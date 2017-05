Dømt for hets, men kan bli finsk partileder og true regjeringen | Odd Inge Skjævesland

En som ikke er med i det gode selskap, har gode sjanser til å bli ny leder for regjeringspartiet Sannfinnene på partikongressen 10. juni: Jussi Halla-aho (46), som Behring Breivik siterte i sitt manifest, er dømt for hets mot folkegrupper ved å koblet islam og pedofili i et blogginnlegg. Han er det klare førstevalget til Sannfinnenes velgere.

Av seks kandidater til å overta som partileder etter utenriksminister Timo Soini vil 40 prosent ha Halla-aho, mens partiledelsens favoritt – kultur- og EU-minister Sampo Terho (39) – støttes av 26 prosent. Det viser en overraskende måling publisert i Helsingin Sanomat.

Stuerene

Timo Soini endret finsk politikk ved å bygge Sannfinnene opp fra et lite utenforparti til et akseptert regjeringsparti. I mars varslet han sin avgang som partileder.

Mens et sterkt sosialdemokratisk parti har dominert både svensk og norsk politikk i flere tiår, har Finland vært annerledes: Søsterpartiene til Ap, Høyre og Senterpartiet har vært omtrent jevnstore – grovt regnet rundt 20 prosent hver. Alle tre har sittet i regjering med hverandre, og har også stått sammen om et sterkt ja-til-EU. I 1994 kastet Finland seg i armene på EU som en trygghet mot den store russiske nabo i øst. Det var et sikkerhetspolitisk veivalg, og finnene ble raskt snillest i EU-klassen.

Etter finanskrisen begynte imidlertid velgerne å murre. De strømmet til Sannfinnene som ved valget i 2011 spratt opp fra 4 til 19 prosent. Dermed var det fire jevnstore partier. EU-motstanden var vel så viktig som innvandringen for Sannfinnenes fremgang. Men to saker har halvert oppslutningen: flyktningstrømmen og visestatsminister Soinis aksept av enda en kostbar EU-pakke til Hellas.

Tegn i tiden

Både Soini og Halla-aho misliker globaliseringen, men sistnevnte har ensidig heist anti-innvandringsflagget. Det er et tegn i tiden at Halla-aho har mest vind i seilene blant partimedlemmene. Partiets valgsystem gjør utfallet uvisst, men gir Halla-aho en tilsynelatende fordel. Landsmøtet består kun partimedlemmer som melder sin ankomst. Det er ventet nærmere 3000, som kun det kinesiske kommunistpartiets nasjonale kongress kan konkurrere med.

Halla-aho har vært en suksessrik stemmesanker for sin egen person, men det er usikkert om han vil bli det som eventuell frontfigur for partiet. Mange stemmer Sannfinnene på grunn av Soini, men neppe med Halla-aho som leder.

Om knappe to uker kan likevel en som dyrker «Finland-for-finner»-politikken ha vunnet. Da vil han ikke nødvendigvis inn i regjering. Samtidig vil Halla-aho ha den folkelige Soini ut av utenriksdepartementet. Halla-aho, som har doktorgrad i filosofi og i dag er medlem av EU-parlamentet, kan ønske et parti fritt for regjeringsmaktens forpliktelser.

«Fixit»?

Da kan han enklere dyrke hjertesaken «Finland ut av EU». Sikkerhetspolitikken gjør en variant av britenes «Brexit» vanskeligere. Men Halla-aho vil kjempe for et «Fixit».

Odd Inge Sjævesland er journalist og forfatter