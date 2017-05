Det er ikke et krav fra grasrota at LO støtter Rødt | Andreas C. Halse

Årets LO-kongress er over. Et av temaene som alltid skaper debatt er spørsmålet om pengebevilgninger til politiske partier.

Kongressen vedtok å støtte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i kampen for et nytt stortingsflertall og en ny retning for landet. Benkeforslaget om også å støtte partiet Rødt økonomisk nådde ikke frem.

At Rødt er misfornøyd med å ikke få penger, er lett å forstå. Et vedtak i den retning ville ikke bare bety klingende mynt i kassen, men også innebære en omfavnelse fra norsk fagbevegelse.

En omfavnelse som ville betydd mye for Rødt som svært gjerne ønsker å være et fagforeningsparti.

Ingen overkjøring av grasrotkrav

Når Rødts representanter i LO ikke nådde frem, er grunnen så enkel som at de ikke hadde flertall på kongressen.

Basert på opphetet debatt en rekke steder i sosiale medier kan det imidlertid se ut som om Rødts aktivister forsøker å tegne et bilde av at Arbeiderpartifolk i LO har overkjørt et grasrotkrav om å støtte partiet.

Det er en historiefortelling som har lite med virkeligheten å gjøre.

Ønsker å være et fagforeningsparti

Partiet Rødt er faktisk veldig flinke både til å prioritere samarbeid med fagbevegelsen og å få inn sine egne folk som tillitsvalgte.

Selv om Rødt står nært fagbevegelsen i en rekke enkeltsaker, har partiet ikke akkurat troverdighet i næringspolitikken.

Partiets ønske om å være et fagforeningsparti, og de relativt sett mange tillitsvalgte Rødt-medlemmene som finnes, er imidlertid ikke ensbetydende med oppslutning i fagbevegelsen. Snarere tvert imot.

Ifølge den siste medlemsundersøkelsen LO har gjort blant sine medlemmer, går det frem at Rødt har en oppslutning på 2,4 prosent. Langt bedre enn partiet gjorde det i 2013, men en del dårligere enn partiet har gjort det på generelle målinger i det siste.

Mindre støtte i LO enn i befolkningen

Partiet har den siste tiden gjort opptil flere målinger på 3-tallet, med et foreløpig høydepunkt på 3,9 prosent.

Hvis vi sammenligner med oppslutningen i LO, kan det altså se ut som om partiet faktisk er underrepresentert blant LOs medlemmer.

Og hadde det vært opp til medlemmene i forbundene som organiserer i privat sektor, ville partiet knapt eksistert (partiet har 1 prosent oppslutning i Fellesforbundet).

Mangler støtte blant LO-medlemmer

Tallene er strengt tatt ikke overraskende. Selv om partiet står nært fagbevegelsen i en rekke enkeltsaker, har partiet ikke akkurat troverdighet i næringspolitikken.

Det er god grunn til å tro at den manglende evnen og viljen til faktisk å ville skape verdier, er en deal braker for mange LO-organiserte.

Rødt har mange dyktige tillitsvalgte i norsk fagbevegelse, og det tror jeg mange lever godt med, men det er forskjell på å være godt likt og å vinne valg. Utfordringen til Rødt (og for så vidt SV) har aldri vært mangelen på oppegående folk, men at når alt kommer til alt er det få som tror politikken til partiet er det beste for å styre et land.

LO må selv velge

Kampen for å bruke LO-medlemmenes penger på valgkampen til Rødt, ble også ført av folk som ikke er med i partiet selv. Argumentene handler om å dra Arbeiderpartiet til venstre og at fagbevegelsen må støtte hele venstresiden.

Til syvende og sist må LO velge selv om disse argumentene etter hvert skal veie opp for Rødts manglende støtte blant LOs medlemmer.

Når man imidlertid landet der man gjorde, var det ikke å kvele et initiativ fra grasrota. Tvert imot endte LO-kongressen på samme konklusjon som sine egne medlemmer.

