Det er tillitskrise i Utelivs-Oslo | Andreas Slettholm

Det er mye på gang i Oslos utelivsbransje. Onsdag var det stiftelsesmøte i Utesteder mot narkotika, bare dager etter at NRK meldte det alle vet – at mange på byen også inntar ulovlige rusmidler.

De 21 utestedene som nå går sammen er blant de mest populære i byen, og har utvilsomt et genuint engasjement for å bekjempe narkotikabruk og drive i tråd med lover og regler.

Samtidig er det vanskelig ikke å se stiftelsesmøtet som en respons på politiets og myndighetenes kamp for å komme såkalt «useriøse aktører» til livs.

De siste månedene har kampen nemlig rammet profilerte steder som Fisk & Vilt og ikke minst Blå.

Les bakgrunnssaken: Derfor vil politiet ta skjenkebevillingen fra Blå

Uromoment og institusjon

Blå ved Akerselva har en helt spesiell posisjon for mange som går og har gått ut i Oslo. Det er symbolet på transformasjonen Oslo har gjennomgått de siste 20 årene, fra et ganske ensformig uteliv til myriader av cocktailbarer, nattklubber, konsertscener og rare restaurantkonsepter som i dag ikke bare preger byen, men langt på vei er byen.

Blå representerer mangfoldet til fulle. Bingo på onsdag, frijazz på torsdag, hiphop på fredag, houseklubb på lørdag og det evigunge 18-mannsorkesteret Frank Znort Quartet hver bidige søndag. For mange er Blå en institusjon som gjør det bedre å bo i Oslo.

For politiet er Blå et uromoment som tiltrekker seg vold og bråk langt utover det akseptable.

Frykter politiet

Det er derfor Oslo-politiet har anbefalt stengning. Blå og andre utesteder mener de blir straffet fordi de har lav terskel for å ringe politiet når de frykter bråk eller trenger assistanse.

Denne kontakten, som er ønsket av politiet, dukker senere opp i rapporter som argumenterer for nedleggelse av stedet. Av hensyn til egen arbeidsplass er det derfor fristende å holde politiet unna.

Politiet er nødt å ta innover seg at dette er en reell problemstilling. Tilliten mellom politiet og toneangivende utelivsaktører i Oslo er tynnslitt, og det går åpenbart utover arbeidet for et trygt uteliv. Politiet bør derfor møte initiativet til de 21 utestedene om felles kamp mot narkotika med åpne armer.

Utestedene må på sin side forstå at de ikke kan binde opp store politiressurser helg etter helg uten at det får konsekvenser.

Politirapporten om Blå er ikke hyggelig lesning, og mange av hendelsene er alvorlig. Det står også at Blå har vært negative til å følge politiets anbefaling om å øke vaktholdet, fordi det blir for dyrt. Det er neppe et eksempel til etterfølgelse. Politiets klare oppfatning om at problemene ikke har blitt tatt tilstrekkelig på alvor, er vanskelig å betvile.

Hvorfor i all verden kappet et utested nedre del av dodørene?

Utelivsvennlig politikk

Hvor mye vold og bråk som skal til før stengning, er selvfølgelig ikke gitt. Hadde politiet hatt større ressurser på utelivsfronten, kunne muligens deres anbefalinger sett annerledes ut.

Men det er ikke hverdagskost at politiet anbefaler stengning, og Oslos mangfoldige uteliv er neppe i fare selv om Blå skulle forsvinne. Når volden går ned selv om utelivet blir større og bredere, synes dagens tilnærming ganske vellykket, tross alt.

Utestedene er opptatt av å få anerkjennelse for den verdien de skaper for Oslo, både økonomisk og kulturelt. De viser gjerne til Stockholm, Amsterdam eller Paris som steder som har ført en offensiv utelivspolitikk, og det nye narkotikainitiativet er en tenkt som en blåkopi av Stockholms «Krogar mot knark».

Utestedsaktørene har da lett for å glemme at Oslo allerede har en svært utelivsvennlig politikk.

På Rådhuset er det enighet om at utelivet i sum er et stort gode for byen, og det er derfor konsensus om liberale skjenketider, fri etableringsrett og serveringssteders naturlige plass i byutviklingen.

Vil strekke seg langt

For det er nettopp kommunen som skal avgjøre skjenkebevillinger, ikke politiet. Uttalelsene til næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) kan tyde på at kommunen vil strekke seg langt for å beholde Blå i Oslo når den midlertidige tillatelsen utløper 1. oktober.

Det løser likevel ikke tillitskrisen mellom politiet og utelivet. Dialogen må bli bedre, noe Lippestad bør bidra til. Utestedenes nye initiativ kan være et vendepunkt i så måte.

Et konkret eksempel: Utestedene ønsker aksept for at en aggressiv, amfetaminpepret person som forsøker å komme seg inn på et utested er et samfunnsproblem, heller enn noe som skal bidra til utestedets nedleggelse.

Det er ikke for mye å be om.