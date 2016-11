Domstol utløser ny Brexit-strid | Nils Morten Udgaard

En sentral domstol i London har krevet at statsminister Theresa May må spørre Parlamentet, før hun på lovlig vis kan melde Storbritannia ut av EU.

Det har utløst en debatt-storm, med anklager om forræderi, nazi-metoder og dommere som «folkefiender». Tynnslitte politiske nerver avdekkes.

Sterke reaksjoner

Regjeringen anket øyeblikkelig rettens kjennelse til Høyesterett, der den kommer opp i annen uke av desember. May erklærte i helgen at Parlamentet la avgjørelsen om Brexit «i det britiske folks hender» og hennes oppgave er nå å sette «folkets instruks fullt og helt ut i livet».

Lederen for anti-EU-partiet UKIP, Nigel Farage, har kunngjort at han planlegger en «marsj mot London» når regjeringens anke kommer opp for The Supreme Court, landets Høyesterett. Han er på vei ut av lederjobben i partiet.

En av kandidatene for å etterfølge ham – Suzanne Evans – har nå sagt at dommere burde være «underordnet en form for demokratisk kontroll» for å hindre slike kjennelser. Også regjeringens kommunalminister, Sajid Javid, har anklaget domstolen for et uakseptabelt forsøk på å krenke folkets vilje.

Timeplanen kan sprekke

Bak denne striden ligger spørsmålet om Parlamentet skal være med på å utforme opplegget for Brexit-forhandlingene, og knytte betingelser til britene utmarsj – ut over de 11 ordene i folkeavstemningens spørsmål den 23. juni.

May har varslet at hun innen utgangen av mars 2017 vil sette i gang den formelle utmeldelsen fra EU. Hun har da to år på seg for å avtale hvordan dette skal skje, i følge artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat. Er partene da ikke enige, utløper Storbritannias EU-medlemskap – hvis ikke et enstemmig EU forlenger fristen. Nå kan denne timeplanen sprekke for Theresa May.

«Hard» eller «myk» Brexit?

Domstolen – «The High Court», med tre av britenes fremste dommere – erklærte enstemmig at det var Parlamentet som i 1972 vedtok å gå inn i EU, noe som påvirket lovene om den enkelte borgers rettigheter og plikter. Da krever landets grunnlov at Parlamentet også må godkjenne at lovene nå oppheves eller endres, sier domstolen.

At Parlamentet vil følge folkeavstemningen synes ganske klart, men det avgjørende spørsmål er om landet skal gå for en «hard» Brexit: Fullt brudd med EUs indre marked og arbeidskraftens frie bevegelse. Eller for en «myk» Brexit: Fortsatt adgang til det indre marked og EUs tollunion. Det siste antas å ha flertall i Underhuset. Her tenker også en del av Labour-partiet på arbeidsplassene som kan bli truet, om britene helt forlater det økonomiske samarbeidet i EU.

Ønsker et klart brudd

En «hard» utmarsj er kravet fra de mest EU-kritiske konservative folkevalgte og regjerings-medlemmer – og ligger også nærmest statsminister Mays uttalelser. Hun vil ha et klart brudd med EU, for å vise velgerne at hennes regjering ikke forsøker å «lure» EU inn gjennom en bakdør. Den nye utenriksministeren Boris Johnsen skal ha sagt, trolig med et glimt i øyet, at vi vil gjøre Brexit til «a Titanic success».

Denne nye EU-striden viser at britene står nær en konstitusjonell krise. Avisen Daily Mail avbildet de tre dommerne med kjempeoverskriften «Folkets fiender», mens Daily Express skrev om «dagen da demokratiet døde». En del konservative parlamentsmedlemmer forsvarte avisene, mens en tidligere riksadvokat og konservativt regjeringsmedlem, Dominic Grieve, mente avisene lød som tyske nazisters hofforgan «Völkischer Beobachter» i 1930-årene. Erkebiskopen av Canterbury, kirkens overhode, har rykket ut og sagt at han er «forferdet» - «horrified» - over debatten slik den nå arter seg.

Innvandring

Det er også blitt klart at Theresa May prioriterer begrensninger i innvandringen foran spørsmålet om adgang til EUs indre marked. I alt kom 330.000 innvandrere til Storbritannia i fjor, vel halvparten fra EU og de fleste andre fra det tidligere britiske samveldet.

I alt holder rundt to millioner EU-borgere til i Storbritannia, og utenrikshandelsminister Liam Fox sier at de utgjør «et av våre beste kort» i forhandlingene med EU. May’s regjering vil sikre like rettigheter for de hundretusener av britiske borgere som har slått seg ned i EU-land.

Storbritannias fremtid

Skal britene forhandle om adgang til EUs indre marked, vil det også berøre Norge og EØS. Britene er en av Norges tre viktigste handelspartnere. For EU-landene har det lenge vært slik at adgang til det indre marked er avhengig av et «ja» til fri bevegelse av arbeidskraft og kapital over landegrensene – et nøkkelelement i arbeidet for å skape et større europeisk fellesskap. May’s regjering har satt seg som mål å begrense innvandringen til Storbritannia til «noen ti-tusen personer» innen 2020 – et mål som av hennes kritikere mener er urealistisk.

– Alt dette skjer fordi britene ikke vet hva de nå virkelig vil. Før folkeavstemningen var det ingen alvorlig debatt om EUs rolle i en rekke britiske samfunnssektorer, ingen seriøs forhandlingsplan med avtalte mål, ingen vurdering av Storbritannias fremtid i en globalisert verden, sier professor i statsvitenskap ved universitetet i Oxford, Anne Deighton. Hun deltok fredag på en Forskningsråd-konferanse i Oslo. Emnet: «Et annet Europa vokser frem – vinnere og tapere».

Nils Morten Udgaard er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten

nils.morten.udgaard@aftenposten.no