfunnsbordet hadde det. Der har han jo selv sittet. Derfor forstår han så mye av det som for andre er noe gåtefullt og fremmedartet.

Likevel er det ingen antydning til bitterhet hos Arthur Arntzen. Desto mer ekte solidaritet finnes det hos ham. En bankende varme som aldri slår sterkere enn når han skriver om oppveksten og morens kamp for deres alles overlevelse:

«Ho mamma var skapt til å le. Gråten lå ikke for henne.»

Steingrunn av alvor

Arthur Arntzens humor er kommet opp fra en steingrunn av livsalvor. Ikke til å undres at en av hans fineste tekster er om lyrikeren Tor Jonsson.

«Hvem er Arthur?», spør biograf Kristoffersen

«Det skulle æ gjerne ha visst.», kommer det stille fra Arthur Arntzen.

For vel kan ingen rive med seg en forsamling som en kaukende Arthur Arntzen der latteren bobler intenst til den syder over. Men knapt noen kan heller være så full av indignasjon og alvor. En svært bunt av følelser i all dens sårbarhet. En Arthur Arntzen med alle sine opp- og nedturer. Den som bare vil være for seg selv etter teppefall.

Kanskje var det dette siste Lars Andreas Larssen fikk merke da han etter en Oluf-forestilling insisterte på å hylle Arthur Arntzen på scenen i form av en blomst og en tale.

Skuespilleren begynte på noe som tydet på at en lang og rosende tale var i emning. Arthur Arntzen sto der med skinnluen i hånden mens svetten rant. Og mens Lars Andreas Larssen var på vei mot de store høyder smalt det i en av hans sylkvasse replikker:

«Æ trur det er best du gjer mæ dein kvasten før han vesne.»

Javel, Arthur, og gratulerer med dagen!

