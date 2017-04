Det er tragisk. Og det kommer til å skje igjen. | Andreas Slettholm

Nok en gang velger terrorister bilangrep som metode. Denne gangen virker udåden å ha vært nesten impulsiv.

Lastebilen som ble benyttet ble stjålet i sidegaten da sjåføren var en tur ute av førerhuset. Deretter satte terroristen fart nedover Drottninggatan. Ut fra vitneskildringer og videoer fra åstedet virker det klart at målet var å ta livet av flest mulig.

Handlemåten er kjent fra islamistiske angrep i Berlin, Nice og London det siste året. IS har oppfordret til angrep med bil, blant annet fordi de kan utføres alene og med minimal risiko for å bli oppdaget i forkant. Bilangrep er også blitt stadig vanligere i Israel, sannsynligvis som et resultat av at andre angrep er blitt vanskeligere å gjennomføre.

Slike «lavbudsjettangrep» kan være svært dødelige, slik de var i Nice. Men utviklingen er også en demonstrasjon av at terrorister synes det er blitt veldig vanskelig å utføre angrep som krever større forberedelser, og som har enda større skadepotensial.

Umulig å sikre seg mot

Flere ganger fredag gjentok det svenske politiet at det er umulig å sikre seg fullstendig mot denne type angrep.

Det er et budskap som er lett å akseptere når man snakker om angrep som er utført av én person, med minimal planlegging i forkant.

Tidligere har flere større og koordinerte terroraksjoner i Europa reist spørsmål om sikkerhetsmyndigheter har vært gode nok til å oppdage angrep og avverge planer. Mange av disse spørsmålene har vært berettigede. Sikkerhetsmyndighetene har da også blitt stadig bedre til både å samarbeide seg imellom og avverge angrep.

Muligens kan taktikken med bilangrep forstås som et svar på denne utviklingen.

Uansett virker det langt mer innlysende for den jevne borger at sikkerhetsmyndighetene vanskelig kan klandres for terror som er begått helt på egen hånd.

VIl ikke la seg splitte

Denne gangen er det altså svenskene som er rammet. Fredagens angrep var det dødeligste terrorangrepet i landets moderne historie.

Om det vil få store, direkte konsekvenser i svensk politikk er likevel tvilsomt. Statsminister Stefan Löifvén var på pressekonferansen fredag kveld tydelig på at Sverige ikke skulle la seg splitte eller kue.

Fattede reaksjoner med «keep calm and carry on» som overordnet budskap er blitt normen fra statsledere etter slike angrep, og Löfvén er intet unntak.

Neppe noe innvandringsopprør

Enkelte politikere i Norge har allerede satt terroren i sammenheng med svenskenes tradisjonelt liberale innvandringspolitikk.

Skulle gjerningsmannen vise seg å være en islamist med innvandringsbakgrunn, slik det nå kan se ut til, er det likevel høyst usikkert om gjerningene vil føre til noe svensk opprør mot gjeldende innvandrings- og integreringspolitikk.

Én grunn er at det politiske klimaet og retorikken på dette feltet har forandret seg betydelig i Sverige de siste to årene. Det er ikke lenger slik at alle andre partier enn Sverigedemokraterna lider av berøringsangst for vanskelige integrerings- og innvandringssaker.

Socialdemokraterna holder for eksempel sin partikongress denne helgen, der statsminister Løfven og partiledelsen ønsker å ta partiet i en strengere retning når det gjelder innvandring, integrering og kriminalitets- og terrorbekjempelse.

Denne planen for å gjenvinne sakseierskap på disse feltene vil i så fall gjøre partiets politikk likere det norske Arbeiderpartiet. På borgerlig side har Moderaternas partileder åpnet for å samarbeide med Sverigedemokraterna, uten at velgerne ser ut til å sette pris på det.

Vanlige og mindre fryktskapende

En annen grunn er nettopp at slike småskalaangrep dessverre er blitt så vanlige at svensker og andre europeere avfinner seg med risikoen. Terrorens mål er å skape frykt. Men jo oftere slike ugjerninger begås, jo mer venner vi oss til faren. Dermed blir ikke frykten like stor.

To ting er i hvert fall sikkert: Det er tragisk, og det kommer til å skje igjen.