Derfor vil jeg ikke slette venner som er medlem av «Mannegruppa Ottar» | Helene Skjeggestad

Før jeg får halve Facebook på nakken: Det er uakseptabelt når nakenbilder av intetanende kvinner deles på lukkede Facebook-fora. Hevnporno skal selvfølgelig slås hardt ned på.

Forhåpentlig vil politiet ta det som har skjedd med for eksempel bloggeren Sophie Elise Isachsen på et større alvor.

Hun er nå bedt om å ta en ned et blogginnlegg om «Mannegruppa Ottar» for sin egen sikkerhet.

Det høres svært alvorlig ut.

Men dette er i en helt annen kategori enn det å kreve at usmakelige vitser og støtende satire skal forbys.

Sklir ut

«Mannegruppe Ottar» ser ikke ut som et sted jeg vil være. Jeg trodde jeg hadde en høy terskel for hva som er greit å spøke med, men eksemplene på incest-vitser og barnedrap-harselering blir i meste laget for meg.

Jeg er ikke alene om rynke på nesen, og det er lov å reagere. Men diskusjonen rundt ytringer i den lukkede Facebook-gruppa «Mannegruppa Ottar» er i ferd med å skli helt ut.

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland (Sp) i Tinn kommune i Telemark går ut og ber innbyggerne melde seg ut fordi gruppen har et «forkastelig verdisyn».

Smak litt på det: En folkevalgt ordfører gir råd om hvor – og hvordan – man skal ytre seg på Facebook.

Flere av mine Facebook-venner har også oppfordret sine venner til å melde seg ut av denne gruppen, eller slette dem fra vennelisten.

Folk skal selvfølgelig få gjøre som de vil, men jeg kommer ikke til å slette mine venner som er medlem av «Mannegruppa Ottar».

Holdningene består

For hvilken nytte vil det gjøre, egentlig?

Det er jo ikke gruppen som er problemet, det er holdningene. Og de får en ikke gjort noe med ved å late som de ikke eksisterer – eller true dem i hjel.

Er det ikke bedre at slike ytringer kommer i en stor gruppe hvor det også finnes stemmer som ikke synes hetsing av kvinner er greit? Og som kan reagere?

Dessverre er et resultatet av meld deg ut-kampanjen at moderate mannlige stemmer har distansert seg fra diskusjonen.

Ingen har hevet neven mot komikerne Tusvik &Tønne. Som Aftenposten-kollega Ingeborg Senneset påpeker på Instagram, spøker de to komikerne om overgrep mot en seks år gammel baby i sin siste podcast. Er dette et tilfelle av doble standarder?

Ekkokammer

Meningsmangfold er et sunnhetstegn. Derfor ser jeg med bekymring på Facebooks algoritmer som fremmer det jeg liker – og prioriterer bort det jeg ikke liker.

Jeg har – heldigvis – mange venner som er uenige med meg.

Hvis jeg sletter dem, forsterkes bare den fryktede ekkokammer-tendensen.

Lukkede grupper

Vi kommer til å diskutere lukkede Facebook-grupper igjen og igjen. Det finnes mange grupper som en bør følge nøye med på, særlig de som retter seg mot unge.

Vi vet at det finnes grupper der det ikke finnes noen voksne som kan se eller advare mot direkte helsefarlige tips.

Amalie Lereng har sett nærmere på lukkede Facebook-grupper. Dette er noe av det hun fant: «Hei, jenter! Blir jeg tynnere om jeg surrer kroppen stramt inn i plastfolie?»

Rådet ekspertene gir er å snakke med de unge om nettvett. Det er visst en samtale som de eldre også bør ha.

Så kan man også slenge på litt informasjon om ytringsfrihet i samme slengen.

