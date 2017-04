Det moderne Tyrkia vender Erdogan ryggen | Per Anders Madsen

Blank avvisning av kritikk fra internasjonale valgobservatører. Arrestasjon av demonstranter som for noen dager siden protesterte mot fusk og manipulering.

Men den nasjonale valgkommisjonen har godtatt resultatet. President Recep Tayyip Erdogan tar det tilsynelatende med stor ro at resultatet ved folkeavstemningen om grunnlovsreformer ble svært jevnt. Seier er seier.

Erdogan har fått på plass en styringsmodell som samler all utøvende makt på presidentens hender, gir ham stor innflytelse over rettsvesenet og vingeklipper nasjonalforsamlingen.

Mange medier, advokater og uavhengige organisasjoner er kneblet allerede. Unntakstilstanden ble forlenget enda en gang i uken som gikk.

Bruker historien

Skal Tyrkia igjen bli et sultanat, knapt 100 år etter at Kemal Atatürk grunnla den moderne republikken på ruinene av det osmanske imperiet?

Erdogan er i hvert fall ikke fremmed for å bruke den historiske arven for å fremme sin egen agenda.

I stadig sterkere grad har han iscenestatt seg selv som en historisk skikkelse, som skaperen av et nytt Tyrkia. Særlig er dette blitt tydelig etter det mislykte kuppforsøket i fjor sommer, som ga Erdogan anledning til å fremstå som nasjonens redningsmann, vår tids Atatürk, som alle kunne samle seg om.

Personkulten og nasjonalismen i arven etter Atatürk henter Erdogan gjerne frem. At landsfaderen ville fortrengte islam fra den offentlige sfære og åpne Tyrkia mot Vesten, snakker han mindre høyt om. Det er en tvetydig og spenningsfylt arv Erdogan forholder seg til.

Disse spenningene ligger ikke bare bak ham. Han møter dem også når han ser fremover.

Vendte ham ryggen

Tyrkias største byer, Istanbul, Ankara og Izmir, stemte nei sist søndag. Det samme gjorde landets viktigste industriregioner, turistsentre og havnebyer. Det utadvendte, globaliserte Tyrkia vendte ryggen til Erdogans grunnlovsreform.

Erdogan forsikrer stadig at Tyrkia ikke trenger Europa. Men budskapet går ikke hjem hos den ekspansive, vestvendte delen av tyrkisk næringsliv.

Lederen for en mellomstor tekstilbedrift forteller til nyhetsbyrået Reuters at han nettopp har etablert seg i Tyskland av frykt for at det stadig vanskeligere forholdet mellom Tyrkia og EU vil påvirke de økonomiske forbindelsene. Han er neppe alene om å tenke slik.

Mønsteret er brutt

De første årene etter at Erdogan kom til makten i 2003 opplevde Tyrkia eventyrlig vekst. Reformpolitkken ga stabilitet. Utenlandske investeringer økte, og islamisme i tyrkisk støpning var til å leve med. Store deler av det liberalt orienterte næringslivet støttet opp om Erdogan og hans AK-parti.

Folkeavstemningen søndag viste at dette mønsteret er brutt. Det er alvorlig for regimet siden økonomisk fremgang har vært en så viktig del av Erdogans suksess.

Presidenten holder masken, men partiet hans viser tegn til sprekkdannelser siden tillitsvotumet uteble. Det ligger an til at presidenten må styre den mest moderniserte, fremtidsrettede delen av det tyrkiske samfunn med oppslutning bare fra de mest tradisjonelle, tilbakeskuende miljøene.

En oppskrift for enda dypere splittelse.