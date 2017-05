Lenge før Skam og Sopranos var det en annen serie alle nordmenn snakket om, og det var Twin Peaks. Ikke bare var den forsmaken på TV-dramaets nye gullalder i vesten, men den fikk også nordmenn til å gå fra å være ordinære TV-tittere til å bli hardkokte seriefans.

Entertainment Weekly

Om en drøy uke er den ikoniske serien tilbake på skjermen, med sin tredje sesong, og utgangspunktet for comebacket kunne ikke vært bedre: i en av de siste scenene i forrige sesong sier den kvinnelige hovedpersonen til den mannlige protagonisten: «I´ll see you in 25 years». Nå går dette faktisk i oppfyllelse.

Krangling gjorde at de ikke rakk jubileet

Riktignok er det gått 26 år siden Twin Peaks ble tatt av skjermen og ikke 25 år – hvis man skal være helt korrekt. Ryktene skal ha det til at det var intriger i kulissene mellom serieskaper David Lynch og produksjonsselskapet som gjorde at de ikke rakk jubileet i fjor. Men det har de uansett løst enkelt og elegant med å legge handlingen i tredje sesong til året 2016.

Suzanne Tenner /HBO Nordic

Hjertet hamret, pulsen steg og håndflatene ble klamme

For mange nordmenn, inkludert meg selv, var Twin Peaks den aller første store serieforelskelsen. Etter mange år med rullingsrøykende tyske politietterforskere og støvete britiske detektiver på fredagskveldene på NRK dukket plutselige denne kule, eksotiske, spennende og forførende serien opp. Hjertet hamret, pulsen steg og håndflatene ble klamme. Vi ble rett og slett bergtatt fra første stund.

Hvem drepte egentlig Laura Palmer?

Tiden mellom hver fredag ble plutselig endeløs lang, og det fantes ingen bloggoppdateringer på internett eller diskusjonstråder i sosiale medier hvor man kunne få utløp for savnet. Vi ble dermed nødt til å diskutere serien i det virkelige liv, og det gjorde vi til fulle.

I kantiner, kafeteriaer, diskoteker, puber, skolegårder og klasserom i det ganske land ble datidens mest fascinerende mordgåte gjennomanalysert på ukentlig basis. Og alle stilte seg spørsmålet: hvem drepte Laura Palmer?

HBO Nordic

Den merket 90-tallsungdommen for livet

For nåtidens Skam-generasjon høres dette sikkert bare ut som en helt vanlig serieuke. Men for oss utgjorde Twin Peaks et vannskille. Ikke bare var vi for første gang blitt en nasjon med serienerder, men vi opplevde også konturene av noe som skulle bli det merchandiseeventyret som dagens TV-serier fråtser i.

Hjertesmykker som kan deles, glorete FBI-jakker, og «Jeg drepte Laura Palmer-skjorter» var bare noen av tingene man kunne sikre seg på nærmeste kjøpesenter. Selv kjøpte jeg vinylsingelen med den ikoniske introlåten «Falling», sunget av Julee Cruise, på en lokal platesjappe, og jeg lånte Laura Palmers dagbok på det lokale bibliotektet. Sistnevnte slukte jeg på bussen til og fra ungdomsskolen. Jeg kunne bare ikke få nok.

HBO Nordic

Kan jeg få en kopp med deep black joe?

Selv om det er gått mer enn 25 år, har ikke minnene om kultserien bleknet. Enten det er lukten av svart kaffe og hjemmelaget kirsebærpai, lyden av Angelo Badalamentis kule jazz, eller synet av Killer Bob, som jeg selv i voksen alder fortsatt har mareritt om noen ganger. Når jeg snakker med andre ungdommer av 90-tallet om Twin Peaks, forteller de gjerne at de opplevde akkurat det samme. På mange måter var dette vår tids Skam. Men akkurat som for nåtidens tenåringer var prisen for popen at vi måtte dele den med foreldrene våre. Og den gangen hadde de fleste husstander kun én sofa og ett TV-apparat, - jeg bare nevner det.

Når hjertet banker for en gammel flamme

Nylig så jeg de to første sesongene av Twin Peaks på nytt, og jeg kan slå fast at den gamle flammen fortsatt er inntakt. Men det store spørsmålet er hvorvidt vi får en ny nostalgitrip med denne gamle kultklassikeren?

Popkulturhistorien har vist at det slettes ikke er alle gamle favoritter som tåler å bli sett gjennom en ny kameralinse. Ikke minst er fjorårets fadese med The X-Files et godt eksempel på nettopp det.

Richard Shotwell / TT / NTB Scanpix

Nesten alle er fortsatt med

Men for alle oss som ble bergtatt av Twin Peaks på 90-tallet, så er det umulig ikke å ville ha et lite gjensyn. At både serieskaper og regissør David Lynch, komponist Angelo Badalamenti, og store deler av originalbesteningen, inkludert både Laura Palmer, Audrey Horne og Agent Cooper, fortsatt er med, lover jo bra. Skulle gjensynet bli en skuffelse, så får vi heller trøste oss med «a damn fine cup of coffee and a slice of cherry pie».