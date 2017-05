Det har ikke gagnet MDG at klimapolitikken er blitt viktigere | Trine Eilertsen

Lillehammer: I MDG er det en komplement å bli kalt grønn. «Kjære, grønne venner», sier talsperson Una Aina Bastholm, uten at noen føler seg uerfaren eller utsatt for nedlatenhet av den grunn. I Miljøpartiet De Grønne er klima og miljø den desidert viktigste saken. Det er en selvfølge, men det er ikke så rett frem som det ser ut. For om MDG er uenig med Erna Solberg og Regjeringen i omtrent alt, deler de en logikk: Klima og miljø gjennomsyrer mange politikkområder. Det er etter sigende grunnen til at Regjeringen ikke løftet klima spesielt i sin regjeringsplattform, og det er grunnen til at MDG strever litt mer med det øvrige partiprogrammet enn andre partier gjør.

Grønn asylpolitikk

«Det er grå politikk å svekke asylsøkernes rettssikkerhet. Det er grønn politikk å hjelpe dem der de er - også når de er her», sier den andre talspersonen, og partiets eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson. Det ligger et resonnement bak her som ikke er åpenbart, men det viser hvordan klima skal inn som begrunnelse for mye annen politikk. Kanskje er det her en del velgere faller litt av. De ligger ikke an til å bli like mange som de var i 2013. Skal vi tro meningsmålingene, vil partiet slite med sperregrensen igjen til høsten.

Solid parti

For partiet må det oppleves som litt rart. Partiet er mye sterkere enn i 2013. Medlemtallet er mangedoblet og antallet folkevalgte er økt fra 30 til 280. Og mens partiet i 2013 vokste frem nærmest på tross av dagsorden - den eneste miljøsaken som ble debattert var (som vanlig) Lofoten og Vesterålen - har dagsorden vært mer på partiets side de siste årene.

Parisavtalen gjør MDG mer usynlig

Da Norge signerte Parisavtalen, utløste det en mer konkret og realistisk klimadebatt. For å si det litt slemt; det holder ikke lenger å bygge klimapolitikken på stadig nye og rause fond og gulrøtter til el-bilistene. Vi er på vei inn i en fase der det vil gjøre litt vondt å nå utslippsmålene. Det er uendelig langt frem til 2030 hvis vi ser på utslippene Norge har lovet å kutte innenlands. Det er svært kort tid til, knappe 13 år. Dermed skulle man tro det var stor stemning for MDGs løsninger.

Men akkurat nå foregår klimadebatten andre steder enn der MDG er. Saken holdt indirekte på å felle Regjeringen i høst, og Høyre og Arbeiderpartiet har flyttet seg i klimapolitikken. Selvsagt ikke så langt som MDG skulle ønske, langt i fra, men kanskje nok for egne, klimabevisste velgere. Arbeiderpartiet prøver seg for eksempel på delvis vern av Lofoten og Vesterålen, i håp om at grønnskimmeret skal bli litt tydeligere. Høyre har gått med på en biodieselpolitikk som fortjener adjektivet «utopisk» like mye som deler av MDGs politikk. Regjeringen mener også at utslippene nå faller i fin takt, selv om krangelen om hvordan kuttene regnes på ingen måte er over.

Flersakspartiet

Lederen for programkomiteen i MDG, Ingrid Liland, mener alle som omtaler partiet som et ensaksparti har misforstått noe grunnleggende. Det kan være. Men det er en utfordring for et parti som er oppkalt etter en sak å få velgerne interessert i resten av programmet. Kanskje kan de få det til ved å koble saker som asylreglement med klima - kanskje er og blir det bare vanskelig. En god del av klimavelgerne forventer ikke at et parti som MDG skal løse alle problemer. De forventer at partiet skal bidra til å løse det ene, store problemet. Det kan skje ved at partiet dytter andre partier i riktig retning ved å konkurrere om velgerne deres. Eller det kan skje ved at partiet kommer på vippen, eller i posisjon til å forhandle om regjeringsmakt. I 2013 stemte flere på MDG uten å være det minste interessert i hva partiet mente om ruspolitikk, næringspolitikk eller kulturpolitikk.

Ingen ungdom lenger

MDG omtales gjerne som et ungt parti, men det nærmer seg 30 år og har dermed passert tenårene for lengst. Partiet er en del av en grønn bølge som skvulper med ulik kraft. Med en gang den tiltar i styrke, øker konkuransen om de grønne velgerne. De er mangfoldige, er opptatt av et mangfold av saker og kommer aldri til å flokke seg om ett parti. Uansett hvor grønn asylpolitikken blir.