Det er ikke ofte jeg må høre radioinnslag to ganger, men de siste dagene har det vært nødvendig. Jeg måtte høre Anniken Huitfeldt (Ap) forsvare Jonas Gahr Støres eiendomsinvesteringer i Politisk kvarter, og jeg måtte høre stortingskandidat Leif Sande (Ap) gjøre det i Dagsnytt 18. Det rareste er selvsagt at Jonas Gahr Støre ikke stiller i disse programmene selv. At stakkars Huitfeldt og Sande skal sitte der og forklare hvordan sjefen har tenkt, er bare trist. Støre burde være langt mer aktiv. Denne kritikken rammer ham hardere enn de fleste.

Støre kjemper mot denne delen av arbeidslivet

Problemet er ikke at Støres selskap Femstø har investert penger i et boligprosjekt i Oslo. Det er strålende at folk med overskudd på penger investerer i virksomhet som skaper arbeidsplasser og resulterer i noe så nyttig som boliger. Hadde han gått foran som et godt eksempel og satset penger på noen gründere også, hadde det vært enda bedre.

Problemet er – selv om Huitfeldt og Sande gjør heroiske forsøk på late som det motsatte – at Støre har plassert penger i virksomhet som opererer i den delen av arbeidslivet Støre vil til livs. Det er den delen som opererer med nulltimerskontrakter og synkende organisasjonsgrad. Det er lovlig, men omstridt. Støre svarer Dagbladet at han ikke hadde tid til å følge opp investeringen, som var så liten.

Tenk hvis det var Solberg

Det er vanskelig å se for seg at Støres forsvarere hadde akseptert en slik unnskyldning hvis det var Erna Solberg (H) som hadde begått bevisstløse pengeplasseringer. Det er også umulig å se for seg LO-leder Hans Christian Gabrielsen være så mild og ordknapp om investoren het Siv Jensen (Frp) eller Trine Skei Grande (V). På den annen side - da hadde det heller ikke blitt en sak.

Huitfeldt og Sande mener kritikerne driver med doble standarder. En standard for Støre og en for andre investorer. For de andre investorene får jo ikke kritikk, påpeker de.

Doble standarder?

De to våpendragerne fortrenger tilsynelatende at Støre er statsministerkandidat for Arbeiderpartiet. Når du er statsministerkandidat, og jobber for å få landets høyeste tillitsverv, holder det ikke bare å overholde loven, som Støre gjør. Det er minimum. Det er en nødvendig bonus å være klok i tillegg. Å investere i et boligprosjekt, i en bransje Støre selv har utpekt som en versting, uten å bruke noen dager på å sikre seg mot at prosjektet dytter ham ned i liv-og-lære-fellen, er uklokt. Det hadde vært en god politisk investering å ta seg den tiden.

Dette hadde det også vært om Jonas Gahr Støre forsvarte seg selv i denne saken.