Dette er en av de verste periodene i hele Syria-krigen. Og hva så? | Helene Skjeggestad

Hun skriker som en femåring gjør, Rawan Alosh. Men skriket er også det eneste som er som det skal i denne femåringens liv.

Rawan Alosh skriker fordi hun ligger begravd i ruinene av sitt eget hjem i den syriske byen Aleppo. I bombeangrepet mistet hun tre søstre, to brødre, far og mor, ifølge Sky News.

Videobildene av den lille jenta gjør selvfølgelig inntrykk.

Det går likevel ikke lang tid før de glir inn i massen av de andre forferdelige historiene fra krigen i Syria.

Fortjener oppmerksomhet

Hundretusener drept. Millioner drevet på flukt. Våpenhviler som brytes og fredssamtaler som havarerer. Hørt det før? Opptil flere ganger.

Krigen i Syria er inne i sitt sjette år. Det er naturlig å kjenne på apatien som ofte følger med langvarig krig. Vi som skriver om konflikten, merker det også.

Det er likevel gode grunner til at den siste ukens opptrapping i Syria fortjener oppmerksomhet. Her er tre av dem:

1. Den grusomme krigføringen

Den fremforhandlede våpenhvilen har brutt sammen. Omtrent 250.000 mennesker sitter nå fanget i Aleppo, samtidig som bombene faller fra de russiskstøttede syriske regjeringsstyrkene.

Det er mulig å dra en parallell til beleiringen av Sarajevo under Bosnia-krigen på 1990-tallet. Det er en god sammenligning, bortsett fra at ødeleggelsene i Aleppo er større og løsningen desto mer komplisert.

Situasjonen i Syria beskrives av Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors, som «verre enn noensinne».

Grenser som før virket absolutte, krysses nå i denne krigen.

Angrepet på en nødhjelpskolonne i nærheten av byen representerer et nytt bunnivå. Samtidig kommer det ubekreftede meldinger om bruk av sennepsgass og napalm fra andre steder i Syria.

Dette er meldinger det er vanskelig å få bekreftet nettopp fordi det er så farlig på bakken.

2. Den diplomatiske krasjlandingen

Samtidig som det er opptrapping på bakken, står det diplomatisk arbeidet i stampe.

Tro det eller ei, men det har vært grunn til å være optimistisk det siste halve året. Gjennom samtaler mellom USA og Russland har mange puslebiter falt på plass i arbeidet med en våpenhvile.

Derfor er det så dramatisk at nettopp den amerikanske utenriksministeren John Kerry og hans russiske motpart Sergej Lavrov nå har en skarpere tone seg imellom.

Det toppet seg onsdag da Kerry truet med å kutte all kontakt med Russland om situasjonen i Syria om ikke bombingen av Aleppo stanses.

Sist uke var høynivåuke i FN. Der snakket alle verdenslederne om ett land.

Men ingenting er så ille at det ikke kan bli verre.

Syria har gått fra å være ett lands borgerkrig til å bli «alles» krig. For eksempel er utenriksministre fra 20 land representert i Den internasjonale støttegruppen for Syria (ISSG).

Det er enda farligere om det utvikler seg til å bli «ingens» krig.

Da åpner det seg et farlig maktvakuum.

3. Den regionale konflikten

Bombingen og det feilslåtte diplomatiet er synlige utfordringer. Utviklingen forsterker også den mindre belyste regionale konflikten.

Tyrkias krig mot kurderne er et kjent problem. President Recep Tayyip Erdogan sier at han kjemper mot Den islamske staten (IS), men angriper de kurdiske YPG-styrkene i Syria. Dette er de samme styrkene som har vært mest effektive i kampen mot nettopp IS.

Et annet problemområde er den stadig mer spente tonen mellom sjiadominerte Iran og den sunnimuslimske stormakten Saudi-Arabia.

Etter avtalen om Irans atomprogram fra sist sommer, har landet tatt opp kampen med Saudi-Arabia om makten i regionen.

Det handler ikke kun om sunni eller sjia, skriver jeg i denne kommentaren: Kampen om det svarte gullet

De to landene står ikke bare på hver sin side i den blodige – og underdekkede - krigen i Jemen. Rivalene er også tungt inne i Syria. Denne siden av konflikten havner ofte i skyggen.

Men hvis det diplomatiske arbeidet havarerer fullstendig, og de store aktørene distanserer seg, kan man være sikker på at Iran står klar. Landet har god erfaring med bruk av militser både i Libanon og Jemen, og i et maktvakuum åpner det seg en mulighet for å prøve samme modell i Syria.

En slik utvikling kommer ikke Saudi-Arabia til å godta uten videre.

Det som skjer i Syria akkurat nå er selvfølgelig svært dramatisk for lokalbefolkningen. Mislykkes det diplomatiske arbeidet, vil imidlertid krigen kunne få en helt annen regional dimensjon.

Denne uken passeres årsdagen for Russlands inntreden i Syria-krigen. Status ett år etterpå er grusomme tilstander på bakken, havererte fredssamtaler og en reell fare for at krigen sprer seg.

