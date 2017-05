Vi er kommet til dag 60 i denne omfattende straffesaken, og fremdeles har vi mange spørsmål.

Det har dommer Kim Heger også.

Hvordan er det for eksempel mulig at høytstående tjenestemenn i politiet i Asker og Bærum hadde en bestemt oppfatning av at Eirik Jensen både var «møkkete» og det som verre er, uten at et fnugg av disse ryktene nådde toppetasjene på Politihuset på Grønland i Oslo?

Hørte aldri noe.

Visepolitimester Roger Andresen i Oslo kan ikke gi oss noe svar. Han er innkalt som vitne av Jensens forsvarere.

- Har du noen gang hørt noe om at Eirik Jensen skulle være korrupt? spør forsvarer Arild Holden programmessig.

Det har ikke visepolitimesteren hørt noe om. Korrupsjon er noe han aldri har forbundet med Eirik Jensen. Han fikk først kjennskap til mistanken like før Jensen ble pågrepet i februar 2014.

Roger Andresen har lang erfaring fra Oslo-politiet. Han begynte som tjenestemann i 1981 og slet asfalten i Oslos gater. Senere tok han juridisk embetseksamen og ble jurist på narkotikaseksjonen, senere kriminalsjef, ordenssjef og visepolitimester. Han har vært Jensens sjef i flere år.

Olav Olsen

Hemmelig etterforskning.

I 2000 hadde Asker og Bærum politidistrikt en hemmelig etterforskning rettet mot hasjbaronen Gjermund Cappelen. Den måtte avbrytes etter at Cappelen ble kjent med at politiet spanet på ham.

De ansvarlige for etterforskningen den gang har i retten påstått at Jensen varslet Cappelen om etterforskningen. Det har Jensen hele tiden benektet.

- Det har jeg ikke hørt om, sier Andresen i vitneboksen. Han var kriminalsjef i Oslo på det tidspunkt.

Spørsmålet vi ikke har fått svar på: Hvorfor ble ikke Andresen som kriminalsjef i Oslo varslet om de alvorlige mistankene kollegene i Asker og Bærum hadde mot Jensen?

Det skulle gå 14 år og mange tonn hasj før Jensen ble pågrepet, i en hemmelig etterforskning igangsatt av Asker og Bærum politidistrikt. Da var Gjermund Cappelen allerede buret inne.

Høy moral og etikk.

Vi er nå kommet til vitner innstevnet av Jensens forsvarere. Det ligger i kortene at disse stort sett vil uttale seg positivt om Jensen og hans bedrifter i Oslo-politiet.

Roger Stubberud er kriminolog og arbeidet ved Oslo politidistrikt fra 1999 og frem til sommeren 2014. Han skryter av Jensen:

- Han klarer å heve blikket over det rent politifaglige og ser de samfunnsmessige utfordringene. En mann med høy moral og etikk, er attesten fra Stubberud.

Han legger til: - For meg er Jensen uskyldig inntil det motsatte er bevist!

Vi får nok høre flere lignende uttalelser i dagene som kommer.