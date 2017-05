Den Norske Opera & Ballett har de siste par årene vært like mye omtalt for sine interne konflikter som for sitt kunstneriske innhold. Det er en svært uheldig situasjon, spesielt for de mange dyktige kunstnerne og ansatte som jobber der.

Ansvaret for dette må operasjef Per Boye Hansen og musikksjef Karl-Heinz Steffens ta en stor del av. De har begge tatt med seg skittentøyvasken ut i offentligheten, og med det prioritert personlig prestisje og intern maktkamp foran hensynet til ansatte, publikum, og Operaens renommé.

Kunsten å skrive åpne brev

Få ting er et tydeligere tegn på et dårlig klima i en organisasjon enn at ledere og ansatte i stedet for å snakke sammen begynner å sende hverandre åpne brev.

Såkalte «åpne brev» er en pussig sjanger, som virker å være overrepresentert innen kultursektoren. Sett fra en avisredaksjons ståsted er det selvsagt kjekt å få servert innsyn i interne konflikter på denne måten. Men en leder bør ha særlig gode grunner for å ta diskusjoner som dette offentlig.

I løpet av de siste to årene har det kommet flere åpne brev til styret ved Den Norske Opera & Ballett. Operasjef Per Boye Hansen satte det hele i gang med sitt harmdirrende oppgjør med egen ledelse da åremålet hans ikke ble forlenget våren 2015.

Per Boye Hansen i åpent brev til styret: Anonyme undersøkelser. Selvmotsigelser. kritikkverdige forhold.

Dan P. Neegaard

Hevder hun er «umulig» å samarbeide med

I fjor høst fulgte en rekke tyske operaledere hans eksempel. I et åpent brev til styret hevdet de at krisen ved institusjonen skyldtes organisasjonsstrukturen, som de mener ikke gir stor nok frihet til den kunstneriske produksjonen.

Per Boye Hansen har også hevdet det samme i intervjuer den siste tiden, etter at konflikten igjen eskalerte da Karl-Heinz Steffens i forrige uke erklærte at han gir seg som musikksjef. I et åpent brev.

Steffens begrunner avgjørelsen med at Boye Hansens etterfølger Annilese Miskimmon er «umulig» å samarbeide med.

Vitner om dårlig dømmekraft

Allerede før Miskimmon har rukket å overta stafettpinnen fra Per Boye Hansen, er hun altså offentlig erklært for «umulig». Det fremstår som en noe forhastet konklusjon.

Det er ingen grunn til å betvile hverken Hansen eller Steffens’ kunstneriske evner og ambisjoner. Men deres opptreden som ledere er det grunn til å stille spørsmål ved. Denne formen for offentlig skittentøyvask undergraver mulighetene for å bygge samhold og oppnå resultater i et kollegium. Og det skaper helt unødvendige problemer for påtroppende operasjef Miskimmon, som blir sabotert uten å selv være tilstede.

Ironisk nok viser dette også med all tydelighet at det å være kunstnerisk leder ikke automatisk betyr at en innehar gode lederegenskaper. Det å lede en offentlig finansiert kulturinstitusjon stiller visse krav til profesjonalitet. Det virker oppsiktsvekkende selvsentrert og korttenkt å risikere hele institusjonens omdømme for å vinne en personlig seier i det som fortoner seg som en maktkamp.

Les Maren Ørstaviks kommentar om bråket i Operaen: «Ledelsesdramaet i Operaen er i ferd med å gli over i fullkommen farse»

Olav Olsen

Toppsjefen trenger ikke være kunstner

Også tidligere operasjef Bjørn Simensen har meldt seg på i debatten, med et krav om at «det kunstneriske må alltid komme først», og at Operaen derfor bør ha en kunstnerisk leder som toppsjef. Dette er et argument som jevnlig dukker opp i diskusjoner om ledelse ved kunst- og kulturinstitusjoner.

Til en viss grad handler disse diskusjonene om maktbalanse og en iboende motstand i kulturlivet mot å bli administrert og kontrollert av ledere som kun styrer etter tall og ikke har forståelse for kunstnerisk kvalitet. Det er en forståelig konflikt.

Men det er vanskelig å finne belegg for disse påstandene. Modeller som Operaens, der en administrerende direktør har en stab av kunstneriske ledere under seg, er svært utbredt og velprøvd ved en rekke kulturinstitusjoner både i Norge og internasjonalt.

Ser vi på institusjoner det er naturlig å sammenligne Operaen med, for eksempel operahusene i København, London, Helsinki og Amsterdam, lever de svært godt med denne modellen. Modellen fungerte også under den forrige ledelsen ved Operaen.

Og en trenger ikke gå lenger enn til Per Boye Hansens nærmeste kollega for å finne nok et eksempel: Parallellt med bråket i Operaen har jo Ingrid Lorentzen, som leder Nasjonalballetten, oppnådd fantastiske resultater med sitt kompani. I samme hus.

Ledelsen ved Operaen må bli proffere

Det er på tide å begrave kravet om at en leder for en kulturinstitusjon selv må være kunstner. Det man derimot bør kreve, er at vedkommende har innsikt i og forståelse for kunstneriske prosesser. Ifølge styreleder Anne Carine Tanum har dette vært sentralt i rekrutteringen av påtroppende operadirektør Geir Bergkastet. For ham bør jobb nummer en være å gjenvinne både ansatte og publikums tillit når han tiltrer til høsten.

En ledelsesmodell kan uansett bare hjelpe en institusjon et stykke på vei. Skal Operaen i Bjørvika lykkes i tiden fremover, er det først og fremst personer det handler om. At en samlet ledelse i landets kanskje viktigste kulturinstitusjon evner å ta ansvaret disse stillingene innebærer. Det er på tide.