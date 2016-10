Donald Trump har fjorten tunge dager foran seg | Frank Rossavik

JONATHAN ERNST / X90178

To målinger er tatt opp etter den avsluttende tv-debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Søndagens måling fra ABC News viser Clinton øke forspranget til fryktinngytende 50 mot 38 prosent. Samme undersøkelse viser at Trumps debattopptreden, da han nektet å love å finne seg i et valgnederlag, slo helt feil.

Mandag kom en mindre dramatisk måling som viser henne i tet med 49 mot 44 prosent. Her styrket begge seg litt sammenlignet med den forrige målingen fra CNN/ORD, mens buljongparet Gary Johnson og Jill Stein har sakket enda lenger akterut.

Hvis Clinton leder med 12 prosentpoeng nå, er løpet utvilsomt kjørt. Også fem prosentpoeng regnes som en sikker ledelse to uker før et presidentvalg. Målingen bekreftes av andre som har omtrent like tall, selv om det må understrekes at det også finnes byråer som måler et jevnt løp.

Dessuten leder Hillary Clinton i de fleste vippestatene, de som i praksis avgjør presidentvalget.

Utroper seierskvinne

Stadig flere erklærer henne som vinner. En av dem er den sterkt konservative radioprateren Steve Deace i Iowa. Han mener Donald Trump har hjulpet demokratene til å overbevise velgerne om at han er gal, «og de vil alltid velge en som er som er korrupt fremfor en som er gal».

Det bør kanskje tilføyes at også Deace av mange regnes som ikke helt god, og han støttet Ted Cruz i den republikanske nominasjonsprosessen, men her oppsummerer radioprateren fra Midtvesten en rådende stemning.

Men det er ikke bare meningsmålingene som peker mot en seier for Hillary Clinton. Nesten alt gjør det.

Pilene peker på Clinton

Hun ligger bedre an enn Trump i de såkalte favorability ratings. Det vil si at hun er bedre likt, eller mer presist: Mindre mislikt.

Økonomien i USA går ganske bra. Arbeidsledigheten er lav.

Clinton har mer penger å bruke til kampanjen de siste to ukene.

Andelen som sier at Barack Obama gjør en god jobb som president, er høyere enn den var i fjor. Det betyr at den sittende presidenten og hans kone, Michelle Obama, kan brukes som stemmesankere i valgkampen.

Aldri før har vel en presidentkandidat hatt et så sterkt lag av støttespillere i en valgkamp: Eks-president Bill Clinton, fortsatt respektert og likt av mange. Datteren Chelsea Clinton, et sterkt navn blant unge. Ekteparet Obama, som har bred appell. Bernie Sanders, som gjør alt han kan for at støttespillerne hans fra nominasjonskampen skal stemme på Clinton nå.

Et samlet parti

Hillary Clintons fiender vil si hun er så upopulær at hun er nødt til å sole seg i disse andres stråleglans. Hennes venner vil si at hun viser at politikk er et lagspill. Det ville dessuten være idiotisk av henne ikke å bruke så sterke kort i valgkampen.

Der demokratene står samlet, sliter Donald Trump som kjent med avskallinger i den republikanske leiren. Han har fått støtte fra mange, men få av dem når frem til andre enn dem han når selv. Den mest kjente og aktive støttespilleren er tidligere ordfører i New York by, Rudy Giuliani.

Hva tilsier egentlig seier for Donald Trump? En historisk tommelfingerregel: Når en president har sittet i to perioder, pleier embetet å gå til kandidaten fra det andre store partiet.

Nytt brudd på regelen

Etter Annen verdenskrig har det kun vært ett unntak fra regelen, da visepresident George H.W. Bush fikk følge etter den avtroppende republikanske presidenten Ronald Reagan i 1988.

Samme Bush har nå signalisert at han vil bidra til et nytt brudd på regelen ved selv å stemme på Hillary Clinton.

Nei, det ser ikke bra ut for Donald Trump, og godt er det. Vi er fortsatt noen få som ikke er helt overbeviste om at han taper, men nå trengs det kanskje en dramatisk ytre hendelse for at han skal kunne vinne.