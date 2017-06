Ingen regjering, selv ikke en flertallsregjering, klarer å oppfylle alle løftene i regjeringserklæringen, eller Regjeringens arbeidsprogram. En mindretallsregjering som Erna Solbergs har noen tilleggsutfordringer når statsbudsjettmidler skal prioriteres og stortingsmeldingene skal igangsettes:

1. Verden slutter ikke å forandre seg den dagen regjeringserklæringen er ferdigskrevet

Dagens regjering fikk noen svære utfordringer i fanget «på sin vakt», som det heter på Arbeiderparti-språk. De påvirker andre politiske saker og prioriteringer. I tillegg til å endre dagsorden og innvandringspolitikken, endret flyktningkrisen budsjettprioriteringene. Blant annet ble Regjeringens løfter om skattekutt påvirket av behovet for å finansiere tiltak knyttet til asyltilstrømningen.

Her er vurderingen av løftene fra Sundvolden-erklæringen:

Oljeprisfallet utløste arbeidsledighet og lavere inntekter til Staten. Det påvirket prioriteringer fordi mer måtte gå til tiltak mot ledighet. I andre land ville lavere inntekter til Staten påvirket muligheten for å bruke penger på mange områder, men det har ikke vært tilfellet her. Økt bruk av oljepenger har kompensert for lavere inntekter. Likevel, det påvirket skatteforliket, der Regjeringen ikke lenger jobber for å avskaffe formuesskatten, men bare redusere den.

I tillegg har store utenrikshendelser, som IS’ herjinger og konflikten mellom Russland og Ukraina, bidratt til at forsvars- og sikkerhetsdebatten er blitt mye tøffere enn det lå an til i 2013.

2. Mindretallsregjeringer kommer bare et stykke på vei

Høyre/Frp-regjeringen har gjennomført mye i posisjon og har en historie å fortelle i valgkampen. Men Regjeringen har også flere punkter i regjeringserklæringen som det ikke var opplagt at den skulle finne flertall for i Stortinget. Søndagsåpne butikker var en slik sak.

Det var mulig å se for seg at det kunne bli stortingsflertall for økt botid for flyktninger for å kvalifisere for permanent oppholdstillatelse. Da Stortinget skulle vedta innstramninger i innvandringspolitikken, fikk Regjeringen imidlertid ikke gjennomslag for punktet. En konfronterende holdning mot Stortinget fra innvandringsminister Sylvi Listhaug førte sannsynligvis til at Regjeringen tapte flere innstramningspunkter enn nødvendig. Men Frp fikk markert seg.

3. Verden er mer komplisert i posisjon enn i opposisjon

Noen løfter har ligget der som luftslott, og er blitt punktert som luftslott. Nedleggelse av de regionale helseforetakene er et slikt løfte. Flertallet for å gjøre det er overveldende – kun Arbeiderpartiet forsvarer dagens modell. Men Regjeringen har ikke klart å samle Stortinget om en enighet om hva modellen kan erstattes med. Den har faktisk ikke engang forsøkt. Det er lett å mistenke at kompleksiteten har overmannet helseministeren, som tok lett på dette i valgkampen. Han har skiftet mening og vil nå beholde foretakene. Saken er viktig fordi den viser hvordan lettvint valgkampretorikk blir avkledd i møtet med virkeligheten.

En halvering av planleggingstiden for vei- og jernbaneprosjekter er heller ikke gjort i en håndvending, selv om Regjeringen kan argumentere for at arbeidet er godt i gang.

4. Dårlig politisk håndverk

Erklæringen inneholder også punkter der Regjeringen kunne regne med støtte fra ett av støttepartiene, Venstre eller KrF, men som endte opp med at ingen støttet Regjeringen. Forklaringene varierer, men dårlig politisk håndverk er en av dem. Forslaget om nasjonalt tiggerforbud kjemper om topplassering i så måte, selv om det her var Senterpartiet som skulle gi Regjeringen flertall. Et historisk klønete høringsutkast fra Justisdepartementet drepte saken.

5. Uforståelige løftebrudd

Skyldes det at dagsorden har spist statsråden? Eller at saken stille og rolig raser ned på listen over prioriteringer etter hvert som nye saker tar oppmerksomhet? Det varierer. Men det ble ingenting av gjeninnføringen av statlige grunnskoler for hørselshemmede. Eller innføringen av differensiert betaling av SFO basert på inntekt. Man skulle også tro det er en smal sak å erstatte dagens rett til å få svar på egen målform med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform. Kontroversielt, ja, men ikke umulig å gjennomføre. Sakene er ikke verdens viktigste - men da burde de kanskje heller ikke stått i erklæringen i utgangspunktet.