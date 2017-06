Ofte finner du Aftenpostens viktigste og mest interessante saker hos Si ;D. Med engasjement og mot skriver unge debattanter om store og små problemstillinger som forteller mye om hvordan Norge er i 2017, og ikke minst om hva slags Norge vi vil ha i fremtiden.

Rolf Øhman

Si; Ds mål er å være en viktig, inspirerende og inkluderende arena for norsk ungdom. Det er plass til skråsikkerhet, men også uenighet, nysgjerrighet og tvil. Du trenger ikke å sitte med alle svar for å kunne ha noe å bidra med. Noen ganger er spørsmålene det viktigste.

Verdien av et forbilde

For mange unge debattanter er Shabana Rehman Gaarder et forbilde. Forrige uke ble hun intervjuet av NRKs Ole Torp om sin innsats som samfunnsdebattant gjennom mer enn 20 år.

«Jeg vil fortelle det til ungdommen: Det går an å si fra. (…) Jeg har sterk tro på offentligheten», sa Rehman Gaarder.

På sin måte har hun gjort det enklere for de skamløse jentene, som på Si ;D i fjor krevde plass til sitt engasjement. For engasjementet sprer seg. Fra Shabana Rehman Gaarder til Faten Mahdi Al-Hussaini til Nancy Herz til Amina Bile. Og så videre. Deres kampsak trenger ikke være din, men de har alle bidratt til at det for mange er litt mindre vanskelig å kreve å bli hørt.

På Si ;D ser vi ofte at det går an å si fra. Spørsmål som er stilt på Si ;D, blir sitert på Stortinget. Ofte blir Si ;D-debattantene kontaktet av andre redaksjoner som vil følge opp sakene. Etter at de skamløse jentene kom på banen, har mange tatt kontakt med oss og hjelpeapparat for å dele sine historier. Det kan bety mye å vite at andre har samme utfordringer som deg.

Nettopp dette ønsker vi å markere med Si ;D-sakene om skam og ære.

Kan bety mye

I hovedsaken møter vi en ung kvinne som har brutt med sine foreldre. I en senere sak kommer vi tett på en mor som frykter at datteren hennes har mistet respekt i miljøet for alltid.

De fortjener begge takk for at de har valgt å stille opp og dele sin historie. De bidrar i det som er en viktig offentlig debatt: hvordan noen undertrykkes og ikke selv får definere sitt eget liv.

Det private påvirkes av det som skjer i det offentlige. Det som debatteres på Si ;D kan ha betydning i menneskers liv. Derfor er det på sin plass med en stor takk til alle dere som skriver, leser og engasjerer dere!